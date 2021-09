Animasyros 2021: Τα κινούμενα σχέδια επιστρέφουν στη Σύρο

Για 2η χρονιά «phygital»

Προβολές, εκπαιδευτικά εργαστήρια, Αγορά, ανοιχτές συζητήσεις και πολλές ακόμη εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για 14η χρονιά σε φυσικούς χώρους στο νησί της Σύρου και μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, διαθέσιμης μέσω της ιστοσελίδας www.animasyros.gr, ενώ οι εργασίες της Αγοράς, που επιστρέφει για 7η χρονιά, θα αναμεταδίδονται ζωντανά μέσω του Καναλιού YouΤubeτου Animasyros.

Ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη συμμετοχή, η φετινή διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», συγκέντρωσε περισσότερες από 4000 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών. 180 ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, επτά διαγωνιστικά προγράμματα, δυο μεγάλα αφιερώματα, και παραδοσιακά το διεθνές πανόραμα είναι έτοιμα να υποδεχθούν το κοινό στο κορυφαίο στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 μεγαλύτερα φεστιβάλ του είδους στον κόσμο.

Οι προβολές του Animasyros, εκτός από τη ζωντανή τους μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, θα πραγματοποιούνται σε εμβληματικούς χώρους της Σύρου, όπως το θέατρο Απόλλων, ο θερινός κινηματογράφος Παλλάς, σε υπαίθριους χώρους όπως η Πλατεία Φοίνικα, η παραλία του ξενοδοχείου Καμέλο στην παραλία Βάρης και η αυλή της Μονής Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο.

Αφιέρωμα στην Ελευθερία

Η ετήσια θεματική του Animasyros 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι αφιερωμένη στην έννοια της Ελευθερίας. Το Αφιέρωμα Ελευθερία διοργανώνεται σε συνεργασία με το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, από την Κίνα μέχρι τη γειτονική μας Τουρκία. Βραβευμένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, υποψήφιες για Όσκαρ, προβεβλημένες στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ανιμέισον του κόσμου, όπως το Annecy International Animated Film Festival, θα παρουσιαστούν στην πλειοψηφία τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αντλώντας έμπνευση από καίριες θεματικές και προσεγγίζοντας την έννοια της ελευθερίας σε φυσικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο: από τη φυλάκιση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, την πολιτική ελευθερία σε απολυταρχικά καθεστώτα, την αστυνομική καταστολή έως την κοινωνική επανάσταση, τον αγώνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την αναπαραγωγική ελευθερία, ακόμη και την ελευθερία των ζώων και την ανεξαρτητοποίηση από την οικογένεια.

Το κοινό του φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα animated ταξίδι από τον πόλεμο της Μογγολίας στον Μεσαίωνα μέχρι τον πόλεμο της Αλγερίας στα 50s, ταινίες για τις συνέπειες του πολέμου στο Βιετνάμ και το Κόσοβο, για τις μοναδικές πράξεις αντίστασης στο Ιράν αλλά και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για τον αγώνα για τα γυναικεία δικαιώματα, από την αναγνώριση του διαζυγίου και την απελευθέρωση από τα «δεσμά» του γάμου, για την αναπαραγωγική ελευθερία και το δικαίωμα της επιλογής. Ταινίες για την επανάσταση στο πλαίσιο της σχέσης, τη διαφυγή από μια καταπιεστική οικογένεια, την ελευθερία που νιώθει κανείς στο γυμνό του κορμί.

Στο πλαίσιο του Αφιερώματος Ελευθερία θα παρουσιαστούν και τρεις μεγάλου μήκους ταινίες, μια εκ των οποίων είναι προτεινόμενη για Όσκαρ: το WOLFWALKERS πραγματεύεται την ιστορία ενός κοριτσιού που κάνει την επανάστασή του, για να σώσει μια αγέλη λύκων. Αλλά και η ταινία My Favorite War, που κέρδισε το βραβείο Contrechamp στο Annecy Film Festival 2020, θα προβληθεί παρουσία της σκηνοθέτιδος Ilze Burkovska Jacobsen.

