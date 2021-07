David Glass: Θεατρικό σεμινάριο στο θέατρο Πορεία

Το Θέατρο Πορεία στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του δράσης, ανοίγει τις πόρτες του σ’ ένα νέο διεθνές σεμιναριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την πυροδότηση της δημιουργικότητας και έναν νέο τρόπο προσέγγισης του θεάτρου και της κοινωνίας.

Ο διεθνούς φήμης δάσκαλος και σκηνοθέτης David Glass μετά από 73 χώρες έρχεται στην Αθήνα, που θεωρεί πηγή πολιτισμού για ένα σεμιναριακό πρόγραμμα 6 εβδομάδων το οποίο περικλείει την πολυετή εμπειρία του στη διδασκαλία του θεάτρου.

Το πρόγραμμα με τίτλο Alchemy of the Extraordinary, αποτελεί έναν προθάλαμο για τη δημιουργία ενός διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος, MA in Creative Practice and Innovation.

Tο σεμιναριακό πρόγραμμα ξεκίνησε σ’έναν καλλιτεχνικό χορευτικό εκπαιδευτικό χώρο στη Λυκόβρυση της Αττικής (28/6-30/7/2021 (Eligeo Dance School) σε συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα JEUDi και θα κλείσει τον κύκλο του στο Θέατρο Πορεία (2-7 Αυγούστου 2021).

Σε αυτό το εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες μελετούν τη δημιουργική πρακτική των πέντε σταδίων του David Glass: την Αυθεντική Φωνή, το Παιδί, τον Έφηβο, τον Πρεσβύτερο, την Αφήγηση και το Θέατρο Συνόλου.

Οι συμμετέχοντες ψάχνουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να ενσωματώσουν και να ενισχύσουν ό, τι ήδη κάνουν στην πρακτική τους, διευρύνοντας και εμβαθύνοντας την ικανότητά τους να σχεδιάζουν για το θέατρο και να αναπτύσσουν δημιουργικά έργα από μια αυθεντική και προβοκατόρικη αφετηρία, είτε πρόκειται για τις τέχνες, την εκπαίδευση, την κοινωνική ανάπτυξη ή την ομαδική εργασία.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μια παράσταση βασισμένη στις θεματικές και τις μεθόδους που διδάχτηκαν, η οποία θα κινηματογραφηθεί και θα προβληθεί διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας απέναντι στον Covid-19.

Λίγα Λόγια για τον David Glass

Ο David Glass είναι ένας βραβευμένος σόλο ερμηνευτής, σκηνοθέτης, συγγραφέας, σχεδιαστής σκηνικών χώρων και φωτισμού, σκηνοθέτης, δάσκαλος και δημιουργικός στοχαστής. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και ένας από τους κύριους ιδρυτές του ονομαζόμενου Σωματικού Θεάτρου Συνόλου και του Εφαρμοσμένου Θεάτρου. Εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Σωματικού Θεάτρου Lecoq και σπούδασε επίσης με τους Decroux, Grotowski, Alvin Ailey, Mike Alfreds, Ed Berman, Peter Brook, Master Lim και Augusto Boal. Ο David δηλώνει πολίτης του κόσμου που διαμένει στο Λονδίνο.

Το εκπαιδευτικό του έργο

Έχει διδάξει και επηρεάσει τρεις γενιές δημιουργών θεάτρου σε 73 χώρες. Στους μαθητές του συμπεριλαμβάνονται οι Simon McBurney (Complicite), Emma Thompson (Ηθοποιός), Amit Lehav (Θέατρο Gecko), Hayley Carmichael και Paul Hunter (Told by An Idiot), Lloyd Newson (DV8), Liam Steele (Σκηνοθέτης), Tina Ellen Lee ( Οpera Circus και Jim Chim Hoi (Theatre Ensemble Hong Kong). Έχει επηρεάσει ηγέτες της θεατρικής βιομηχανίας όπως ο Tom Morris (War Horse) και ο John McGrath (Καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ του Μάντσεστερ) και έχει επηρεάσει τη διαμόρφωση της δημιουργικής ζωής των ερμηνευτών όπως οι Kathrine Hunter, Anna Marie-Duff, Sarah Parrish και Gong Lee .

Για δεκαπέντε χρόνια ο David βοήθησε στη διαμόρφωση της πολιτικής και της παράδοσης των τεχνών τόσο για το Arts Council of England (1988-1992) όσο και για το The British Council ως σύμβουλος και μέλος της επιτροπής.

