Netflix: Οι 10 κορυφαίες ταινίες που έρχονται μέχρι το τέλος του 2021

Το 2020 για το Netflix, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming στον κόσμο, υπήρξε καθοριστικό. Σε μια χρονιά όπου η πανδημία της Covid-19 ώθησε στο κλείσιμο των κινηματογραφικών αιθουσών στρέφοντας το σινεφίλ κοινό να αναζητήσει επιλογές ψυχαγωγίας στην οθόνη του υπολογιστή του, το Netflix ισχυροποίησε τη θέση του στη βιομηχανία του θεάματος και πρόσθεσε στο περιεχόμενο του μια ποικιλία από πρωτότυπες ταινίες, κυριαρχώντας και στα βραβεία Όσκαρ, με συνολικά 7 νίκες.

Φέτος, η δημοφιλής πλατφόρμα, αν και η κινηματογραφική παραγωγή γενικώς γνώρισε σημαντική εξασθένηση εξαιτίας της πανδημίας, υποσχέθηκε την κυκλοφορία μιας πρωτότυπης ταινίας σε εβδομαδιαία βάση. Για το τελευταίο τετράμηνο του 2021 το Netflix ανακοίνωσε συνολικά 41 τίτλους, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της φετινής χρονιάς που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν στην επερχόμενη περίοδο των μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων, όπως το «Μην Κοιτάτε Πάνω» του Άνταμ ΜακΚέι, η «Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον και το «The Lost Daughter» της Μάγκι Τζίλενχαλ.

Θρίλερ, γουέστερν, μαύρες κωμωδίες, δράματα, περιπέτειες, μιούζικαλ. Παρακάτω ακολουθούν δέκα από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε προσεχώς μέσα από το Netflix:

«Ο Ένοχος» του Αντουάν Φουκουά

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ του Αντουάν Φουκουά, ως ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης, Joe Baylor, ο οποίος προσπαθεί να σώσει έναν καλούντα αντιμέτωπο με θανάσιμο κίνδυνο. Σύντομα, ωστόσο, ανακαλύπτει ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και μόνη διέξοδος η αντιμετώπιση της αλήθειας. Στην ταινία, η οποία αποτελεί διασκευή ενός δανέζικου φιλμ του 2018, ακούμε τις φωνές των Ράιλι Κίου, Πολ Ντέινο, Ίθαν Χοκ και Πίτερ Σάρσγκαρντ.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Οκτωβρίου 2021.

«Army of Thieves» του Ματίας Σβαϊγκχέφερ

Το «Army of Thieves» αποτελεί prequel της επιτυχημένης ταινίας του Ζακ Σνάιντερ «Army of the Dead», η οποία, επίσης, προβλήθηκε από το Netflix νωρίτερα τον Μάιο. Ο Ματίας Σβαϊγκχέφερ, ο οποίος ανέλαβε και τα καθήκοντα του σκηνοθέτη, υποδύεται για ακόμη μια φορά τον Dieter, χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Εδώ ο Dieter στρατολογείται από μια μυστηριώδη γυναίκα και μαζί με μια ομάδα καταζητούμενων από την Ιντερπόλ αποπειρώνται να ληστέψουν τα πιο μυθικά και δυσπρόσιτα θησαυροφυλάκια στην Ευρώπη. Συμμετέχουν: Νάταλι Εμάνουελ, Ρούμπι Ο. Φι, Στιούαρτ Μάρτιν κ.α.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netiflix στις 29 Οκτωβρίου 2021.

«The Harder They Fall» του Jeymes Samuel

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Jeymes Samuel, το «The Harder They Fall» αποτελεί ένα «γουέστερν της νέας σχολής» για τους μαύρους παράνομους και ανθρώπους του νόμου που τόσο πολύ αγνοήθηκαν από την ιστορία της «άγριας δύσης» και του συγκεκριμένου είδους. Όταν ο παράνομος Nat Love (Τζόναθαν Μέιτζορς) μαθαίνει ότι ο εχθρός του Rufus Buck (Ίντρις Έλμπα) απελευθερώνεται από τη φυλακή, συγκεντρώνει τη συμμορία του με σκοπό να πάρει εκδίκηση. Το καστ αυτού του πνευματώδους και διασκεδαστικού γουέστερν, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου BFI του Λονδίνου, συμπληρώνουν οι Ζαζί Μπιτζ, Ρετζίνα Κινγκ, Ντελρόι Λίντο κ.α.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Νοεμβρίου 2021.

«Passing» της Ρεμπέκα Χολ

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού Ρεμπέκα Χολ, με τίτλο «Passing», βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Νέλα Λάρσεν και έκανε πρεμιέρα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance αποσπώντας ενθουσιώδεις κριτικές. H Irene (Τέσα Τόμσον) και η Clare (Ρουθ Νέγκα), δύο μιγάδες παιδικές φίλες, συναντιούνται ξανά, ενήλικες πλέον, και ανακαλύπτουν ότι ζουν στις αντίθετες πλευρές των φυλετικών διακρίσεων, με την Clare να «περνιέται για λευκή». Καθώς οι ζωές τους διαπλέκονται, οι εύθραυστες ισορροπίες της πραγματικότητας, που η κάθε μια είχε προσεκτικά κατασκευάσει, απειλούνται.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netlfix στις 10 Νοεμβρίου 2021.

