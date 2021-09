Θεατρικές επαναλήψεις: Οι παραστάσεις που θα (ξανα)δούμε το φθινόπωρο

Μετά την ολέθρια παύση του περασμένου χειμώνα, το φετινό φθινόπωρο έρχεται ως ελπιδοφόρα συνέχεια ενός καλοκαιριού όπου το κοινό επέστρεψε στα θέατρα. Ο Οκτώβριος έρχεται και φέρνει μαζί του δεκάδες πρεμιέρες, θυμίζοντας παλαιότερες σεζόν ενός υπετροφικού προγραμματισμού – πρακτική που νόμιζε κανείς ότι θα αναθεωρηθεί μετά την πανδημία.

Ο πιο ασφαλής δρόμος σε μια υγειονομικά επισφαλή συνθήκη, πάντως, μοιάζουν οι επαναλήψεις. Παραστάσεις που παίχτηκαν για μερικές εβδομάδες ή και λιγότερο καθώς και παραστάσεις που επρόκειτο να επανέλθουν λόγω μεγάλης επιτυχίας είναι οι πρώτες που εγκαινιάζουν τη νέα θεατρική περίοδο. Μια επιλογή με αυτές που ξεχωρίζουν.

«Ποντικοπαγίδα» στο Νέο Ακάδημο

Τρεις εβδομάδες παραστάσεων αλλά και πoλλές live streaming μεταδόσεις σφράγισαν τη σχέση της «Ποντικοπαγίδας» με το θεατρικό κοινό κατά τον περασμένο περιπετειώδη χειμώνα. Η τελευταία σκηνοθεσία της Κίρκης Κάραλη πάνω στο έργο – θρύλος της Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει με νέα πρωταγωνιστική ομάδα: Οι Ράνια Οικονομίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Χάρης Τζωρτζάκης , Σήφης Πολυζωίδης, Βαλέρια Κουρούπη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Τζένη Μπότση και Νίκος Πολυδερόπουλος εμφανίζονται στους ρόλους των οκτώ μυστηριωδών πρόσωπα που συναντώνται μια κρύα νύχτα σε μια απομονωμένη πανσιόν της επαρχίας. Εκεί θα εκτυλιχθεί μια βραδιά αποκαλύψεων και ανατροπών.

Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου

Που Νέος Ακάδημος

«Οι κάτω από τ’ αστέρια» στο Σύγχρονο Θέατρο

Ταξίδεψαν στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ, έδωσαν πολλά sold out εντός κι εκτός Αθηνών και τώρα ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και η Λίλα Μπακλέση ξανασυναντώνται στο έργο του Τηλέμαχου Τσαρδάκα. Μια ιστορία έρωτα, τρυφερότητας αλλά και ενηλικίωσης με φόντο την κοινωνία μιας μικρής επαρχιακής πόλης που όλα τα μικραίνει και μαζί τα μεγαλώνει.

Πρεμιέρα 4 Οκτωβρίου

Που Σύγχρονο Θέατρο

«Γίδα ή ποια είναι η Σύλβια;» στο θέατρο Αθηνών

Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες της πόλης, πριν την επέλαση της πανδημίας, μετακομίζει σε μεγαλύτερη σκηνή προκειμένου να συναντήσει το κοινό που βρισκόταν σε λίστες αναμονής για να την παρακολουθήσει. Δικαίως. Η σκηνοθεσία που ανέδειξε τον Νικορέστη Χανιωτάκη πάνω στο παραγκωνισμένο αριστούργημα του Χάρολντ Πίντερ έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πλατιάς αποδοχής: Ρεσιτάλ ερμηνειών – o Nίκος Κουρής και η Λουκία Μιχαλοπούλου δοκιμάζουν τα όρια τους – σκηνοθετικά ευρήματα, στιλιζαρισμένη αισθητική και πρωτίστως βαθιά κατανόηση ενός ευφυούς, πολυσήμαντου κειμένου για την αγάπη, τη συντροφικότητα, τον δαίδαλο του ανθρώπινου ψυχισμού και τη δομή της οικογένειας μέσα και πέρα από όλα αυτά.

Πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Αθηνών

«This is not Romeo and Juliet» στο Θέατρο Πορεία

Ο έρωτας δύο εφήβων που ταξιδεύει στους αιώνες. Η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας – που πέρυσι διακρίθηκε και στις δια ζώσης αλλά και στα διαδικτυακές παραστάσεις της – παρουσιάζεται ξανά. Ο Αργύρης Πανταζάρας ερμηνεύει και σκηνοθετεί ενώ στο πλευρό του, αυτή τη χρονιά θα βρίσκεται η Σίσσυ Τουμάση.

Πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Πορεία

«Η γυναίκα με τα μαύρα» στην Πειραιώς 131

Σε νέα σκηνή και με νέο πρωταγωνιστή επανέρχεται η σκηνοθεσία του Ορέστη Χανιωτάκη στο φημισμένο θρίλερ της Σούζαν Χιλ. Φέτος στο πλευρό του Κωνσταντίνου Ασπιώτη θα βρίσκεται ο Τάσος Χαλκιάς.

Πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου

Που Πειραιώς 131

«Αξύριστα πηγούνια» στο Μικρό Χορν

Η σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη στον ωμό ρεαλισμό του Γιάννη Τσίρου επανέρχεται για τρίτη χρονιά – τουλάχιστον αν για δεύτερη υπολογίσουμε την εξαιρετικά σύντομη πορεία της τον περασμένο Οκτώβριο. Μια καινούργια ματιά στη βραβευμένη δραματουργία του Τσίρου «Αξύριστα πηγούνια» όπου τρεις άντρες, υπάλληλοι ενός νοσοκομείου, γίνονται φορείς φαινομένων όπως η ανθρώπινη εκμετάλλευση, ο σεξισμός και η κοινωνική ανισότητα. Με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο, Ηλία Βαλάση, Στέλιο Δημόπουλου και Μαρίας Νεφέλη Δούκα.

Πρεμιέρα 7 Οκτωβρίου

Που Μικρό Χορν

«Άνθρωποι και ποντίκια» στο νέο Cartel

Η παράσταση που έκανε το απομακρυσμένο, στη βιομηχανική ζώνη του Ελαιώνα, Cartel να βρεθεί στο κέντρο του αθηναϊκού θεατρικού ενδιαφέροντος. Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ σε μια εύστοχη ελληνοποιημένη διασκευή από την, πρόσφατα εκλιπούσα, Σοφία Αδαμίδου και σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη κορυφώνεται σε μια παράσταση σπάνιας ποιότητας άγριου ρεαλισμού. Αφοπλιστικές, μέσα στην ωμότητα και την αληθοφάνεια, ερμηνείες καθηλώνουν τους θεατές σ’ ένα ανέβασμα με τα χαρακτηριστικά βιωματικής εμπειρίας. Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Δημήτρη Δρόσο, Μαίρη Μηνά, Στέλιο Τυριακίδη, Μάνο Καζαμία, Γιώργο Σιδέρης Γιανμάζ Ερντάλ, Λευτέρη Αγουρίδα, Αγγέλα Πατσέλη, Μάρα Ζαλόνη και Ερατώ Αγγουράκη. Από φέτος στο νέο χώρο της ομάδας Cartel, στην οδό Λεγάκη στου Ρέντη με ‘ανάδοχο’ την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Πρεμιέρα 8 Οκτωβρίου

Που Cartel

«Το τρίτο στεφάνι» στο Παλλάς

Λιγότερο από ένας μήνας παραστάσεων δόθηκε στη μεταφορά του σπουδαίου μυθιστορήματος του Κώστα Ταχτσή κατά την περσινή πρώτη επαφή του με το κοινό. Έτσι η επάνοδος της μεγάλης παραγωγής σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη θεωρούνταν, εξ αρχής, δεδομένη. Δημοφιλές, εξάλλου, θεατρικό υλικό των τελευταίων ετών αλλά και σημείο αναφοράς στην εγχώρια πεζογραφία. Η ιστορία του Ταχτσή εστιάζει στην μεταπολεμική και μετεμφυλιακή Ελλάδα μέσα από το βλέμμα των ανώνυμων, των μικροαστών, των ηθών τους και της γλώσσας τους. Στους βασικούς ρόλους η Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου και μαζί τους οι Κώστας Ανταλόπουλος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Δανάη Επιθυμιάδη, Τάσος Λέκκας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Γιώργος Ψυχογιός, Στάθης Μαντζώρος κ.α.

Πρεμιέρα 8 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Παλλάς

«Έξι φορές» στο Μέγαρο Μουσικής

Το ξεκίνημα της θεατρικής πορείας της ΄Ολιας Λαζαρίδου στο πλευρό της ‘Ελλης Λαμπέτη ήταν η αφορμή για μια αφιερωματική παράσταση στην σπουδαία ερμηνεύτρια. Ήταν το χειμώνα του 1978 όταν η Λαμπέτη ανέβαζε τα «Έξι μονόπρακτα» μια παράσταση – σταθμό στο ρεπερτόριο της, με την Όλια Λαζαρίδου να ερμηνεύει τότε ένα βουβό ρόλο. Σήμερα, 40 και πλέον χρόνια μετά, και σε συνεργασία με το Γιώργο Νανούρη ανατρέχουν σε έξι διαφορετικούς ρόλους που ερμήνευσε η ίδια – από τον Κοκτώ μέχρι τον Σαίξπηρ – σε μια τρυφερή, συγκινητική και πολύ προσωπική αναφορά στην κορυφαία θεατρίνα. Η παράσταση, μολονότι πρόλαβε πέρυσι να δει ελάχιστα το φως της σκηνής, άρχισε να συζητιέται, προετοιμάζοντας το έδαφος της φετινής επιστροφής της στο υπόγειο του Μεγάρου Μουσικής.

Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου

Που Μέγαρο Μουσικής Underground

«170 τ.μ. » στο Ιλίσια Βολανάκη

Ταυτισμένος πια με το νεοελληνικό κείμενο (μετά την μεγάλη επιτυχία του «Χαρτοπόλεμου») ο ηθοποιός Γιωργής Τσουρής, επανέρχεται στο ρόλο που του χάρισε το Βραβείο Χορν. Πρόκειται για την κοινωνική δραμεντί «170 τ.μ.» το κείμενο της οποίας υπογράφει ο ίδιος. Το έργο παρακολουθεί την επεισοδιακή επανένωση δύο αδελφών εξαιτίας του θανάτου του πατέρα τους και αναδεικνύει πολλά από τα κωμικοτραγικά νεοελληνικά συμπτώματα. Η εμπειρία των δύο επιτυχημένων σεζόν προδίδει μια παράσταση – σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη – που δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Παίζουν ακόμα οι Αμαλία Αρσένη, Ήβη Νικολαΐδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Ελένη Τσιμπρικίδου.

Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Ιλίσια Βολανάκη

«Ξύπνα Βασίλη» στο θέατρο Ιλίσια

Αφού κατέρριψε κάθε ρεκόρ sold out στη Νέα Σκηνή του Εθνικού επί δύο σεζόν, η κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά, ανανεωμένη από το βλέμμα του Άρη Μπινιάρη, επανακάμπτει για τρίτη σεζόν. Αυτή τη φορά, ανεβαίνει εκτός των σκηνών του Εθνικού, μετακομίζοντας στα Ιλίσια με φρεσκαρισμένο θίασο. Ο Λαέρτης Μαλκότσης αναλαμβάνει να ερμηνεύσει τον, συντηρητικών καταβολών, υπάλληλο του εκδοτικού οίκου Φαρλάκου, καθώς είναι περιτριγυρισμένος από φαύλους της εξουσίας όσο και της λαϊκής εξέγερσης. Από την πρώτη διανομή θα δούμε τον Γιώργο Παπαγεωργίου στον εμβληματικό ρόλο του ποιητή Φαμφάρα, τον Ηλία Μουλά στο ρόλο του ιδεολόγου Μάνου και τους Μαντώ Γιαννίκου και Λυδία Τζανουδάκη· ενώ στους βασικούς ρόλους προστίθενται οι διακεκριμένες στην κωμωδία Ελένη Ουζουνίδου και Άνδρη Θεοδότου.

Πρεμιέρα 13 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Ιλίσια

«Προδοσία» στο Θέατρο Βρετάνια

Έδωσαν ελάχιστες παραστάσεις πριν επιβληθεί ο ‘πέλεκυς’ της απαγόρευσης λειτουργίας των θεατρικών σκηνών. Και είναι αναμενόμενο να επιστρέψουν στο ανέβασμα της «Προδοσίας», ενός από τα λιγότερα γνωστά αλλά αριστουργηματικά έργα του Χάρολντ Πίντερ. Ο λόγος για τους Λάκη Λαζόπουλο, Αιμίλιο Χειλάκη και Αθηνά Μαξίμου που ενώνουν τις δυνάμεις τους κάτω από την πλοκή ενός ερωτικού τριγώνου. Εννέα σκηνές αφήγησης όπου ανατέμνεται η έννοια της προδοσίας του εαυτού, του γάμου, της φιλίας, των ιδανικών. Την ομάδα ενορχηστρώνει σκηνοθετικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Πρεμιέρα 13 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Βρετάνια

«Ρινόκερος» στην Κιβωτό

Μετά από μια sold out σεζόν και μια απόπειρα δεύτερης εκκίνησης (που διακόπηκε από τους περιορισμούς της πανδημίας), η επιτυχημένη συνεργασία του Γιάννη Κακλέα και του Άρη Σερβετάλη επιστρέφει. Το μελλοντολογικό δυστοπικό δράμα του Ευγένιου Ιονέσκο – τον οποίο ο Κακλέας γνωρίζει σε βάθος – θέτει τις κοινωνικές αρρώστιες, οι οποίες μεταμορφώνουν τον άνθρωπο σε ζώο. Ο Άρης Σερβετάλης σε μια δυνατή στιγμή του και μαζί του οι Στέλιος Ιακωβίδης, Γιώργος Νούσης, Αναστασία Στυλιανίδη, Αγγελική Τρομπούκη, Θάνος Μπίρκος κ.α.

Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Κιβωτός

«Μαρίκα» στο θέατρο Χώρα

Μετά την τεράστια επιτυχία της Ευτυχίας Παπαγαννοπούλου η Νένα Μεντή και ο Πέτρος Ζούλιας ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα ακόμα πορτρέτο. Αυτή τη φορά, προσέγγισαν τη ζωή και το έργο της Μαρίκας Κοτοπούλη που, με περίσσευμα αυθεντικότητας, ερμηνεύει η Μεντή. Η παράσταση ανέβηκε για μια σεζόν αλλά διακόπηκε με την βίαιη είσοδο της πανδημίας. Επαναλαμβάνεται, λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, με τη Νένα Μεντή επικεφαλής του θιάσου των Νεφέλη Κουρή, Γιώργου Δεπάστα, Τζένης Σκαρλάτου, Μάκη Πατέλη, Μαριάννας Τουντασάκη, Γιάννη, Σίντου, Γιώργου Λόξα και Ναταλίας Αθανασιάδη.

Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου

Που Θέατρο Χώρα

«Η Βασίλισσα της ομορφιάς» στο Σύγχρονο θέατρο

Πιστή στην ωμή δραματουργία της Ιρλανδίας, η Ελένη Σκότη ανεβάζει το έργο που έκανε το άστρο του Μάρτιν ΜακΝτόνα να λάμψει στο παγκόσμιο θέατρο. Επιτυγχάνει μια τίμια και διεισδυτική μεταφορά, αφηγούμενη την ιστορίας μιας καταπιεστικής μάνας που δέχεται την φροντίδα της κόρης της. Οι δυο τους μοιράζονται μια σχέση αγάπης και μίσους. Η Αγορίτσα Οικονόμου δίνει μια σπαρακτική ερμηνεία στον πρωταγωνιστικό ρόλο συνθέτοντας ένα δυνατό δίπολο με τη Σοφία Σεϊρλή στο ρόλο της δεσποτικής μητέρας. Μαζί τους οι Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και Γιώργος Κατσής.

Πρεμιέρα Μέσα Οκτωβρίου

Που Σύγχρονο Θέατρο

«Νόρα» στο ΄Αττις

Η παράσταση που αιχμαλώτισε τον ανικανοποίητο κριτικό του Guardian Μάικλ Μπίλινγκτον, κατά την σύντομη επίσκεψη του στην Αθήνα, επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Είναι η μινιμαλιστική κι όμως τόσο πολυσήμαντη ματιά του Θόδωρου Τερζόπουλου στο «Κουκλόσπιτο» του Ιψεν. Λόγος – περισσότερος από τον συνήθη στο θέατρο του Τερζόπουλου – και εκρηκτική σωματικότητα κυοφορεί το μανιφέστο απόδρασης της Νόρα από την πατριαρχική συνθήκη. Ρεσιτάλ ερμηνείας από την Σοφία Χιλλ και μαζί της οι Αντώνης Μυριαγκός και Τάσος Δήμας.

Πρεμιέρα 27 Οκτωβρίου

Που Θέατρο ΄Αττις

«Μια Γερμανίδα γραμματέας» στο Ιλίσια Βολανάκη

Από τις περσινές πρεμιέρες που παρότι αναμενόμενες δεν πρόλαβαν να χαρούν παρά ελάχιστες παραστάσεις – τόσο που μόνο τυπικά θεωρούνται επανάληψη. Ο Γιάννης Μόσχος συνεργάζεται με την σπουδαία Ρένη Πιττακή καθώς συναντά το ρόλο της γραμματέα του Γκέμπελς, Μπρουνχίλντε Πόμσελ. Η ναζιστική Γερμανία περνάει μέσα από τα μάτια της: Ανάμεσα στην αθωότητα ενός κοινού ανθρώπου που έγινε θύμα της ιστορικής συγκυρίας όσο και μιας συνειδητής υπαλλήλου των εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ.

Πρεμιέρα 28 Οκτωβρίου

Που Ιλίσια Βολανάκη

«Άρης» στο Cartel

Την καυτή πατάτα ενός πορτρέτου στον Άρη Βελουχιώτη αποφάσισε να ανεβάσει στη σκηνή ο Βασίλης Μπισμπίκης. Τόσο η σκηνική δυναμική του ηθοποιού Τάσου Σωτηράκη όσο και η εκπληκτική του ομοιότητα με τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ εκτόξευσαν γρήγορα τη φήμη της παράστασης που παίχτηκε για τρεις γεμάτες σεζόν, με διαρκείς παρατάσεις λόγω επιτυχίας. Φέτος, δοκιμάζει μια ακόμα επιστροφή επιχειρώντας ένα πορτρέτο του ηγέτη της Αντίστασης και των ιστορικών γεγονότων στη διάρκεια του πολέμου και μετά από αυτόν. Το έργο φέρει την υπογραφή της πολυγραφότατης και, πρόωρα χαμένης, Σοφίας Αδαμίδου.

Πρεμιέρα Τέλη Οκτωβρίου

Που Cartel

«Masterclass» στο Θέατρο Παλλάς

Ο ερμηνευτικός θρίαμβος της Μαρίας Ναυπλιώτου στο ρόλο της Μαρία Κάλλας, υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου τραβάει πλώρη για τρίτη σεζόν. Μετά από τη μαζικότατη αποδοχή της και τις λίστες αναμονής που διαμορφώνονταν κυριολεκτικά για μήνες, η παράσταση μπαίνει στη μεγάλη σκηνή του «Παλλάς» και των 1500 θέσεων. Από εκεί πια, η Ναυπλιώτου επανέρχεται στην παράφορη ερμηνεία της που λειαίνει τις υπόλοιπες αδυναμίες της παράστασης.

Πρεμιέρα 1η Νοεμβρίου

Που Θέατρο Παλλάς

Terror

Άλλη μια παράσταση – η ιδιαιτέρως αποδεκτή πορεία της οποίας διακόπηκε από το πρώτο κύμα της πανδημίας – είναι η μεταφορά του συνταρακτικού έργο του Γερμανού Φέρντιναντ φον Σίραχ. Βασισμένος στο πραγματικό γεγονός της αεροπορικής τραγωδίας που κόστισε τη ζωή 164 επιβατών, ο σκηνοθέτης Γιώργος Οικονόμου βάζει το κοινό σε ρόλο ενόρκων μιας αγωνιώδους δίκης με αμείλικτα ερωτήματα γύρω από την τρομοκρατία, την καταστολή και τη σύγχρονη ηθική πολιτών και κρατών. Με ανανεωμένο τον εξαμελή θίασο της παράστασης.

Πρεμιέρα Μέσα Νοεμβρίου

Που Θέατρο Αθηνών