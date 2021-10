Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 10 προτάσεις για την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου

1. «Παρασκευές Σινεμά»: Κινηματογραφικές προβολές στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Κάθε δεύτερη και τέταρτη Παρασκευή του μήνα, δίνουμε ραντεβού στο Γαλλικό Ινστιτούτο για να ανακαλύψουμε μοναδικές ταινίες του γαλλόφωνου σινεμά. Σειρά έχει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στις 20:00, η ταινία της Valérie Donzelli «Notre Dame». Η Maud Crayon είναι αρχιτεκτόνισσα, μητέρα δύο παιδιών και λόγω μιας τεράστιας παρεξήγησης, νικήτρια του μεγάλου διαγωνισμού του Δήμου Παρισίων για την αναδιαμόρφωση της πλατείας της Notre-Dame… Μεταξύ αυτής της καινούργιας ευθύνης, της πρόσφατης επανασύνδεσής της με τον νεανικό της έρωτα και πατέρα των παιδιών της θα βιώσει μια καταιγίδα.

Παρασκευή 8/10, 20:00

Εισιτήριο: 6€, 4€. Κρατήσεις εδώ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα. T: (+30) 210 339 8600. Ε: [email protected]

2. Micro μ Festival 2021: Το διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους επιστρέφει

Για ενδέκατη χρονιά το International Micro μ Festival δίνει ραντεβού με το κοινό του. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ που διεξάγεται ζωντανά και ταυτόχρονα σε αρκετές Ελληνικές πόλεις και στο Παρίσι επιστρέφει στις αίθουσες από τις 7 ως τις 10 Οκτωβρίου. Παρασκευή 8/10: Σπουδαστικό μέρος στον κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21), στην Αθήνα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Παρασκευή 8/10

Εισιτήρια: 6€. Προπώληση: viva.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://micromfestival.gr/

3. «Δεν Ακούμε Τα Τραγούδια»: Προβολή της ταινίας του Τάκη Παπαναστασίου στον Κινηματογράφο Στέλλα

Η ταινία του Τάκη Παπαναστασίου «Δεν Ακούμε Τα Τραγούδια» έρχεται για δέκα αποκλειστικές προβολές, 4-10 Οκτωβρίου, στον Θερινό Κινηματογράφο Στέλλα. Ο Νίκος και η Νόρα προσκαλούν στο σπίτι τους τον Άγγελο για να περάσει τη νύχτα μαζί τους, έναντι αμοιβής. Η βραδιά περιλαμβάνει έναν πίνακα του Ντιμπιφέ, κιμονό και γουέστερν, ένα καμένο κοτόπουλο, τον Έλβις και την Ντίτριχ. Κάποτε ο Νίκος και η Νόρα ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά και, όπως όλα τα ζευγάρια που ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, τώρα ζουν σχεδόν ευτυχισμένοι.

Παρασκευή 8/10, 22:30

Εισιτήριο: 5€. Προπώληση: viva.gr.

Cinema Stella (Open Air), Τενέδου 34, Αθήνα. Τηλ: 21 0865 7200. https://www.facebook.com/stellacinema/

4. «Απεικονίσεις και Αναπαραστάσεις του ελληνόφωνου κόσμου»: Έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Στις 8 Οκτωβρίου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η έκθεση με τίτλο «Απεικονίσεις & Αναπαραστάσεις του ελληνόφωνου κόσμου – από τον 18ο στον 21ο αιώνα», με έργα της Συλλογής Γιώργου Γαϊτανάρη και Ιώς Ντόλκα. Η έκθεση περιλαμβάνει 67 συνολικά έργα, χωρισμένα σε εννέα ενότητες, που φέρουν την υπογραφή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργίας από τα τέλη του 18ου αιώνα ως τη σημερινή εποχή.

Διάρκεια Έκθεσης: 8-28 Οκτωβρίου

Ωράριο: Δευτέρα ως και Κυριακή 18:00-22:00.

Είσοδος Ελεύθερη

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, Ταύρος, τηλ. 2103418550.