MedAnima

Το δεύτερο μεγάλο Αφιέρωμα του Animasyros, το MedAnima, παρουσιάζει μέσα από σχεδόν 30 ταινίες από όλο το δημιουργικό φάσμα των animator της Μεσογείου, συνθέτοντας μια κοιτίδα καλλιτεχνικής ζύμωσης και ανάπτυξης. Αναδεικνύοντας την πολυμορφία του μεσογειακού animation, προβάλλει ταινίες από την Ισπανία και το Γιβραλτάρ μέχρι το Λίβανο, ενώ στο πλαίσιο της Αγοράς, προσφέρει την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα έργα τους, να αναπτύξουν σχέσεις δικτύωσης, μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους του τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας, και να βρουν πρόσφορο έδαφος αναζήτησης συμπαραγωγών.

Στο MedAnima περιλαμβάνονται έργα όπως τα “How my grandmother became a chair” (Nicolas Fattouh, Γερμανία, Λίβανος, Κατάρ), “Have a Nice Dog!” (Jalal Maghout, Σύριος που ζει στο Βερολίνο) και “Mosaic” (Imge Özbilge & Sine Özbilge, Τουρκάλες που ζουν στο Βέλγιο), καθώς και animated documentaries όπως το “Souvenir Souvenir” του Bastien Dubois, που προσπαθεί επί 10 χρόνια να φτιάξει μία ταινία με τα σουβενίρ του παππού του από τον πόλεμο στην Αλγερία. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα δούμε ταινίες παρουσία των επίσημων προσκεκλημένων του φεστιβάλ, όπως της Kim Noce (Book of Man: Chapter 1), της Sophia El Khyari (Ayam & The Porous Body), του Bruce Caetano (The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay), του Stav Levi (Head), του Φωκίωνα Ξένου (Heatwave), του Michael Kalopaidis (The Parrot Lady), της Hélène Frire (The Last Hair) και του Nicolas Fattouh (Have a Nice Dog!).

Θεματικές Προγράμματος

Το περιβάλλον απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους animators. Το λιώσιμο των πάγων στο Stars on the Sea από την Ν. Κορέα, η μετανάστευση λόγω κλιματικής αλλαγής στο Migrants, η μόλυνση της θάλασσας στο Packing a Wave και η αλόγιστη χρήση των πλαστικών στο The Present Problem είναι μόνο μερικά από τα θέματα που αναδεικνύουν οι δημιουργοί, στοχεύοντας στην περεταίρω ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί και πάλι γυναικεία υπόθεση. Μέσα από τις σχεδόν 100 ταινίες που έχουν δημιουργήσει θηλυκότητες για το Animasyros, προβάλλεται μια πληθώρα εξαιρετικά ενδιαφέροντων θεμάτων: η βασανισμένη καλλιτέχνιδα στο Affairs of the art της Joanna Quinn, η δυσλειτουργική οικογένεια στο Trona Pinnacles, μια οικογενειακή βιογραφία δια χειρός της Regina Pessoa, μια πριγκίπισσα με πατίνια στην παιδική ταινία Princess and the Bandit, μια εκκεντρική ιστορία αδερφών στο Sisters, η αγάπη των κοριτσιών για το ποδόσφαιρο στο Girls talk about football, ο γυναικείος ακρωτηριασμός στο Amayi, το τρυφερό Scalp Deep από την Ουγκάντα, η αλληγορική ταινία για το date rape στο All at sea, το δικαίωμα της άδειας μητρότητας στο Career Limiting, η πολυγαμία στο Polyamory, η αναπαραγωγική ελευθερία στο Icon, η διαφορετικότητα στο You are not a Kiwi κ.α.

Η μουσική δεν θα μπορούσε ούτε φέτος να λείπει από τις θεματικές του φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει animated μουσικά βιντεοκλίπ από πασίγνωστους καλλιτέχνες, όπως η St Vincent και ο Paul McCartney, ένα μουσικό animation για τη δυσφορία φύλου στο Tryin’ to be a girl, στο πλαίσιο του Animapride, το νέο animation της πολυβραβευμένης Martina Scarpelli, αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών από τη Χιλή, τη Νότιο Κορέα και την Πορτογαλία.

