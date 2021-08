Netflix: Οι 10 καλύτερες σειρές που περιμένουμε πριν το τέλος του 2021

Αυτή τη χρονιά, το Netflix μάς χάρισε πολλές αγαπημένες σειρές, που παρακολουθήσαμε με κομμένη ανάσα. Από το γαλλικό, γεμάτο μυστήριο Λουπέν μέχρι και το -πιο ανάλαφρο, αλλά ξεκαρδιστικό- Never Have I Ever, οι νέες σειρές και σεζόν δεν είχαν τελειωμό, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Το 2021 όμως ακόμα δεν έχει τελειώσει και το Netflix μάς επιφυλάσσει πολλές νέες σειρές, αλλά και τις «μεγάλες» επιστροφές μερικών σειρών, που αγαπήσαμε πολύ τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το ισπανικό La Casa de Papel, το Sex Education, αλλά και το ανατριχιαστικό You.

Όλα δείχνουν λοιπόν, ότι το Netflix έχει πολλά σχέδια και μεγάλα πλάνα για το υπόλοιπο του χρόνου, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο του 2021 θα είναι γεμάτο με νέες κυκλοφορίες.

Αν λοιπόν αναρωτιέστε τι θα δείτε στο Netflix την υπόλοιπη χρονιά, συνεχίστε την ανάγνωση!

Lucifer – Σεζόν 6

Η προαιώνια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού συνεχίζεται στο Lucifer, ο οποίος θα συνεχίσει μία πορεία που τον οδηγεί βήμα βήμα στο να πιστέψει και πάλι στην καλοσύνη που βρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων. Η 6η σεζόν έρχεται στο Netflix στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Sex Education – Σεζόν 3

Η 3η σεζόν της σειράς Sex Education, έρχεται στο Netflix πολύ σύντομα. Το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν παρουσίασε τις νέες προσθήκες χαρακτήρων. Η σειρά αγαπήθηκε από το κοινό, για τους πολύπλοκους χαρακτήρες, τη φανταστική γραφή αλλά κυρίως για τις περίπλοκες σεξουαλικές ιστορίες, βασισμένες στο χιούμορ και τον σεβασμό. Η 2η σεζόν κυκλοφόρησε ολόκληρη τον Ιανουάριο του 2020. Την συνέχεια της όμως, θα την δούμε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, λίγο αργότερα από το προκαθορισμένο αλλά λόγω της πανδημίας καθυστέρησε όπως και πολλές ακόμη σειρές της λίστας.

Dear White People – Σεζόν 4

Η σειρά κοινωνικού περιεχομένου, όπου εξετάζει με χιουμοριστικό τρόπο την τριβή που δημιουργείται μεταξύ διαφορετικών φυλετικών ομάδων στον φοιτητικό κόσμο ενός κολλεγίου στην Αμερική, επιστρέφει επιτέλους με 4η σεζόν! Τo Dear White People επηρεάστηκε και καθυστέρησε σημαντικά λόγω της πανδημίας, η οποία πάγωσε την παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναμέναμε την κυκλοφορία της νέας σεζόν πολύ νωρίτερα, όμως η συνέχεια της σειράς τελικά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

La Casa de Papel – Σεζόν 5

Τα λόγια είναι περιττά όταν μιλάμε για την επιτυχία του «La Casa de Papel»!Η πιο πολυσυζητημένη ισπανόφωνη σειρά ανανεώθηκε και επιστρέφει για την τελευταία της σεζόν. Τέσσερα χρόνια αγωνίας φτάνουν στο τέλος και στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 θα κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος της 5ης σεζόν που θα απαρτίζεται από 5 επεισόδια. Θα πρέπει να περιμένουμε 3 μήνες ωστόσο μέχρι το δεύτερο μέρος που θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

