Στον…βωμό της 7ης τέχνης: 10 ηθοποιοί που άλλαξαν δραματικά για έναν ρόλο

Η υποκριτική είναι μια αρκετά απαιτητική τέχνη που προϋποθέτει την ψυχική και σωματική κόπωση του εκάστοτε ηθοποιού. Βλέπουμε, πολλές φορές ηθοποιούς να εφαρμόζουν ακραίες πρακτικές για να μπουν στο πετσί ενός ρόλου. Άλλοι πάλι, δεν μένουν μόνο σε ψυχολογική προετοιμασία αλλά υπόκεινται και σε εξτρίμ σωματικές αλλαγές – κυρίως βάρους – για να έρθουν πιο κοντά στον ρόλο. Ενδεχομένως, η χρήση ειδικών εφέ και μακιγιάζ να μην καλύπτει την ανάγκη τους να αισθανθούν σαν το άτομο που ενσαρκώνουν.

Ας δούμε τις 10 πιο ακραίες αλλαγές ηθοποιών του Χόλιγουντ – άλλες γνωστές κι άλλες όχι και τόσο…

1. Ρόμπερτ Ντε Νίρο – Raging Bull

O Ντε Νίρο στην συγκεκριμένη ταινία, διατηρούσε, κατά βάση, το γυμνασμένο σώμα ενός μποξέρ, καθώς ενσάρκωνε το ρόλο του Jake LaMotta. Όσο, όμως, ο ρόλος του μεγάλωνε και άλλαζε εμφανισιακά, ο Ντε Νίρο πήρε συνολικά περίπου 30 κιλά και άλλαξε δραστικά! Για την εποχή εκείνη, ήταν ο μόνος ηθοποιός που είχε πάρει τόσα κιλά για έναν ρόλο και είχε δύο τόσο αντίθετες αλλαγές εικόνας στην ίδια ταινία. Υπάρχουν, βέβαια, κι άλλα παραδείγματα του Ντε Νίρο που δείχνουν την ακραία αφοσίωση στον ρόλο, τόσο που να πειράξει την εξωτερική του εμφάνιση. Συγκεκριμένα, στο «Cape Fear», πλήρωσε έναν οδοντίατρο 5.000 δολάρια για να του χαλάσει τα δόντια και μετά το τέλος των γυρισμάτων, έδωσε άλλα 20.000 για να τα ξαναφτιάξει!

2. Κρίστιαν Μπέιλ – The Machinist

O Κρίστιαν Μπέιλ είναι ο κατεξοχήν ηθοποιός που φημίζεται για τις ακραίες μεταμορφώσεις! Στην συγκεκριμένη ταινία, ενσάρκωνε τον ρόλο ενός άντρα που πάσχει από αϋπνίες και γι’ αυτό το λόγο χάνει πολλά κιλά. Η εικόνα του Μπέιλ είναι σοκαριστική, με τον ίδιο να έχει χάσει σχεδόν 30 κιλά μέσα σε μόλις 4 μήνες! Έφτασε να ζυγίζει 50 κιλά και οι γιατροί τον σταμάτησαν αμέσως γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο!

3. Σαρλίζ Θερόν – Monster

Στο «Monster», η Θερόν παίζει την Aileen Wuornos, μια κατά συρροή δολοφόνο και υπαρκτό πρόσωπο, στην οποία έπρεπε να μοιάσει. Γι’ αυτόν τον λόγο, πήρε σχεδόν 15 κιλά τρώγοντας ντόνατς και πατατάκια. Όπως τόνισε η ίδια, ο στόχος δεν ήταν να φαίνεται με παραπάνω κιλά αφού ούτε η Wuornos είχε. Ήθελε, απλώς, να υιοθετήσει την καθημερινότητα που θα την έκανε να αφήνεται. Τελικά, η συγκεκριμένη ερμηνεία της χάρισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου!

4. Έντουαρντ Νόρτον – American History X

Για τις ανάγκες του ρόλου ενός νεοναζί, ο Νόρτον άλλαξε τελείως την εμφάνιση που όλοι τον ξέραμε έως τότε. Μεταμορφώθηκε σε έναν έντονα μυώδη άντρα που ταίριαζε απόλυτα στο τρομακτικό λουκ που ήθελε να πετύχει. Έδωσε βάση σε μια υψηλής πρωτεΐνης δίαιτα και έκανε προπονήσεις με πολλά βάρη. Και τελικά έγινε αγνώριστος…

5. Χίλαρι Σουάν – Million Dollar Baby

Ο ρόλος που της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, της χάρισε και 9 κιλά σε μύες! Η Σουάνκ υποδύθηκε μια φιλόδοξη μποξέρ που είναι διατεθειμένη να δουλέψει σκληρά για να φτάσει τον στόχο της. Πραγματικά, άλλαξε αισθητά το σώμα της και έδειχνε εξαιρετικά μυώδης και γυμνασμένη!

6. Τζάρεντ Λέτο – Chapter 27

O Τζάρεντ Λέτο, αν και φημίζεται για την – αντικειμενικά – ωραία εξωτερική του εμφάνιση, δε διστάζει να την τσαλακώνει. Έχει περάσει σε ακραίες διαβαθμίσεις βάρους ανάλογα με τον ρόλο που υποδύεται. Έχοντας χάσει περίπου 12 κιλά για να υποδυθεί έναν χρήστη ναρκωτικών στο «Requiem For a Dream», στην επόμενη ταινία πήρε σχεδόν 30! Πρόκειται για το «Chapter 27» και τον ρόλο του Mark David Chapman, του δολοφόνου του Τζον Λένον.

7. Νάταλι Πόρτμαν – Black Swan

Η ενσάρκωση μιας μπαλαρίνας με τεράστια εμμονή στην τελειότητα, οδήγησε την Πόρτμαν να χάσει 10 κιλά, με μια εξαντλητική δίαιτα. Έτρωγε ελάχιστα ενώ έκανε προπόνηση 8 ώρες την ημέρα! Όπως δήλωσε η ίδια, «Υπήρχαν μερικά βράδια που κυριολεκτικά πίστευα πως θα πεθάνω». Η ίδια πέρασε δύσκολα με εκείνη της την απόφαση. Τουλάχιστον, της χάρισε το Όσκαρ A’ Γυναικείου Ρόλου.

8. Ράσελ Κρόου – Gladiator

Βγαίνοντας από τα γυρίσματα του «The Insider» με περίπου 23 κιλά πάνω από το κανονικό του βάρος, ο Κρόου ανέλαβε τον ρόλο του στο «Gladiator». Εκεί μάλιστα, όχι μόνο έχασε τα κιλά που πήρε για τον προηγούμενο ρόλο, αλλά έχτισε και μύες.