Διαγωνιστικά τμήματα

22 ταινίες απαρτίζουν το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του φεστιβάλ, περιλαμβάνοντας ταινίες από καταξιωμένους σκηνοθέτες από τη Νότια Κορέα μέχρι την Κολομβία. Ταινίες από σκηνοθέτες όπως η Joanna Quinn, που θα τιμήσει τη φετινή διοργάνωση με την παρουσία της, και η Regina Pessoa, με διεθνείς διακρίσεις, κοινωνικά μηνύματα για το μεταναστευτικό και την οικολογία, ταινίες πειραματικές, ποιητικές και ρηξικέλευθες, για τον δυσλειτουργικό πυρήνα της οικογένειας, και ταινίες με κεντρικό άξονα την ελευθερία.

Το Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από 24 ταινίες από τη νέα γενιά animators που προσφέρουν πρωτότυπες τεχνικές και θεματικές από μερικές από τις μεγαλύτερες σχολές animation του κόσμου όπως η Bezalel, Gobelins, FAMU κ.ά. Ιστορίες φαντασμάτων από τη Γαλλία, έργα για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων από την Ινδία, για έναν άνθρωπο με ψυχαναγκαστικές συνήθειες από την Πορτογαλία, μια διαφορετική ιστορία σούπερ ηρώων από τη Ρωσία, για την αγάπη των κοριτσιών για το ποδόσφαιρο από την Ιταλία, ενώ στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, μια ιστορία για το τι κάνουμε όταν βρεθούμε μόνο μας σε ένα ασανσέρ.

Τηλεοπτικά επεισόδια, διαφημιστικά σποτ, βιντεοκλίπ είναι ο πυρήνας του διαγωνιστικού τμήματος Τηλεοπτικών & Κατά Παραγγελία Ταινιών, που μέσα από 22 ταινίες θα αναδείξει τη δουλειά των επαγγελματιών animators. Στις ταινίες περιλαμβάνονται διαφημιστικά σποτ για την Visa, μηνύματα για τη διαφθορά από το γερμανικό κράτος, κ.ά.

Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S γίνεται φέτος διαγωνιστικό, με θεματολογία που περιλαμβάνει μοντέρνα παραμύθια, ιστορίες για πριγκίπισσες, ταινίες για το περιβάλλον, αλλά και ξεχωριστές θεματικές, όπως η αναβλητικότητα που χαρακτηρίζει πολλά παιδιά. Την καλύτερη ταινία, από τις 15 που συμμετέχουν, θα επιλέξουν μαθητές από τη Σύρο.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από 14 ταινίες. Έλληνες animators, καταξιωμένοι και ανερχόμενοι παρουσιάζουν στο Animasyros μερικά από τα καλύτερα ανιμέισον, που έχει να προσφέρει, αυτή τη χρονιά, η ελληνική σκηνή.

Διαγωνιστικό γίνεται φέτος και το Animapride. Μέσα από 12 ταινίες, από τη Βραζιλία και το Περού μέχρι το Ιράν, θα αναδειχθούν σημαντικές πτυχές του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Από το στίγμα του HIV και τα τρανς δικαιώματα μέχρι το πώς ένας πατέρας επαναπροσδιορίζει την έννοια της αρρενωπότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο του #thisIsEU – Ευρωπαϊκές αξίες τμήμα, θα προβληθούν έξι ταινίες ομώνυμης θεματικής, για το περιβάλλον, το μεταναστευτικό, την ισότητα των φύλων, τη διαφθορά και τη διαφορετικότητα.

Κριτικές Επιτροπές

Η Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς & Ελληνόφωνου Διαγωνιστικού Τμήματος του φετινού φεστιβάλ αποτελείται από τους Γιάννη Σακαρίδη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και τους σκηνοθέτες Ilze Burkovska Jacobsen από τη Λετονία και Bruno Caetano από την Πορτογαλία.

