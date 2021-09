Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 17 προτάσεις για την εβδομάδα 20-26/9

1. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης, πλησιάζει. Τρία Διαγωνιστικά τμήματα, νέοι δημιουργοί, αληθινές ιστορίες, ελληνικές μικρού μήκους, αφιερώματα, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς μέσα σε 12 μέρες (και Νύχτες). Θα διεξαχθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου, αισιόδοξο και πλήρως προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες, επαναλαμβάνοντας με την επιτυχή υβριδική εκδοχή της περσινής διοργάνωσης.

22 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικό πρόγραμμα και εισιτήρια εδώ.

2. Animasyros 2021: Τα κινούμενα σχέδια επιστρέφουν στη Σύρο

Προβολές, εκπαιδευτικά εργαστήρια, Αγορά, ανοιχτές συζητήσεις και πολλές ακόμη εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για 14η χρονιά σε φυσικούς χώρους στο νησί της Σύρου και μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, διαθέσιμης μέσω της ιστοσελίδας www.animasyros.gr. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερες από 4000 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών. 180 ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, επτά διαγωνιστικά προγράμματα, δυο μεγάλα αφιερώματα, και παραδοσιακά το διεθνές πανόραμα είναι έτοιμα να υποδεχθούν το κοινό στο κορυφαίο στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 μεγαλύτερα φεστιβάλ του είδους στον κόσμο.

22-26 Σεπτεμβρίου

Η ηλεκτρονική κράτηση θέσης, μέσω του ιστοτόπου Εventbrite.com είναι απαραίτητη για τις προβολές στο Θέατρο Απόλλων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

3. Πειραιάς Artport: Μια νέα πύλη πολιτισμού στο Λιμάνι με πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα

To Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, από τις 9 Σεπτεμβρίου, το διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα «Πειραιάς Artport», με παραστάσεις, χορό, εκθέσεις και προβολές ταινιών στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ και το ΔΘΠ. Το Πειραιάς Artport ανοίγει τις πύλες του από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2021 με μια παράσταση θεάτρου – ντοκιμαντέρ, έξι νέα πρωτότυπα έργα επιχορηγούμενων ομάδων χορού, δύο σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες από το εξωτερικό, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σε ένα προφεστιβαλικό event και μια ταινία – έκπληξη σε πρώτη πανελλήνια προβολή.

9 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Πέτρινη Αποθήκη – Πύλη 2 του ΟΛΠ και Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς.

4. Open Air Cinema Festival: Αφιέρωμα στον κουβανέζικο κινηματογράφο στο Ιωσηφόγλειο Μέγαρο

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργανώνει,10-20 Σεπτεμβρίου, το Open Air Cinema Festival, με ένα μοναδικό Αφιέρωμα στον Κουβανέζικο Κινηματογράφο. Στο αφιέρωμα θα προβληθούν 10 ταινίες από τη χρυσή δεκαετία του Κουβανέζικου κινηματογράφου και κάποιες πιο σύγχρονες, σε μία προσπάθεια μύησης του κοινού σε έναν όχι τόσο εμπορικό κινηματογράφο.

10-20 Σεπτεμβρίου

Είσοδος Ελεύθερη. Πληροφορίες: https://www.facebook.com/culturens και στα τηλέφωνα: 213 2025922 και -924

Ιωσηφόγλειο Μέγαρο, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 221, Νέα Σμύρνη.