5. «Δόνηση»: Έκθεση φωτογραφίας της Ελένης Παρίδη στην γκαλερί Luminous Eye

Η Luminous Eye φιλοξενεί, από τις 8 Οκτωβρίου, την Έκθεση φωτογραφίας της Ελένης Παρίδη με τίτλο «Δόνηση». Μία διαδραστική εμπειρία ανάμεσα σε φωτογραφίες, μουσικές αλληλουχίες και το προσωπικό βλέμμα του κάθε θεατή. Στα εγκαίνια της έκθεσης ο Χάρης Λαμπράκης ενεργοποιεί τη «Δόνηση» με το νέυ του, ενώ το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, στις 08:00 μμ, η Anja Lechner αυτοσχεδιάζει με το τσέλο της.

Εγκαίνια: Παρασκευή 8/10, 20:00

Διάρκεια έκθεσης έως τις 31 Οκτωβρίου.

Ωράριο: Τετάρτη 02:00 μμ – 06:00 μμ και Πέμπτη έως και Κυριακή 05:00 μμ – 09:00 μμ.

Luminous Eye, Μητσαίων 2A, Αθήνα. Τ. +30 211 116 1206. Ε: [email protected]

6. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες. Παρασκευή 8 Οκτωβρίου: «niform» του Samuel Bianchini, «Arirang» του Philippe Chancel, «Society doesn’t fit me but my little black dress does» Αλέξανδρος Κατσής, Μαρία Λούκα, «Chrysalis» της Όλγας Στεφάτου, «Parallel Crisis» του Γιάννη Καρπούζη και «Dark Tree» της Ρέας Παπαδοπούλου στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Παρασκευή 8/10

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

7. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

8. Public Café: Ο διάσημος κιθαρίστας Gus G. παρουσιάζει το νέο του δίσκο

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 20:30, ο διάσημος κιθαρίστας Gus G. θα βρίσκεται στο Public Café για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο «Quantum Leap». Μαζί του ο Κώστας Χρονόπουλος και ο Χάκος Περβανίδης, αρχισυντάκτες του μουσικού περιοδικού Metal Hammer. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

Παρασκευή 8/10, 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Public Café Συντάγματος, Καραγιώργη Σερβίας 1, Αθήνα.

9. Διάλεξη του νεοελληνιστή Χρήστου Παπάζογλου στο Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138

Η διάλεξη του νεοελληνιστή Χρήστου Παπάζογλου με θέμα «Ο Σεφέρης δια του Σεφέρη. Απολογισμός και Πνευματική Διαθήκη» πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη (1971 – 2021), στο πλαίσιο της έκθεσης της Λήδας Κοντογιαννοπούλου «Το Σπίτι της Μνήμης». Τα Τρία Κρυφά Ποιήματα είναι η τελευταία συλλογή (1966) του Γιώργου Σεφέρη. Πρόκειται για τρείς ποιητικές συνθέσεις. Στην παρούσα διάλεξη θα αναλυθεί το τελευταίο ποίημα από το «Θερινό ηλιοστάσι».

Παρασκευή 8/10, 19:00

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση θέσεως μέσω tickets.benaki.org.

Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα. Τηλ.:210 345 3111. Email:[email protected] | www.benaki.org

10. «Δεν θα σιωπήσουμε!»: Ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Δίκτυο Φύλου του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας διοργανώνει την ανοιχτή εκδήλωση-συζήτησή, «Δεν θα σιωπήσουμε! Η κατάσταση και οι προκλήσεις για τα γυναικεία και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 19:30 στην ταράτσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Οι ομιλήτριες της εκδήλωσης και τα μέλη του δικτύου θα πιάσουν το νήμα από τις νικηφόρες εκστρατείες και τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος και θα συζητήσουν για την κατάσταση των γυναικείων και ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παρασκευή 8/10, 19:30

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός, Αθήνα. Τηλ: 210 3609695 | http://www.tainiothiki.gr/.