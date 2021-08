Το καλοκαίρι μπορεί να έφτασε στο τέλος του αλλά και ποιος δεν θέλει να παρατείνει για λίγο ακόμη την καλοκαιρινή του διάθεση; Οι ταινίες είναι η ιδανική λύση, αλλά για να δώσουμε μια πιο «ενδιαφέρουσα» πινελιά στην παράταση του καλοκαιριού, εμείς θα σας προτείνουμε 10 ταινίες…τρόμου!

1. Old (2021) – Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Ξεκινάμε τη λίστα με το θρίλερ του καλοκαιριού, που μπορείτε ακόμη να απολαύσετε στις αίθουσες. Στην ταινία «Old», μια οικογένεια που βρίσκεται διακοπές, αποφασίζει να επισκεφτεί μια απομονωμένη παραλία. Εκεί, δεν αργούν να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο χρόνος κυλά πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να γερνούν απότομα. Θα καταφέρουν, άραγε, να ξεφύγουν και να επιζήσουν;

2. Us (2019) – Τζόρνταν Πιλ

Η δεύτερη ταινία που σκηνοθετεί ο Πιλ, ξεκινά με τις καλοκαιρινές διακοπές μιας οικογένειας που πηγαίνει στο εξοχικό τους σπίτι στο Santa Cruz στην Καλιφόρνια. Ενώ όλα κυλούν ομαλά, μια οικογένεια ντυμένη στα κόκκινα εισβάλλει στο σπίτι τους και τους απειλεί πως θα τους σκοτώσει. Προς μεγάλη τους έκπληξη, συνειδητοποιούν πως η οικογένεια που τους απειλεί είναι σωσίες τους! Τότε ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας επιβίωσης αλλά και εξιχνίασης της υπόθεσης. Το παρελθόν της μητέρας παίζει καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα και, γι’ αυτό, ξεχωρίζουν οι ανατριχιαστικές αναδρομές σε παιδικά της βιώματα. Ξεχωρίζει η ερμηνεία της Λουπίτα Νιόνγκο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Έρωτας, θάλασσα, σινεμά: 10 ταινίες που μας θυμίζουν καλοκαίρι

3. Midsommar (2019) – Άρι Άστερ

Ο σκηνοθέτης του «Hereditary», επιστρέφει έναν χρόνο αργότερα με το πιο φωτεινό και χρωματιστό θρίλερ που έχει υπάρξει ποτέ. Η Ντάνι βιώνει την απώλεια της οικογένειάς της και ταυτόχρονα η σχέση της με τον Κρίστιαν είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Έτσι, δέχεται την πρόσκληση ενός φίλου του να πάνε όλοι μαζί σε μια πατρογονική κοινότητα σε ένα απομονωμένο μέρος στην Σουηδία και να θαυμάσουν ένα σπάνιο έθιμο. Ωστόσο, αυτή η κοινότητα γρήγορα δείχνει τις παράξενες πρακτικές της και εντάσσει τους επισκέπτες με έναν περίεργο τρόπο στο σύνολο. Το να φύγουν δεν θα είναι πια επιλογή…

4. The Cabin in the Woods (2011) – Ντρου Γκόνταρντ

Στο ντεμπούτο του Ντρου Γκόνταρντ κι ένα από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ της προηγούμενης δεκαετίας, η ιστορία ακολουθεί την εξόρμηση μιας παρέας φοιτητών σε ένα σπιτάκι στο βουνό. Η εκδρομή τους αλλάζει τροπή όταν δέχονται επιθέσεις από ζόμπι και προσπαθούν -πολλές φορές μάταια- να σωθούν. Ωστόσο, όλο το «παιχνίδι» στήνεται από δύο επιστήμονες, οι οποίοι ελέγχουν το σπίτι και τις παγίδες του! Όλα αυτά έχουν έναν βαθύτερο σκοπό κι όχι απλώς την ικανοποίηση δύο διεστραμμένων προσωπικοτήτων…

5. I Know What You Did Last Summer (1997) – Τζιμ Γκιλέσπι

Κλασική -πια- slasher ταινία από τα 90s για ένα γκρουπ τεσσάρων μαθητών λυκείου που ένα καλοκαίρι σκότωσαν έναν άνδρα με το αυτοκίνητο και τον πέταξαν στην θάλασσα. Έναν χρόνο μετά, λαμβάνουν μηνύματα που γράφουν «ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι». Ταυτόχρονα, δέχονται απανωτές επιθέσεις από κάποιον που τους παρακολουθεί κι, όπως φαίνεται, γνωρίζει το σκοτεινό μυστικό τους!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10 ταινίες που θα σας βάλουν αμέσως σε… καλοκαιρινή διάθεση

6. Sleepaway Camp (1983) – Robert Hiltzik

Φυσικά, μια ταινία κατασκήνωσης δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν τη λίστα! Σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση ξεσπά τρόμος καθώς καραδοκεί ένας κατά συρροή δολοφόνος! Μη χάσετε και τις επόμενες ταινίες του franchise…

7. Friday the 13th (1980) – Σον Σ. Κάνινγκχαμ

Οι slasher ταινίες τρόμου ενδείκνυνται για μια λίστα με καλοκαιρινά θρίλερ, αλλά η συγκεκριμένη είναι ίσως η πιο σημαντική! Δεν είναι καθόλου άγνωστη στο σινεφίλ κοινό αλλά, και πάλι, η επανάληψη δεν βλάπτει κανέναν. Στην κατασκήνωση με το όνομα «Camp Crystal Lake», μια ομάδα εφήβων πηγαίνει να απολαύσει τις καλοκαιρινές διακοπές, όταν πέφτει θύμα ενός ανώνυμου δολοφόνου! Και, κάπως έτσι, μας συστήνεται ο Jason Voorhees…

8. Piranha (1978) – Τζο Ντάντε

Η ταινία αυτή είναι η πιο κλασική επιλογή από τις ταινίες με πιράνχας – υπάρχουν και οι πιο πρόσφατες με πιο εξελιγμένα ειδικά εφέ. Τη συγκεκριμένη ταινία σκηνοθέτησε ο σκηνοθέτης των ταινιών «Gremlins». Όταν απελευθερώνονται κατά λάθος σαρκοβόρα πιράνχας στο ποτάμι ενός καλοκαιρινού θέρετρου, ξεκινά μια αιματοβαμμένη ιστορία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Netflix: Οι 10 καλύτερες σειρές που περιμένουμε πριν το τέλος του 2021

9. Jaws (1975) – Στίβεν Σπίλμπεργκ

Κλασικό και απαραίτητο για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει! Σε ένα μικρό νησί, συγκεντρώθηκαν ένας αστυνομικός, ένας επιστήμονας της θάλασσας κι ένας ψαράς προκειμένου να τιθασεύσουν τον λευκό καρχαρία που σπέρνει τον τρόμο στην περιοχή. Ωστόσο, η αποστολή τους κρύβει πολλούς κινδύνους…

10. The Texas Chain Saw Massacre (1974) – Τόμπι Χούπερ

Στο Τέξας, δύο αδέρφια και τρεις φίλοι τους οδεύουν προς τον τάφο του παππού τους, όταν ξαφνικά πέφτουν πάνω σε μια οικογένεια κανίβαλων που έχουν σκοπό να τους σκοτώσουν όλους. Ο θρυλικός δολοφόνος με το πριόνι κάνει την πρώτη του εμφάνιση και τρομοκρατεί τους πάντες.