The Witcher – Σεζόν 2

Επιτέλους επιστρέφει και η σειρά, που βασίστηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια των τελευταίων χρόνων, καθώς και στα ομώνυμα μυθιστορήματα, που αγαπήθηκαν όλα πολύ. Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν το 2021, αλλά η παραγωγή σταμάτησε λόγω της πανδημίας και δυστυχώς πολλά από τα μέλη του καστ βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Ήταν μια από τις πρώτες σειρές που ξανάρχισε την παραγωγή της στα τέλη του καλοκαιριού/αρχές φθινοπώρου του 2021. Έτσι, περιμέναμε την νέα κυκλοφορία το καλοκαίρι ή έστω το φθινόπωρο του 2021. Όμως, το The Witcher καταφθάνει στην πλατφόρμα του Netflix στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Cobra Kai – Σεζόν 4

To Cobra Kai, η σειρά που βασίστηκε στην ταινία Karate Kid και ανέστρεψε τους ρόλους με τον William Zabka ως πρωταγωνιστή, έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του 2020. Η σειρά κυκλοφόρησε δωρεάν στο YouTube και μεταφέρθηκε στο Netflix, που χρηματοδότησε την 3η σεζόν -που γνώρισε τεράστια επιτυχία, όπως επίσης και την 4η σεζόν, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

On my Block – Σεζόν 4

Ακόμη μια σειρά φέτος φτάνει στο τέλος της, το On my block, η εφηβική σειρά του Netflix, που έπειτα από αρκετούς μήνες αναμονής και πολλές εικασίες, ανακοίνωσε επισήμως τη κυκλοφορία της 4ης σεζόν, τον Ιανουάριο. Το φινάλε ολοκληρώθηκε με ένα κενό δύο χρόνων, κατά τη διάρκεια του οποίου η παρέα των πρωταγωνιστών αλλάζει ριζικά. Επίσημη ημερομηνία για την πρεμιέρα της 4ης σεζόν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ακούγεται όμως ότι θα την δούμε πριν από τα Χριστούγεννα.

You – Σεζόν 3

Οι φανς της σειράς You είχαν συνηθίσει το Netflix να κυκλοφορεί τις νέες σεζόν της σειράς κάθε Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο του 2020 όμως, μετά την τεράστια επιτυχία της δεύτερης σεζόν, και την περαιτέρω καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, ανακοινώθηκε ότι η 3η σεζόν δεν θα κυκλοφορήσει μέχρι το 2021. Λόγω ότι, η 3η σεζόν ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021, πιθανότατα έχει οριστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του φετινού χρόνου.

Mindnight Mass

Το Netflix ανακοίνωσε ότι το Midnight Mass, η νέα περιορισμένη σειρά τρόμου, 7 επεισοδίων, του Mike Flanagan, θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Η σειρά διαδραματίζεται σε μια μικρή, απομονωμένη κοινότητα. Όταν εμφανίζονται ο Zach Gilford, ένας ντροπιασμένος άντρας και ο Hamish Linklater, ένας χαρισματικός ιερέας ξαφνικά, συμβαίνουν φαινομενικά ανεξήγητα γεγονότα, θαύματα, τα όποια όμως έχουν κάποιο τίμημα.

Inside Job

Οι δημιουργοί της πολυβραβευμένης animated Gravity Falls, επιστρέφουν με το επόμενο προτζεκτ τους που τιτλοφορείται: Inside Job. Οι πληροφορείς που έχουμε ως τώρα δηλώνουν πως η νέα σειρά έχει όλα τα συστατικά που έκαναν την πρώτη επιτυχημένη. Θέματα που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό, μαύρο χιούμορ και γεγονότα που ακροβατούν στο όριο του υπερφυσικού. Το Inside Jοb διαδραματίζεται στον εργασιακό χώρο μιας σκοτεινής κυβέρνησης, που δρα στο παρασκήνιο και ακολουθεί τις περιπέτειες μιας εκκεντρικής ιδιοφυΐας με όνομα Caplen και του συνεργάτη της Duke. Θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 22 Οκτωβρίου 2021.