5. Ελλάδα – Γαλλία: Κινηματογραφικές συναντήσεις στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς»

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος με τη συνεργασία της Γαλλικής Πρεσβείας, του Γαλλικού Ινστιτούτου, της Γαλλικής Ταινιοθήκης και του ΥΠΠΟΑ και με την υποστήριξη του CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), του ΕΚΚ (Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) και του Αρχείου της ΕΡΤ, γιορτάζουν την ελληνογαλλική φιλία, με τη διοργάνωση ενός εκτενούς αφιερώματος στην κοινή κινηματογραφική ιστορία των δύο χωρών που τιτλοφορείται «Ελλάδα – Γαλλία: Κινηματογραφικές συναντήσεις». Τον Σεπτέμβριο ακολουθεί το κυρίως αφιέρωμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 9-23/9/2021 στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς», ενώ ένα τμήμα του θα προβληθεί online το ίδιο διάστημα. Θα προβληθούν συνολικά 45 ταινίες.

Από 9 έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Εισιτήριο: 5 ευρώ

Θερινός κινηματογράφος «Λαϊς», Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 42 & Μ. Αλεξάνδρου, Βοτανικός.

6. Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021: Κινηματογραφικές προβολές στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ Αισχύλεια περιλαμβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οι οποίες προβάλλονται από 3 ως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

3-21 Σεπτεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Θερινός Κινηματογράφος, Παραλία Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 2, Ελευσίνα, Αττικής. https://aisxylia.gr/

7. Back to ART: Ομαδική εικαστική έκθεση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Η Τέχνη επιστρέφει στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στην καρδιά της Αθήνας, με την ομαδική έκθεση 22 σύγχρονων εικαστικών «Back to ART». Οι 22 σύγχρονοι δημιουργοί παρουσιάζουν έργα ελεύθερης θεματολογίας, διαφορετικών τεχνικών με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για την Τέχνη, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη Δύναμη της Τέχνης να προπορεύεται, να δημιουργεί, να προκαλεί και να επιδρά καταλυτικά στις ανθρώπινες αισθήσεις, τον ψυχισμό και τη σκέψη του ανθρώπου.

Διάρκεια έκθεσης: 20 Σεπτεμβρίου – 9 Οκτωβρίου

Δευτέρα/Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 17:00 – 21:00 | Σάββατο: 12:00 – 16:00.

Ελεύθερη είσοδος

Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφος Κολωνάκι, Αθήνα.

8. «Μεταξύ και Ανάμεσα»: Έκθεση των Νικόλα Βεντουράκη και Αντώνη Θεοδωρίδη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Η έκθεση με τίτλο «Μεταξύ και Ανάμεσα» πραγματεύεται τις μεταβατικές στιγμές της ύπαρξης μέσα από το συνεργατικό έργο του Νικόλα Βεντουράκη και του Αντώνη Θεοδωρίδη το οποίο παίρνει τη μορφή μιας φωτογραφικής εγκατάστασης στην ταράτσα του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη. Έχοντας ως αφετηρία την ίδια την πόλη της Αθήνας, όπου το φυσικό βρίσκεται σε διαρκή διαπραγμάτευση με το τεχνητό περιβάλλον, οι καλλιτέχνες μας καθοδηγούν στο περιθώριο, εκεί όπου δεν θα κοιτάζαμε, σε αυτό που βρίσκεται ανάμεσα.

Διάρκεια έκθεσης: 21 Σεπτεμβρίου – 20 Νοεμβρίου | Τετ-Σαβ. 18:00 – 22:00

Εγκαίνια: Τρίτη 21/9, 18:00 – 22:00 | Κράτηση θέσεων εδώ.

Εισιτήρια για την έκθεση εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βας. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθηνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/

9. Το Σπίτι της Μνήμης: Έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Στις 20 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη. Το Μουσείο Μπενάκη αποτίει φόρο τιμής στον Ποιητή, οργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων με κεντρικό σημείο αναφοράς την έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου «Το Σπίτι της Μνήμης», στην Πινακοθήκη Γκίκα, εκεί όπου φυλάσσεται και το Νόμπελ του 1963. Από τα τέλη του 2015 και μέχρι τις αρχές του 2021, η Λήδα Κοντογιαννοπούλου επισκέφθηκε και αποτύπωσε ζωγραφικά τα σπίτια του Παναγιώτη Τέτση, της Ναταλίας Μελά, του Γιώργου Σεφέρη. Από τα εσωτερικά των σπιτιών αυτών δεν μας δίνει απλές απεικονίσεις τους, αλλά «ψυχογραφίες σπιτιών» με «διεισδυτική και ποιητική απόδοση του θέματος».

