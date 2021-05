Online Agenda: 49 προτάσεις με παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες για τις 3 Μαΐου

Θέατρο

«This is not Romeo & Juliet» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση «This is not Romeo & Juliet», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα επανέρχεται στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία για μία τελευταία φορά, 2-5 Μαΐου. Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Παίζουν: Αργύρης Πανταζάρας και Έλλη Τρίγγου. *Διαθέσιμη online και στο viva.gr.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 5.99€ (αγορά μέχρι 4/5)

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μεταξία» – Θέαμα: Συμπεριληπτικό Θέατρο

Η παράσταση «Μεταξία» του Κώστα Λάκη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Οικονόμου, έρχεται, για on demand προβολές, 3-16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η παράσταση είναι διαθέσιμη με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ελληνικούς υπότιτλους και ακουστική περιγραφή. Η Μεταξία, ζωντανεύει κάθε λεπτομέρεια από τον πρόωρο χαμό της παιδικής της αθωότητας και αναζητά τη διέξοδο από τον δικό της, προσωπικό εγκλεισμό. Για να λυτρωθεί, ξέρει ότι πρέπει να αποδεχτεί η ίδια ό,τι της έχει συμβεί, τις πράξεις της, καθώς και τις πράξεις των άλλων. Παίζουν: Έλη Δρίβα.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: Από 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Μικρή μας Πόλη» – Θέατρο Λαμπέτη

Η παράσταση «Η Μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέμη Ζούνη, Στράτο Τζώρτζογλου, Αλεξάνδρα Λαδικού, Θέμις Μπαζάκα κ.α., είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από τις 29 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, μέσω viva.gr. Tοποθετημένο στην φανταστική μικρή πόλη Γκρόβερς Κόρνερς, το έργο μιλάει για την ιστορία των κατοίκων μιας συνηθισμένης πόλη , στις αρχές του εικοστού αιώνα. Η ρουτίνα της ζωής, ο έρωτας, ο γάμος, ο θάνατος, είναι τα στάδια στα οποία κινείται ο συγγραφέας.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»…

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Αβελάρδος και Ελοΐζα» – Αθήνα 9.84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου, στις 21:00, με το έργο «Αβελάρδος και Ελοΐζα», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού. «Στο μεσαιωνικό Παρίσι του 12ου αιώνα, ο σαραντάχρονος θεολόγος και φιλόσοφος Πέτρος Αβελάρδος και η δεκαεξάχρονη μαθήτριά του Ελοΐζα Φυλμπέρ, ερωτεύθηκαν, αψήφησαν μία ολόκληρη κοινωνία, σκανδάλισαν την Εκκλησία και πλήρωσαν για όλη τους τη ζωή».

Δευτέρα του Πάσχα 3/5 | 21:00

Διαθέσιμο έως 10/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Το Παγκάκι» – viva.gr

Ο μονόλογος του Ζάχου Βασιλείου «Το Παγκάκι», σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, 3-15 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ένας άστεγος νοσταλγεί, φιλοσοφεί, συγχωρεί, γελάει, κλαίει, χαίρεται, λυπάται, απορεί, αναρωτιέται, προσδοκά.

Διαθέσιμη έως 15 Μαΐου

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Θαύμα της Λούρδης» – Christmas Theater Online

H Γαλλική θεατρική υπερπαραγωγή για την ζωή και τα πάθη του Χριστού αλλά και το διάσημο θαύμα της Λούρδης, έρχεται την Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα στο Christmas Theater Online με ελληνικούς υπότιτλους. Το 1858 η Λούρδη ήρθε στην επικαιρότητα στη Γαλλία και στο εξωτερικό λόγω των εμφανίσεων της Παναγίας που είδε μία δεκατετράχρονη αγρότισσα, η Μπερναντέτ Σουμπιρού, η οποία αργότερα ανακηρύχθηκε αγία. Λίγο αργότερα η πόλη με το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης έγινε ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος και θρησκευτικού τουρισμού.

Δευτέρα του Πάσχα 3/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Όνειρο ενός Γελοίου» – e stage.gr

Το αριστούργημα του Φ. Ντοστογιέφσκι «Το όνειρο ενός γελοίου», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου και ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου, έρχεται από τις 25 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω estage.gr. Ένας άνθρωπος βαθειά μελαγχολικός και απελπισμένος, που έχει χάσει το νόημα της ζωής, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Το βράδυ όμως που είναι έτοιμος να το κάνει και βρίσκεται με το περίστροφο στο χέρι, αποκοιμιέται…

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 7€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

Η παράσταση «Οι Τρεις Αδερφές», το κλασικό αριστούργημα του Α. Τσέχωφ, μέσα από την σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Δημήτρη Τάρλοου που καθοδήγησε 15 ηθοποιούς σε προσωπικά ρεσιτάλ, είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία από τις 10 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2021. Διαθέσιμη και μέσω viva.gr. Εισιτήριο: 5.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» – Θέατρο Olvio

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, από 16 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η αναζήτηση του προορισμού στον έρωτα και στη σκληρή πραγματικότητα της Ιστορίας, μέσα από το πρόσωπο του Άγγλου ποιητή Ρ. Μπρουκ, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Π.Π. και ζήτησε να ταφεί στη Σκύρο. Παίζουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα Δενδρινού, Καλλιόπη Καραμάνη, Δημήτρης Μαύρος, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, Ιωάννα Μαυρέα (φωνή).