Η Κριτική Επιτροπή του Φοιτητικού Τμήματος και των Τηλεοπτικών Κατά Παραγγελία ταινιών απαρτίζεται από τον Δημήτρη Πολιτάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, από την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα και ακαδημαϊκό Kim Noce και τη σκηνοθέτιδα και animator Sofia El Khyari, από το Μαρόκο.

Τρία κορίτσια 15 ετών, η Βάσια, η Μαριάννα και η Τερψιχόρη, με φρέσκο βλέμμα και καλλιτεχνική φλέβα, αποτελούν φέτος την Κριτική Επιτροπή στο τμήμα Κ.ID.S.

Την επιτροπή του AnimaPride αποτελούν η διεθνής ακτιβίστρια και συνδιοργανώτρια του Athens Pride, Andrea Gilbert, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος σε ταινίες μικρού μήκους, Κωνσταντίνος Μαραγκός και ο δημοσιογράφος του περιοδικού ANTIVIRUS Βασίλης Θανόπουλος.

Μη Διαγωνιστικό Τμήμα

Το διεθνές Πανόραμα αποτελείται από 26 ταινίες από το Μεξικό, την Αυστραλία, τη Σαουδική Αραβία, την Ταϊβάν κ.α. Πρωτότυπες τεχνικές, με θεματικές που περιλαμβάνουν από ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία μέχρι video art.

Αγορά

Η Αγορά επιστρέφει για 7η χρονιά, εγκαινιάζοντας μία νέα στρατηγική συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης Animation Studio Folimage, σταθερού υποστηρικτή των ταινιών auteur, φημισμένου για τον πλούσιο κατάλογό του. Η συνεργασία με το Animation Studio Folimage, καθώς και οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, οι συναντήσεις δικτύωσης που διοργανώνει φέτος η Αγορά, θα προσφέρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχωσης, ή απλώς, την αγαπά, να διευρύνει το δίκτυό του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Για τον σκοπό αυτόν, η Αγορά σε συνεργασία με το Studio Folimage διοργανώνει, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ένα 4ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitch Coaching Workshop) στη Σύρο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες των επιλεγμένων projects στα pitch να προετοιμαστούν αποτελεσματικά, για να παρουσιάσουν, στο πλαίσιο του Pitching Forum στη Σύρο, το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό και σε μια διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του ανιμέισον.

Κεντρική ομιλήτρια της φετινής Αγοράς είναι η διακεκριμένη καλλιτέχνις Joanna Quinn (UK), η οποία μαζί με τη Catherine Blanc–Maurizi (FR), τη Hélène Friren (FR), τη Nancy Denney Phelps (BE) και τη Μαρινέτα Μακ Κρητικού (GR), θα αποτελέσουν την επιτροπή του Pitching Forum.

Τα πέντε projects που έχουν επιλεγεί για το Pitching Forum Agora Animasyros είναι η ταινία μεγάλου μήκους “Nine Lives Left” του σκηνοθέτη και συγγραφέως Ζαχαρία Μαυροειδή, η τηλεοπτική σειρά 52 επεισοδίων μικρού μήκους x 11’ “My Granny is a Spy”, του Γάλλου συγγραφέα Alban Rodriguez και του Βρετανού συγγραφέα John Gatehouse, και οι ταινίες animation μικρούς μήκους “The Little Blue House at the Beach”, του Λιβανέζου σκηνοθέτη Nicolas Fattouh, “The Death of the Lustful Paolo and Francesca”, της σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Νικολέττας Χουχουλή και της σκηνοθέτιδος και animator Ευτυχίας Μαρίας Κονδύλη, και “Fishbowl” της σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Δάφνης Ξουράφη.

Ο νικητής του Pitching Forum Agora Animasyros θα ανακοινωθεί στην πανηγυρική τελετή λήξης του Φεστιβάλ στις 26 Σεπτεμβρίου, και θα φιλοξενηθεί για έναν μήνα, στις αρχές του 2022, στο Studio Folimage, στη Valence της Γαλλίας, ώστε να δημιουργήσει την ταινία του με τις παρεχόμενες από το στούντιο εγκαταστάσεις. Το pitch coaching workshop θα διευθύνει η Διευθύντρια Παραγωγής της Folimage, Catherine Blanc–Maurizi, μαζί με την σκηνοθέτιδα της Folimage, Hélène Friren.