Μεγαλύτερο εκπαιδευτικό του έργο είναι το Lost Child Project, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 10.000 “παιδιά του δρόμου” σε 22 χώρες, όπου και ίδρυσε το πρώτο Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης με το VBNK στην Καμπότζη το 2000. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1997 και συνεχίζεται από το 2021 με την στήριξη του Arts Council of England.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, σχεδίασε το διετές πρόγραμμα Youth Peer to Peer Forum Theatre για την αναπαραγωγική υγεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στο Βιετνάμ και χρηματοδοτούμενο από το Ford Foundation, καθώς και ίδρυσε την Life Art Company στην Καμπότζη.

Το 2016 ίδρυσε το Κέντρο Δημιουργικής Πρακτικής, το οποίο διδάσκει τη δημιουργικότητα σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 16 χώρες. Είναι επικεφαλής της Δημιουργικής Πρακτικής και εκπαίδευσης για τα Ηνωμένα Έθνη και Ανώτερος Σύμβουλος Εξωτερικών για τη Δημιουργικότητα στο Υπουργείο Παιδείας της Κίνας στο πλαίσιο του προγράμματος 111. Η δημιουργική πρακτική του χρησιμοποιείται από το Save The Children, το British Council και τη Βρεττανική Πρεσβεία, καθώς και σε εταιρείες και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Το καλλιτεχνικό του έργο

Από το 1978-1990 δούλεψε ως σόλο ερμηνευτής σε περιοδείες σε περισσότερες από 48 χώρες και δημιούργησε 10 έργα, συμπεριλαμβανομένης της «The White Women», η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο του Εδιμβούργου. Έπαιξε μαζί με τους αμερικανούς κλόουνς Bob Berky και Bill Irwin και ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης μιμικής που δίδαξε στο Footlights Review (Cambridge, UK), επηρεάζοντας μια γενιά ηθοποιών και κωμωδών όπως ο Stephen Fry, ο Hugh Laurie και η Emma Thompson. Η διδασκαλία του αυτή τη στιγμή επηρέασε καλλιτέχνες του φωτισμού, όπως ο Stephen Daldry (Dir. Billy Elliot), Roxanne Silbert (ATC, Birmingham Rep Theatre) και Anna Furse (Paines Plough, Goldsmiths College). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο David είχε επιρροή σε μια γενιά αναδυόμενων καλλιτεχνών του χορού, συμπεριλαμβανομένων των Shobana Jeysingh, Benji Reid, Aletta Collins και Lloyd Newson.

Το 1999 ίδρυσε το David Glass Ensemble με το οποίο έχει περιοδεύσει σε 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Gormenghast του Mervyn Peake,όπου κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη TMA το 1992. Ηγήθηκε των θεατρικών προσαρμογών ταινιών όπως το Les Enfant de Paradis με τον Mike Alfreds και το La Dolce Vita της Fellini , καθώς και την πρώτη σκηνική προσαρμογή του Popeye και μιας διάσημης εκδοχής του Mosquito Coast του Paul Theroux.

Oι πρόσφατες παραγωγές του περιλαμβάνουν το Bleak House, μεταφορές έργων όπως το Ray Bradbury’s Fahrenheit 451, το The Shining, το This Changes Everything ένα έργο εμπνευσμένο από το έργο του Naomi Klein σχετικά με τον καπιταλισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και το Τhe Brides, που αφορά στη γυναικεία φύση και ζητήματα, σε συνεργασία με το The Brides Collective of Siena (Ιταλία). Το AB Project είναι ένα έργο για τη στήριξη των νέων σε εννέα χώρες, με έναυσμα την επίθεση του Anders Breivik σε 69 νέους, ως μια πρόκληση για να γιορτάσει τις χαμένες ζωές και φωνές αλλά και της πόλωσης και περιθωριοποίησης των νέων. Το 2019 σκηνοθέτησε το Tempest, μια συμπαραγωγή με την KLShakespeare Players, το οποίο βραβεύτηκε στα PenangPAC και KLPAC (Μαλαισία). Το 2019 σκηνοθέτηση το έργο Mortgage, με το οποίο περιόδευσε την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία.

Ο David συνεχίζει να εργάζεται διεθνώς σε 24 χώρες. Μέσα από την ομάδα του συνεργάζεται με το Bath Spa University (UK), το East 15 Drama School (UK), το LASALLE College (Σιγκαπούρη), την Κεντρική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης Πεκίνο (Κίνα), το Haque Center for Acting and Creativity (Σιγκαπούρη), το DPAC (Μαλαισία), το Marphy’s Playhouse Chengdu (Κίνα), το Εθνικό Θέατρο της Σερβίας, το Teatro Espanol (Ισπανία), το Artogether Guangzhou (Κίνα), και η εμβέλειά του αυξάνεται καθώς συνεργάζεται με τη νέα γενιά καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο.