Η νέα μαύρη κωμωδία του Γιώργου Γεωργόπουλου για έναν θανατηφόρο ιό, στα θερινά σινεμά

Όταν ο Γιώργος Γεωργόπουλος («Τungsten») γύριζε τη νέα του ταινία με τίτλο «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», μια μαύρη κωμωδία με θέμα έναν θανατηφόρο ιό που γρήγορα λαμβάνει διαστάσεις στην χώρα μας, δεν φανταζόταν πως η ίδια η ζωή θα έγραφε ένα ακόμα πιο ακραίο σενάριο. Και όμως, να που σήμερα, η ταινία του ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες εν μέσω πανδημίας! Λίγα λόγια για την ταινία Πιο επίκαιρη από ποτέ, και υπό μία έννοια προφητική, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, έχει για πρωταγωνιστή τον Όμηρο Πουλάκη στον ρόλο του Άρη, ενός πετυχημένου στελέχους μιας μεγάλης εταιρίας. Η ζωή του θα αλλάξει για τα καλά όταν μάθει πως είναι φορέας ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου ιού, ο οποίος είναι θανατηφόρος μόνο για τις γυναίκες. Ο Άρης όμως είναι και η μοναδική ελπίδα για τη δημιουργία ενός εμβολίου. Αρκεί να βρει ποια από τις πρώην συντρόφους του, του μετέδωσε τον ιό αρχικά… Στο πλευρό του Όμηρου Πουλάκη, εμφανίζεται ο Βαγγέλης Μουρίκης σε έναν ρόλο που θα συζητηθεί, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος (συμπρωταγωνιστής του Ο. Πουλάκη στo «Tungsten») κι ένα εντυπωσιακό γυναικείο καστ: Ιωάννα Παππά, Κόρα Καρβούνη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Σίσσυ Τουμάση και η γιαπωνέζα Mari Yamamoto. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης κάνει ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό πέρασμα στην ταινία, ενώ το σενάριο συνυπογράφει με τον σκηνοθέτη, η συγγραφέας Μαρία Φακίνου. Tη μουσική υπογράφει η Kid Moxie. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου από την Weirdwave.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Όταν ξεκίνησα να γράφω τον “Δυσάρεστο” φανταζόμουν μία ταινία που αποπνέει τη μελαγχολία του να συναντάς ανθρώπους που κάποτε ήταν σημαντικοί για σένα. Μία σκοτεινή βουτιά στον κόσμο των ανθρώπινων σχέσεων. Ένα σχόλιο για τον τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν μας. Με την ιστορία ενός, τουλάχιστον, αμφιλεγόμενου ήρωα, τοποθετημένη σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η αδυναμία έκφρασης συναισθήματος, ο ανταγωνισμός, η διαμεσολαβημένη επικοινωνία. Αυτός ήταν ο στόχος.

Από όταν τελείωσε όμως η ταινία, και μέχρι να βγει στους κινηματογράφους, ο κόσμος άλλαξε. Και άλλαξε τόσο πολύ που η ίδια η ταινία μάλλον επανανοηματοδοτείται. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δε μπορώ να φανταστώ πλέον πως θα εκλάβει ο θεατής μία ταινία με βασικό θέμα την εξάπλωση ενός επικίνδυνου ιού όταν ο ίδιος θα πρέπει να φοράει μάσκα προκειμένου να τη δει. Αλλά έτσι είναι μάλλον το σινεμά. Οι ταινίες ουσιαστικά ανεξαρτητοποιούνται και παίρνουν άλλου τύπου ζωή όταν πλέον βγουν στον κόσμο. Κάποιες φορές με ομαλό τρόπο και κάποιες άλλες με έναν τρόπο τελείως απροσδόκητο.

Φεστιβάλ / Βραβεία:

26ο Austin Film Festival, Οκτώβριος 2019 (Texas, U.S.), Official Selection – World Premiere

60ο Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 2019 (Βραβείο Ιδρύματος Ι.Φ. Κωστοπούλου)

Βραβεία Ίρις – Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2020: Υποψηφιότητες, Καλύτερης Ταινίας, Σεναρίου, Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Taormina International Film Festival 2020 (Italy), Official Selection

Raindance Film Festival 2020 (UK), Official Selection, Υποψηφιότητες, Best International Feature, Best Directing, Best Screenplay, Best Performance (Omiros Poulakis) (το φεστιβάλ θα γίνει 28 Οκτ – 7 Νοε 2020)

Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, στην Αθήνα, ενώ αργότερα φοίτησε στο τμήμα κοινωνιολογίας του Universita Roma I: «La Sapienza», στη Ρώμη. Επηρεαζόμενος ιδιαίτερα από τον πατέρα του που ήταν διευθυντής φωτογραφίας σε πολλές ελληνικές ταινίες, καταστάλαξε από μικρός ως προς την ενασχόλησή του με τον κόσμο του κινηματογράφου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία παράλληλα με τις σπουδές, αρχικά στο μοντάζ και αρκετά σύντομα σκηνοθετώντας κυρίως ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά σποτ. To «Tungsten» ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. Παρόλο που ο προϋπολογισμός της ήταν ιδιαίτερα μικρός, κατάφερε να ταξιδέψει σε πολλά φεστιβάλ παγκοσμίως και να αποσπάσει αρκετά βραβεία. Η πρεμιέρα της στους κινηματογράφους ήταν στις 24 Νοεμβρίου 2011.