Επιπλέον, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και συζητήσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Αγορά του ανιμέισον. Μέσα από τρεις ελληνικές περιπτώσεις, θα διερευνηθεί η παραγωγή ανιμέισον εν μέσω Covid στην Ελλάδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν ο σκηνοθέτης Χαράλαμπος Μαργαρίτης, η ιστορικός Μαρία Σαμπατακάκη, δημιουργοί της ταινίας «Τόποι του Ελληνισμού: Ερμούπολη”, η σκηνοθέτις της ταινίας “Ανάμεσα”, Εφη Παππά, και η Δάφνη Ξουράφη, σκηνοθέτις της ταινίας “Μινέ”.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακίνδυνος Γκίκας θα μιλήσει για τη Μεταγλώττιση και το Ανιμέισον, ενώ η σκηνοθέτις Joanna Quinn και η δημοσιογράφος και ιστορικός ανιμέισον Nancy Denney Phelps θα συνομιλήσουν για το πώς η Joanna ξεκίνησε να ασχολείται με τα κινούμενα σχέδια, για την πρώιμη δουλειά της, τη γέννηση της Beryl, τη φωνή της, και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Η υπεύθυνη προγραμμάτων του Annecy MIFA, Geraldine Baché, παρουσιάζει τον ρόλο και τη συνεισφορά του Προγράμματος του Annecy “Animation du Monde” στην αφύπνιση των συμπαραγωγών στην περιοχή της Μεσογείου και μοιράζεται παραδείγματα και μελλοντικά πρότζεκτς.

Η Δάφνη Μπεχτσή και ο Τάσος Μελεμενίδης εισάγουν το κοινό της Αγοράς στον μαγικό κόσμο του CINOBO, της πρώτης ελληνικής streaming πλατφόρμας που ειδικεύεται στον ανεξάρτητο και arthouse κινηματογράφο.

Οι Βασιλική Διαγουμά (ΕΚΟΜΕ), η Αθηνά Καλκοπούλου (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος (Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου) και ο Παναγιώτης Κυριακουλάκος (ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ) θα μιλήσουν για τους ελληνικούς μηχανισμούς στήριξης για νέους δημιουργούς στο ανιμέισον.

Ο συνθέτης Kristian Sensini εξηγεί τη διαδικασία συγγραφής μουσικής για ταινίες, τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες της σύνθεσης ειδικά για κινούμενα σχέδια σε σχέση με τις ταινίες ζωντανής δράσης, και περιγράφει τη συνεργασία του με τη διακεκριμένη σκηνοθέτιδα Signe Baumane.

Οι εκδηλώσεις της Αγοράς πραγματοποιούνται φυσικά στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης και αναμεταδίδονται μέσω του καναλιού του Animasyros στο YouTube.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το εργαστήριο της Έλενας Παυλάκη Σύγχρονοι “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” απευθύνεται σε άτομα με αναπηρίες και ασχολείται με έννοιες όπως η ισότητα, η αναγνώριση, η προσβασιμότητα, και η κοινωνική ένταξη, αντλώντας έμπνευση από το σπουδαίο ποίημα του Διονύσιου Σολωμού. Οι “Κινούμενες Ακουαρέλες” με τη Μαργαρίτα Σιμοπούλου διδάσκουν σε άτομα τρίτης ηλικίας την τέχνη του ανιμέισον, γιορτάζοντας 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση και ζωντανεύοντας διάσημους πίνακες. Το εργαστήριο για παιδιά “Και όμως, κινείται!”, με τον Γιάννη Ξαγοράρη, συστήνει στους μικρούς μας φίλους την τέχνη του σκίτσου, μαθαίνοντας τους να έχουν… χιούμορ με κάθε τρόπο, ενώ οι έφηβοι μπορούν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του 2D κινούμενου σχεδίου μέσα από το εργαστήριο “Ζώντας στο Παρελθόν”, του Paul Muresan. Τέλος, το εργαστήριο για ενήλικες “Κινούμενη Ελευθερία” θα «ζωντανέψει», μέσα από το ανιμέισον, ένα κολάζ συμβολισμών της ελευθερίας, εμπνευσμένο από το έργο της Ελληνίδας καλλιτέχνιδος Georgia Fabris, με εκπαιδεύτρια την Tal Kantor.