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Χαμός στην Εντατική» – Θέατρο Μπρόντγουαιη

Η κωμωδία καταστάσεων της Φρανσουά Ντορίν «Χαμός στην Εντατική», σε σκηνοθεσία Βασiλη Πλατάκη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, μέσω viva.gr., 2-10 Μαΐου. Μια σύζυγος απατημένη, μια υπηρέτρια με προβλήματα ομιλίας και ακοής, μια κόρη με ιδιαιτερότητες, ένας γιατρός-«μάνα» στα φακελάκια και ένας σύζυγος-πασάς κάνουν άνω κάτω μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Παίζουν: Βασια. Τριφύλλη, Εύα Αλεξανδρή, Βασίλης Πλατάκης, Ελενη. Φιλίνη.

Διαθέσιμη έως 10 Μαΐου

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Θεατρικές παραστάσεις online

Η παράσταση «Ιστορία Χωρίς Όνομα» του Στέφανου Δάνδολου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, είναι διαθέσιμη για online on demand προβολές έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Γυναίκες Loser – Πονεμένες Ιστορίες» της Βίλης Σωτηροπούλου είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως 9 Μαΐου, μέσω viva.gr.

«Το Ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr έως τις 30 Μαΐου 2021.

Η εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, με τίτλο «Μια Μέρα Χωρίς», σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών είναι διαθέσιμη μέσω vimeo .

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω vimeo.

«Acceso» – Schaubühne

Η Schaubühne παρουσιάζει από το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου, στις 18:00, έως την Τρίτη 4 Μαΐου, την παράσταση των Roberto Farías και Pablo Larraín «Acceso». Ο Sandokan (Roberto Farías) είναι ένας περιθωριακός, κάποιος που δεν έχει να χάσει τίποτα, ωστόσο ελπίζει να κερδίσει μια καλύτερη θέση στην κοινωνία. Διηγείται τις ιστορίες του σε ανθρώπους στα μέσα μεταφοράς, ιστορίες για ένα παρελθόν στιγματισμένο από τη φτώχια, τα ναρκωτικά και τη βία.

Μ. Σάββατο 1/5 | 18:00

Διαθέσιμη έως 4/5 στις 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ιφιγένεια» – Odéon-Théâtre de l’Europe

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Ιφιγένεια» του Ρακίνα, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig. Καθώς ο ελληνικός στόλος ετοιμάζεται να πλεύσει για την Τροία, ο άνεμος κοπάζει, παρεμποδίζοντας την «κατακτητική μηχανή». Ο Μάντης Κάλχας αποκαλύπτει ότι η κρίση θα αποφευχθεί αν θυσιαστεί στους θεούς η νεαρή Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνονα.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Με το ίδιο Μέτρο – Goodman Theatre

Το Goodman Theatre παρουσιάζει, από τις 26 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, την παράσταση «Με το ίδιο Μέτρο», διασκευή του ομότιτλου έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Robert Falls. Ο Δούκας της Βιέννης παραχωρεί της εξουσία στον επίτροπό του Άντζελό. Όταν μια ευσεβής νεαρή μοναχή ζητάει από τον τελευταίο να απονείμει χάρη στον αδερφό της, τότε αποκαλύπτεται ο ιστός επιθυμιών, εξαπατήσεων και υποκρισίας που έχει καταλάβει κάθε γωνιά της πόλης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 22/04/2021 έως και τις 9/05/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Ένα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήρι0: 11€, 20€, 24€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Του Φτωχού τ’ αρνί» – Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει τη νέα Πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών «Του Φτωχού τ’ αρνί» σε διαδικτυακή μετάδοση (On Demand) από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 μέσω του Viva.gr. Κάθε Λαμπρή ο φτωχός Καραγκιόζης καλείται από κάποιον φίλο του στο Πασχαλινό τραπέζι. Φέτος όμως αλλάζει η τύχη του. Ο Πασάς αποφασίζει να δώσει ένα αρνί στον πιο φτωχό χριστιανό. Καραγκιοζοπαίχτης: Απόστολος Δομτζίδης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 15 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 14 Μαΐου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Όπερα

Gala του θεάτρου Μαριίνσκι – Christmas Theater Online

Τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής, της όπερας και του μπαλέτου γιορτάζουν την τέχνη στο διάσημο Gala του θεάτρου Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης που έκλεισε 160 χρόνια ιστορίας, διαθέσιμο 1-5 Μαΐου από το Christmas Theater Online, μέσω viva.gr. Συμμετέχουν: Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άννα Νετρέμπκο, Ντιάνα Βισνιέβα, Ουλιάνα Λοπάτκινα, Ντένις Ματσούεφ, Λεωνίδας Καβάκος κ.α. Μουσική Διεύθυνση: Βαλέρι Γκεργκίεφ.

Δευτέρα του Πάσχα 3/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«La Rondine» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «La Rondine», σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Nicholas Joël. Στον ρόλο της Magda που βρίσκει την αληθινή αγάπη στο πρόσωπο του γοητευτικού νεαρού Ruggero η Angela Gheorghiu.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

«Δον Κιχώτης» – Christmas Theater Online

Η παράσταση μπαλέτου «Δον Κιχώτης», βασισμένο σε ένα επεισόδιο του ομώνυμου βιβλίου του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες και σε χορογραφία του Ρούντοφ Νουρέγιεφ, έρχεται, 2-6 Μαΐου, στο Christmas Theater Online, από το μπαλέτο και την ορχήστρα της Όπερας του Παρισιού, μέσω viva.gr. Ο Αλόνσο Κιχάνο, έχοντας διαβάσει πολλά βιβλία για τον ιπποτισμό, παρασυρμένος από τα ανδραγαθήματά τους, αποκηρύσσει το παρελθόν του. Επιλέγει το όνομα Δον Κιχώτης ντε λα Μάντσα, παίρνει για υπηρέτη του και ιπποκόμο τον Σάντσο Πάντσα και πορεύεται στους δρόμους της δράσης, της δικαιοσύνης και της αλήθειας.

Δευτέρα του Πάσχα 3/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Border Tales» – Τhe show must go on

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του Luca Silvestrini «Border Tales». Ένας σχολιασμός πάνω στην πολυπολιτισμική Βρετανία από ένα διεθνές καστ, μέσω του χορού, της live μουσικής και του διαλόγου, τα οποία περικλείονται από τις προσωπικές εμπειρίες των ερμηνευτών.

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

Μουσική

DIMI-trio – Heraklion Arts and Culture

Με μια συναυλία Τζαζ μουσικής από το μουσικό σχήμα DIMI-trio ανοίγει η αυλαία το κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture, για τον μήνα Μάιο, τη Δευτέρα του Πάσχα 3/5, στις 21:15. Με αφετηρία του την παράδοση της αμερικανικής τζαζ, το μουσικό σχήμα DIMI-trio δημιουργεί το δικό του ήχο προσθέτοντας μια γεύση της ελληνικής τους καταγωγής. Οι DIMI-trio είναι: Βίκτωρ Τσιλίμπαρης (Πιάνο), Γρηγόρης Θεοδωρίδης (Κοντραμπάσο), Δημήτρης Κουτάντος (Τύμπανα).

Δευτέρα του Πάσχα 3/5 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

200 Χρόνια κομμάτια: Κυριακή του Πάσχα με τον Διονύση Σαββόπουλο

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο των δράσεων για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση παρουσιάζει σειρά επετειακών podcasts με τον Διονύση Σαββόπουλο, αφιερωμένα στα 200 χρόνια του ελληνικού τραγουδιού. Η πρώτη μετάδοση της σειράς έχει τίτλο «Χορέψτε-Χορέψτε», με τραγούδια του γλεντιού από το 1821 έως σήμερα. Θα είναι διαθέσιμη από την Κυριακή του Πάσχα 10.00, από τoν ιστότοπο της Επιτροπής www.greece2021.gr.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 10:00

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

Μίλτος Πασχαλίδης – Θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων το 2018 τώρα διαθέσιμη για on demand προβολές, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, έως τις 3 Μαΐου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τη βραδιά εκείνη τραγούδησε κομμάτια από όλους του δίσκους της 25χρονης πορείας του, από τα πρώτα του βήματα με τους Χαΐνηδες ως «Τα Τραγούδια Που Ζουν Λαθραία», που είχαν κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν. Απέτισε φόρο τιμής σε αγαπημένους του δημιουργούς, στον Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο αλλά και τον Τζίμη Πανούση.

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Rollin’ With The Baddest – Rapnroll.gr

Το Rapnroll.gr και το Drop Festival ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το «Rollin’ With The Baddest». Mια back2back online συναυλία με τους Βrak, Οbnoxious Kas και Ραμμένο Άσσο στα μικρόφωνα και τον Dj Millman στα dex. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως 30 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Σινεμά

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και στη Δημοκρατία μας δίνει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της 200ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, να περιηγηθούμε εικονικά στην έκθεση «Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών». Αξιοποιώντας σπάνια τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, η έκθεση αφηγείται δύο σχεδόν αιώνες κοινοβουλευτικού βίου.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Εκδηλώσεις

«Εξοχική Λαμπρή. Παιδικαί αναμνήσεις (1890) » – Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μας εύχεται Καλή Ανάσταση με την αφήγηση του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Εξοχική Λαμπρή. Παιδικαί αναμνήσεις» (1890). Στο πασχαλινό αυτό διήγημά ο Παπαδιαμάντης περιγράφει Πασχαλιές εξοχικές που πολλοί έχουμε φυλαγμένες στις αναμνήσεις μας αλλά και που ελπίζουμε να ξαναζήσουμε σύντομα. Το διήγημα εικονογραφείται με αντικείμενα από τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου. Το βίντεο και το μοντάζ έκανε ο Θωμάς Κατσικαδάκος ενώ την αφήγηση και την επιμέλεια η Σοφία Γιαννιώτη.

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.