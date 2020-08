Έρωτας, θάλασσα, σινεμά: 10 ταινίες που μας θυμίζουν καλοκαίρι

Πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές φέτος, ειδικά με την κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως, οπότε τι καλύτερο από το να απολαύσεις μιας ταινία σπίτι ή σε αυλή, που να σου θυμίζει καλοκαίρι; Άλλωστε, το σινεμά έχει τη δυνατότητα να σε μεταφέρει νοερά, μέσω εικόνων, σε μακρινές τοποθεσίες και εξωτικούς προορισμούς…από την άνεση του σπιτιού σου.

Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τις λέξεις ξεγνοιασιά, διασκέδαση, έρωτας, θάλασσα, μουσική, χορός, παγωτά…Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια καλή καλοκαιρινή ταινία και εμείς προτείνουμε 10 τίτλους που λατρεύουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά τον Αύγουστο!

Δείτε την λίστα:

Mamma Mia! (2008)

Πως θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα η ταινία που γυρίστηκε στη Σκόπελο (στη ταινία ονομάζεται Καλοκαίρι) και έφερε εκατομμύρια τουριστών στο νησί με την παγκόσμια προβολή του; Το μιούζικαλ έσπασε ταμεία στο box office και αποτελεί σταθερή επιλογή διασκέδασης, αφού συνδυάζει τα πανέμορφα τοπία και παραλίες του νησιού, με τις μεγάλες επιτυχίες των ABBA και ένα εξαιρετικό καστ χολιγουντιανών ηθοποιών που περιλαμβάνουν την Μέριλ Στριπ, τον Πιρς Μπρόσναν, τον Κόλιν Φερθ, την Αμάντα Σάιφριντ και την Τζούλι Ουότερς.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η ταινία απέκτησε και σίκουελ το 2018, όμως τα γυρίσματα έγιναν στη Κροατία και όχι στην Ελλάδα, για γραφειοκρατικούς λόγους. Το σίκουελ μπορείτε να το δείτε στο Netflix.

Dirty Dancing (1987)

Κλασική ταινία χορού που εξελίχθηκε σε cult favorite και μετέτρεψε σε αστέρια την Τζένιφερ Γκρέι και τον Πάτρικ Σουέιζι, με τις αξιομνημόνευτες ατάκες της, όπως το «Nobody puts baby on the corner» και φυσικά, με την αξέχαστη χορογραφία του φινάλε, όταν ο Σουέιζι σηκώνει ψηλά την Γκρέι. Νοσταλγική μουσική και εμβληματικά τραγούδια, μαγευτικές τοποθεσίες και ένας καλοκαιρινός έρωτας που άφησε ιστορία στο σινεμά. Μπορείτε να δείτε τη ταινία στο Netflix.

Προτείνουμε και το σίκουελ της ταινίας, «Νύχτες στην Αβάνα», με τον Ντιέγκο Λούνα και την Ρομόλα Γκαράϊ, που μπορεί να μην είχε την ίδια επιτυχία και φήμη της πρώτης, όμως διαθέτει όλα τα στοιχεία με τον προκάτοχό της, έρωτα, χορό, μουσική και φυσικά…ρομαντικές νύχτες στην Αβάνα!

Grease (1978)

Από τα πιο γνωστά εφηβικά μιούζικαλ όλων των εποχών, με πρωταγωνιστές τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον-Τζον, ως έφηβοι που ερωτεύονται τρελά ένα καλοκαίρι σε μια παραλία της Καλιφόρνια. Νεανική ενέργεια και δυναμικά χορευτικά συνθέτουν αυτό το διασκεδαστικό μιούζικαλ που άφησε εποχή. Τα γυρίσματα έγιναν σε Λος Άντζελες, Καλιφόρνια και Μαλιμπού. Μπορείτε να δείτε τη ταινία στο Netflix.

Και αυτή η ταινία απέκτησε σίκουελ το 1982, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές (Maxwell Caulfield και Michelle Pfeiffer), όμως δεν σημείωσε την ίδια επιτυχία.

The Talented Mr. Ripley/ O Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ (1999)

Οσκαρικό ψυχολογικό θρίλερ, που έλαβε εξαιρετικές κριτικές και γνώρισε μεγάλη επιτυχία πριν 20 χρόνια. Διαθέτει εξαιρετικό καστ ηθοποιών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Ματ Ντέιμον, Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζουντ Λο, Κέιτ Μπλάνσετ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.

Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ, το οποίο είχε μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη το 1960 με τίτλο «Γυμνοί στον Ήλιο» και τον Αλέν Ντελόν στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η πλοκή της ταινίας τοποθετείται στην Ιταλία και τα γυρίσματα έγιναν σε διάφορα πανέμορφα χωριά, καθώς και στη Ρώμη και τη Βενετία.

The Notebook /Το Ημερολόγιο (2004)

Από τους πιο γνωστούς εφηβικούς καλοκαιρινούς έρωτες, το «Ημερολόγιο» αφηγείται την ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού με flashbacks στην γνωριμία τους, ένα καλοκαίρι. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκολας Σπαρκς και με πρωταγωνιστές τους τότε ανερχόμενους Ράιαν Γκόσλινγκ και Ρέιτσελ ΜακΆνταμς (που ήταν ζευγάρι και στην πραγματικότητα). Αξέχαστη η σκηνή του παθιασμένου φιλιού τους στη βροχή.

Jaws /Τα Σαγόνια του Καρχαρία (1975)

Μπορεί να μην θυμίζει καλοκαίρι για καλό λόγο, καθώς η ταινία αφορά την επίθεση ενός καρχαρία στις παραλίες ενός νησιού, όμως το θρίλερ του Στίβεν Σπίλμπεργκ, θεωρείται κλασική επιλογή για τους φανς του είδους. Η ανατριχιαστική μουσική και τα εφέ δημιουργούν μια τρομαχτική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που σίγουρα σου μένει αξέχαστη!

Call Me by Your Name/ Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου (2017)

Έρωτας, Ιταλία, διακοπές, θάλασσα και ένα…ροδάκινο! Αυτές οι λέξεις προσδιορίζουν την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, που σύστησε στο κοινό το αστείρευτο ταλέντο του Τιμοτέ Σαλαμέ και ανανέωσε τη καριέρα του πιο «παλιού» Άρμι Χάμερ. Η μουσική και η σκηνοθεσία σου δημιουργούν την ανάγκη να επισκεφτείς αμέσως την Ιταλία για διακοπές. 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 1 νίκη. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Andre Aciman. Την ταινία μπορείτε να τη βρείτε στο Netflix.

Before Midnight /Πριν τα Μεσάνυχτα (2013)

Θα μπορούσαμε να βάλουμε όλη την τριλογία «Before» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ στη λίστα, όμως θα περιοριστούμε στη τελευταία ταινία που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία έρωτα του Ίθαν Χοκ με την Ζιλί Ντελπί. Η ταινία γυρίστηκε το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, με κεντρικό σκηνικό, το σπίτι όπου έμενε ο Άγγλος συγγραφέας Πάτρικ Λη Φέρμορ και η γυναίκα του, στην Καρδαμύλη της Μάνης.

The Beach /Η Παραλία (2000)

Μπορεί κάποιοι να μην θυμούνται την υπόθεση της ταινίας, όμως σίγουρα δεν γίνεται να ξεχάσεις τη μουσική ή τα πλάνα από τις εξωτικές και παραδεισένιες τοποθεσίες. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στην δραματική περιπέτεια του Ντάνι Μπόιλ, που γυρίστηκε στο νησί Κο Φι Φι της Ταϊλάνδης. Η ταινία, που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλεξ Γκάρλαντ, δημιούργησε πλήθος τουριστών που επισκέφθηκαν μετά τη κυκλοφορία της το νησί, για να θαυμάσουν από κοντά και να κολυμπήσουν στα καταγάλανα νερά της ΤαϊλάνδηςΤ

Body Heat/ Έξαψη (1981)

Κλασικό ερωτικό θρίλερ της δεκαετίας του ’80, που όπως λέει ο τίτλος, γυρίστηκε κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες… Η ταινία αποτέλεσε το ντεμπούτο της Κάθλιν Τέρνερ στο σινεμά και αργότερα εκτόξευσε την καριέρα της. Μαζί με τον Γουίλιαμ Χερτ, χάρισαν τις πιο αισθησιακές ερωτικές σκηνές στην ιστορία του σινεμά.