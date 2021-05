ID-Art: Με το νέο app της Interpol οι χρήστες εντοπίζουν κλεμμένα έργα τέχνης με το κινητό τους

Την περασμένη Πέμπτη η Interpol εγκαινίασε μία νέα εφαρμογή για smartphone που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να εντοπίζουν κλεμμένα έργα τέχνης, μέσα από ένα λογισμικό αναγνώρισης εικόνων. Πρόκειται για ένα εργαλείο που οι αρχές ελπίζουν πως θα τους βοηθήσει να ανακτήσουν περισσότερα χαμένα έργα, καθώς και να περιορίσουν το trafficking.

Ουσιαστικά, τo app με τίτλο ID-Art, επιτρέπει στους χρήστες να φωτογραφίσουν το έργο, που υποψιάζονται πως έχει κλαπεί, να ανεβάσουν τη φωτογραφία στην εφαρμογή και να βάλουν κάποια στοιχεία στη μηχανή αναζήτησης του οργανισμού (που βασίζεται σε μία τεράστια βάση δεδομένων με πληροφορίες για πάνω από 52 χιλιάδες χαμένα έργα τέχνης).

Αν το έργο ταιριάζει με κάποιο κλεμμένο, τότε η εφαρμογή δίνει περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες και τους προτρέπει να κάνουν καταγγελία στην Interpol.

Έτσι, οποιοσδήποτε έχει smartphone θα μπορεί αμέσως να εντοπίσει ένα κλεμμένο έργο μέσα από το κινητό του. Μάλιστα, η Interpol δήλωσε ότι όσο η εφαρμογή ήταν σε πιλοτική φάση δύο Καραμπινιέροι κατάφεραν να αναγνωρίσουν δύο κλεμμένα γλυπτά στην Ιταλία.

ID-Art, INTERPOL’s new app, boosts real-time access to INTERPOL’s Stolen Works of Art database, the only global database containing certified police information on stolen and missing #art objects.