«tick, tick…BOOM» του Λιν Μάνουελ Μιράντα

Ο βραβευμένος με Τόνι και Πούλιτζερ Λιν Μάνουελ Μιράντα πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη με τη μεταφορά του αυτοβιογραφικού μιούζικαλ του Τζόναθαν Λάρσον, «tick, tick… Boom». Ο υποψήφιος για Όσκαρ Άντριου Γκάρφιλντ υποδύεται τον Jon, έναν νεαρό θεατρικό συνθέτη, ο οποίος, παράλληλα με τη δουλειά του ως σερβιτόρος, γράφει αυτό που ελπίζει ότι θα γίνει το επόμενο εμβληματικό αμερικάνικο μιούζικαλ. Τον πρωταγωνιστή πλαισιώνουν οι Αλεξάντρα Σιπ, Βανέσα Χάντζενς, Ρόμπιν ντι Χεσούς κ.α.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 19 Νοεμβρίου 2021.

«Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον

Η βραβευμένη δημιουργός Τζέιν Κάμπιον («Μαθήματα Πιάνου») επιστρέφει με ένα ακόμη ατμοσφαιρικό δράμα εποχής, το οποίο της χάρισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Τζέσι Πλίμονς υποδύονται τους αδελφούς Burbank, Phil και George, επιτυχημένους ιδιοκτήτες ράντζου στην Μοντάνα της δεκαετίας του 1920. Όταν ο George φέρνει στο σπίτι τη νέα του σύζυγο (Κίρστεν Ντανστ) και τον γιό της (Κόντι Σμιτ-Μακφί), ο Phil δείχνει να τους αποστρέφεται έως ότου εκτεθεί ο ίδιος στην πιθανότητα της αγάπης.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Δεκεμβρίου 2021.

«Ασυγχώρητη» της Νόρα Φινγκσάιντ

Στην ταινία «Ασυγχώρητη», της Νόρα Φινγκσάιντ, remake της βρετανικής σειράς του 2009, η βραβευμένη με Όσκαρ Σάντρα Μπούλοκ υποδύεται την Ruth Slater, μια πρώην καταδικασμένη για βίαιο έγκλημα, η οποία, στην προσπάθεια της να ξαναφτιάξει τη ζωή της, επιστρέφει σε μια κοινωνία που αρνείται να συγχωρέσει το παρελθόν της και, παράλληλα, αναζητάει την αδερφή που άφησε πίσω. Την πρωταγωνίστρια πλαισιώνουν οι Τζον Μπέρνταλ, Βαϊόλα Ντέιβις, Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο κ.α.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

«Το Χέρι του Θεού» του Πάολο Σορεντίνο

Με την πιο προσωπική του ταινία, ο βραβευμένος δημιουργός Πάολο Σορεντίνο («Η τέλεια ομορφιά») μας αποκαλύπτει το παιδικό του «τραύμα». Στη Νάπολη της δεκαετίας του 1980, ένας 17χρονός έφηβος, ο Fabietto Schisa, αγωνίζεται να βρει τη θέση του στον κόσμο, όταν δύο γεγονότα φέρνουν τα πάνω κάτω. Η θριαμβευτική άφιξη του μυθικού Ντιέγκο Μαραντόνα στην πόλη και ένα τραγικό δυστύχημα που θα του στοιχίσει τα πάντα. Σωζόμενος από τύχη ή από το «Χέρι του Θεού», ο Fabietto παλεύει με τη φύση του πεπρωμένου, τη σύγχυση της απώλειας και την μεθυστική ελευθερία του να είσαι ζωντανός.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

«The Lost Daughter» της Μάγκι Τζίλενχαλ

Η Μάγκι Τζίλενχαλ πραγματοποιεί ένα αξιοθαύμαστο σκηνοθετικό ντεμπούτο μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο μυθιστόρημα της Έλενα Φερράντε. Η ταινία, η οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών με ονόματα όπως αυτά της Ολίβια Κόλμαν, της Ντακότα Τζόνσον, του Πίτερ Σάρσγκαρντ, της Τζέσι Μπάκλεϊ και του Εντ Χάρις. Ένα ψυχολογικό δράμα με κεντρικό θέμα τη μητρότητα που διαδραματίζεται με φόντο το ειδυλλιακό νησί των Σπετσών.

*H ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

«Μην Κοιτάτε Πάνω» του Άνταμ ΜακΚέι

Με ένα all-star cast προσγειώνεται στο Netflix η νέα ταινία του Άνταμ ΜακΚέι «Μην Κοιτάτε Πάνω». Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Τζόνα Χιλ, Κέιτ Μπλάνσετ, Μέριλ Στριπ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάθιου Πέρι, Αριάνα Γκράντε και Μαρκ Ράιλανς πρωταγωνιστούν σε μια μαύρη κωμωδία με θέμα το επικείμενο τέλος του κόσμου. Ένας καθηγητής αστρονομίας και η φοιτήτρια του ανακαλύπτουν ότι ένας κομήτης έρχεται με ταχύτητα προς τη γη και ξεκινούν μια περιοδεία ενημέρωσης προειδοποιώντας για την καταστροφή, μόνο και μόνο για να συναντήσουν αρκετή απάθεια.

*Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου 2021.