Αναλυτικές Πληροφορίες για τα εργαστήρια: https://animasyros.gr/el/archives/94912

Δηλώσεις συμμετοχής στο education[email protected]animasyros.gr έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Τετάρτη 22.09 έως Σάββατο 25.09

Ποσειδωνία- Έπαυλη Τσιροπινα|18:00-21:00

Έκθεση: «Μορφές Ελευθερίας»

Με αφορμή τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Animation του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρουσιάζει την Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών 3D Modeling προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του, στην Επαυλη Τσιροπινά, με τίτλο «Μορφές Ελευθερίας». Οι σπουδαστικές δημιουργίες παρουσιάζονται ως περιεχόμενο επαύξησης 20 έξυπνων αφισών, που εκτίθενται σε φυσικό χώρο και το οποίο ενεργοποιείται μέσω ειδικής σηματοδότησης στις αφίσες που οδηγούν στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.

Σάββατο 25.09

Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης|16:30-18:00

Ανοικτή Συζήτηση Open Discussion: Τι έχει κάνει η Ευρώπη για μένα;

Στην 40η επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης συνομιλεί με τον Φωκίωνα Ξένο, animator και σκηνοθέτη καθώς και νέους εκπροσώπους της ανιμέισον κοινότητας, προκαλώντας τις απόψεις και τη δημιουργικότητά τους και θέτοντας την ερώτηση “Τι έχει κάνει η Ευρώπη για μένα;”. Η δράση έχει στόχο έχει να δώσει έναυσμα στην ελληνική κοινότητα ανιμέισον να δημιουργήσει μια πολύ σύντομη ταινία (30») κινουμένων σχεδίων για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, μέσω ενός διαγωνισμού- animation Challenge.

Σάββατο 25.09

Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης|12:30

Βραβείο CIFEJ Lifetime 2021

Το CIFEJ Lifetime Award 2021 θα απονεμηθεί φέτος σε έναν από τους πιο αξιοσέβαστους και αξιόλογους κινηματογραφιστές και διοργανωτές φεστιβάλ, τον δημιουργό της βραβευμένης ταινίας «Ο Ψύλλος» (1990), Δημήτρη Σπύρου.

Κυριακή 26.09

Ερμούπολη Θέατρο Απόλλων |12:00

Κάνε Παιχνίδι!: Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού του ΕΚΟΜΕ

Το σχολικό έτος 2020-21 το ΕΚΟΜΕ διοργάνωσε τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο βρήκαν στον διαγωνισμό αυτόν την ευκαιρία να δουν τα μαθήματά τους με άλλα μάτια, ως αφορμή για παιχνίδι. Επιπλέον, έλαβαν το έναυσμα να φτιάξουν οι ίδιοι τα παιχνίδια που θα ήθελαν να παίξουν, αναπτύσσοντας δικές τους ιδέες, γράφοντας με κέφι δικά τους σενάρια, κατασκευάζοντας ταμπλό, εξαρτήματα και μηχανισμούς γεμάτα πρωτοτυπία. Φέτος ο διαγωνισμός επιστρέφει και καλεί ακόμα περισσότερες μαθητικές ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή και να κάνουν (το δικό τους) παιχνίδι!

Pre festival event

Η επίσημη παρουσίαση του Animasyros 2021 θα πραγματοποιηθεί ως pre-festival event στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 20 Σεπτεμβρίου, αμέσως πριν την έναρξη του φεστιβάλ στη Σύρο. Θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες από τα διαγωνιστικά τμήματα της διοργάνωσης. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας η κράτηση θέσης με αποστολή email στο [email protected] είναι απαραίτητη.