Διάρκεια έκθεσης: 22 Σεπτεμβρίου 2021 – 8 Ιανουαρίου 2022

Ωράριο λειτουργίας: Παρασκευή και Σάββατο, 10:00 – 18:00

Πινακοθήκη Γκίκα, Κριεζώτου 3, Αθήνα. | https://www.benaki.org/index.php?lang=el

10. «Συστήματα, Οργανισμοί, Συμβίωση»: Έκθεση και δημόσιο πρόγραμμα στο Οχτώ

Η έκθεση και το παράλληλο δημόσιο πρόγραμμα «Συστήματα, Οργανισμοί, Συμβίωση» παρουσιάζεται εκ νέου από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου στο Οχτώ. Εστιάζει σε αλληλεπιδράσεις ενεργών συστημάτων και ιστοριών, όντων και οργανισμών, όπως αυτά παρουσιάζονται στο αστικό, κοινωνικό και φυσικό πεδίο. ω Έχοντας ως άξονες τις έννοιες της μετάλλαξης, της ανοσίας και της μεταγέννησης, η έκθεση επικεντρώνεται σε αναδυόμενες μορφές θέσμισης, μοντέλα συνύπαρξης και αποσπασματικές ιστορίες συνοικολογίας.

Διάρκεια έκθεσης: 23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 18:00 – 21:00

Το Οχτώ, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα | https://8athens.wordpress.com/

11. Her Data: Τέσσερις γυναίκες εικαστικοί εκθέτουν στο Ρομάντσο

Η έκθεση «Her Data», η οποία πραγματοποιείται, από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου στο Ρομάντσο, διερευνά τη σημασία των δεδομένων και των αλγορίθμων στη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από τη θέση της γυναίκας. Μέσα από βίντεο, εγκαταστάσεις, ζωγραφική και ένα «ερευνητικό σαλόνι» με βιβλία και φανζίν από γυναίκες φιλόσοφους, συγγραφείς, επιστήμονες και μηχανικούς, η έκθεση «Her Data» μας προσκαλεί να σκεφτούμε εκ νέου τη συμβίωση μας με τις μηχανές και να φανταστούμε ξανά το συλλογικό μας μέλλον.

Διάρκεια έκθεσης: 23 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτωβρίου

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή: 15:00 – 21:00

Είσοδος ελεύθερη | Κρατήσεις: https://www.eventbrite.com/e/her-data-exhibition-tickets-170264635107

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα. Τηλ. +30.2167003325 , email:[email protected] | https://www.romantso.gr/

12. Μυστικοί Κόσμοι: Ατομική έκθεση της Ιοκάστης στη γκαλερί Blank Wall

Η εικαστικός Ιοκάστη, μετά από την εύλογη απουσία της από το χώρο των εκθέσεων, παρουσιάζει τη νέα της εργασία με τίτλο «Μυστήριοι Κόσμοι» στη γκαλερί Blank Wall. Η εργασία αυτή απέχει από τον συμβατικό τρόπο απεικόνισης και εξερευνά τους ενδότερους κόσμους που ξετυλίγονται με τον χρόνο μέσα στο νοητικό και συναισθηματικό πεδίο της δημιουργού.

Διάρκεια έκθεσης: 24-29 Σεπτεμβρίου

Είσοδος ελεύθερη

Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη | Τηλ: 211.4052.138.

13. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

14. Ο Steve McQueen στη Στέγη με την εικαστική εγκατάσταση «End Credits»

Στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Οκτωβρίου, ο Steve McQueen παρουσιάζει το επικό πορτρέτο ενός ανθρώπου-συμβόλου, του Paul Robeson, στο υπό εξέλιξη έργο «End Credits, 2012-ongoing» στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλε της Αθήνας, Eclipse. Ένας φόρος τιμής στον Αφροαμερικανό τραγουδιστή, ηθοποιό, κοινωνικό ακτιβιστή και αστέρα του αμερικανικού φούτμπολ Paul Robeson (1898-1976), ο οποίος τη δεκαετία του 1950 βρέθηκε στη μαύρη λίστα του FBI για τον αγώνα του κατά του ρατσισμού.

Διάρκεια έκθεσης: 24 Σεπτεμβρίου – 24 Οκτωβρίου | 16:00 – 20:00

Ελεύθερη είσοδος με προκράτηση θέσης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30). Ε: [email protected] | https://www.onassis.org/el/

15. Passphrases: Ατομική έκθεση των Metahaven στο State of Concept

To State of Concept παρουσιάζει την έκθεση Passphrases, την πρώτη ατομική έκθεση των Metahaven στην Ελλάδα. Η δουλειά των Metahaven εξερευνά τα όρια μεταξύ εικαστικών, κινηματογράφου και design. Για την έκθεση τους, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια νέα ανάθεση βίντεο εγκατάστασης του πρόσφατου φιλμ τους «Chaos Theory» (2021) και του φιλμ τους «Hometown» από το 2018, και τα δύο μέρη μιας τριλογίας που ξεκίνησε με το φιλμ «Information Skies» (2016). Μαζί με τα φιλμ παρουσιάζεται ένας αριθμός υφαντών έργων από τις σειρές Arrows (2020) και της νέας σειράς Blossoms and Secrets (2021), παρουσιάζοντας ένα περιβάλλον ονείρου, μορφής και εικόνας.

Εγκαίνια: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 13:00 – 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 25 Σεπτεμβρίου – 13 Νοεμβρίου

State of Concept Athens, Τούσα Μπότσαρη 19. Τηλ: 21 3031 8576 | https://stateofconcept.org/

16. Athens Garden Festival: Δράσεις πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων

Θέλοντας να μοιραστούν ένα συλλογικό στοχασμό γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, με άξονα τον πολιτισμό, τα 14 μέλη διαφορετικών εθνικοτήτων του δικτύου EUNIC στην Αθήνα, αποφάσισαν να διοργανώσουν το Athens Garden Festival, 20 – 26 Σεπτεμβρίου. Μία μοναδική ευκαιρία οικειοποίησης των κήπων της πόλης, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, αλλά και την καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσω του πολιτισμού (υπαίθριες αναγνώσεις, χορευτικά και μουσικά δρώμενα) και της ανακάλυψης καινοτόμων λύσεων σε τοπικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις που αφορούν το μέλλον του τρόπου ζωής μας.

20-26 Σεπτεμβρίου

Για αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

17. 5ο Athens Coffee Festival: Η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Το Athens Coffee Festival, το κορυφαίο γεγονός για τους επαγγελματίες και τους λάτρεις του καφέ, επανέρχεται δυναμικά από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2021, σε ασφαλείς συνθήκες και με open air διάθεση, µε στόχο να συνεχίσει τη συμβολή του ως πολιτισμική παρακαταθήκη στη δυναμική εξέλιξη της κουλτούρας του καφέ στη χώρα µας. Στόχος θα είναι, τόσο μέσα από την ποικιλία των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εκθέτες της, όσο και μέσα από τα ολοκληρωμένα και στοχευμένα σεμινάρια και παρουσιάσεις, να προσφέρει στους επιχειρηματίες τα απαραίτητα «εργαλεία», τη γνώση και ενημέρωση για να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα και να βγουν οι επιχειρήσεις σημαντικά ενισχυμένες και ανταγωνιστικές.

25-27 Σεπτεμβρίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι. Τηλ: 2130109300. athens-technopolis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.