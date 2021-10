Η έκθεση του Εθνικού Θεάτρου στο Μετρό Συντάγματος είναι ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ιστορία

Το απόγευμα του Σαββάτου 9 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης Έργα Χειρός – 53 μοναδικά κοστούμια στο φως, στη «μεταμορφωμένη» για τις ανάγκες της εκδήλωσης Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σταθμού «Σύνταγμα» του Μετρό.

Σε μία λιτή αλλά όμορφη εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε το πρώτο ταξίδι των προσκεκλημένων στην πολύτιμη ιστορία του Εθνικού Θεάτρου. Τα εγκαίνια «έντυσε» με μουσική που ταίριαζε ιδανικά στο ύφος της έκθεσης η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν οι κ.κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Βασίλης Πουλαντζάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, Χάρης Δαμάσκος, Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ, Νικόλαος Χαιρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Έρι Κύργια, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό τις σκέψεις τους για την ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία.

Μέσα σε ένα συγκινητικό κλίμα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μοναδικότητα αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς το Εθνικό Θέατρο είναι από τα λίγα στον Ευρωπαϊκό χώρο, που διατηρούν μία τόσο πλούσια συλλογή κουστουμιών.

Τη συλλογή αυτή επέλεξαν να μοιραστούν με το ευρύ κοινό, το οποίο μέχρι τις 18/10 θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στην ιστορία του Εθνικού Θεάτρου, μέσα από τα μοναδικά κουστούμια του. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Εύα Νάθενα, ενδυματολόγος και σκηνογράφος, σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και το τμήμα Βεστιαρίου του. Τα εκθέματα της έκθεσης επιμελήθηκε με προσοχή η Ευδοκία Χλουβεράκη, με τη συνεργασία της Μανωλίας Κοκολογιάννη και του Διονύση Ξαξίρη.