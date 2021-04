Η νέα σειρά του Στιβ ΜακΚουίν «Small Axe» σάρωσε τα BAFTA TV Awards με 15 υποψηφιότητες, με τα «The Crown», «Normal People» και «I Will Destroy You» να ακολουθούν με δέκα, εφτά και οχτώ υποψηφιότητες αντίστοιχα, σε μία χρονιά που δόθηκε βήμα στη διαφορετικότητα.

Η σειρά του ΜακΚουίν, βασισμένη σε πραγματικές ιστορίες από την μαύρη κοινότητα της Καραϊβικής στο Λονδίνο κατά τις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80, βρίσκεται αντιμέτωπη με το «I May Destroy You» της Μικαέλα Κόελ (η απουσία του οποίου από τις Χρυσές Σφαίρες προκάλεσε αντιδράσεις), το «Normal People», το «Adult Material», το «The Crown», το «Gangs of London», το «Save Me Too» και το «I Hate Suzie» για το Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Διαφορετικότητα διακρίνουμε και στα βραβεία ερμηνείας, όπου το Small Axe και το I May Destroy You επικράτησαν ξανά στις υποψηφιότητες ανδρικών δραματικών ρόλων. Συγκεκριμένα, οι πρωταγωνιστές του Small Axe, Shaun Parkes και John Boyega, κέρδισαν την πρώτη τους υποψηφιότητα στα βραβεία, μαζί με τον Paapa Essiedu του «I May Destroy You», τον Paul Mescal toy του Normal People, τον Josh O’ Connor που υποδύθηκε τον πρίγκιπα Κάρολο στο «The Crown» και τον Waleed Zuaiter του Baghdad Central.

Όσο για το αντίστοιχο γυναικείο βραβείο, για αυτό είναι υποψήφιες οι: Daisy Edgar-Jones (Normal People), Billie Piper (I Hate Suzie), Letitia Wright (Small Axe), Michaela Coel (I May Destroy You), Hayley Squires (Adult Material) καθώς και η περσινή νικήτρια Jodie Comer για τον ρόλο της στο Killing Eve.

Άλλες σημαντικές υποψηφιότητες περιλαμβάνουν εκείνη του Πολ Ρίτερ, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες, και είναι υποψήφιος για την ερμηνεία του στην κωμωδία «Friday Night Dinner».

Συνολικά, το BBC συγκέντρωσε 104 υποψηφιότητες, το Netflix 25 και η Apple TV+ τις πρώτες υποψηφιότητες του στα BAFTA.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ BAFTA 2021: Οι μεγάλοι νικητές, οι ηττημένοι και οι εκπλήξεις των «βρετανικών Όσκαρ»

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες των BAFTA TV Awards

Δραματική Σειρά

Gangs Of London – Sky Atlantic

I Hate Suzie – Sky Atlantic

Save Me Too – Sky Atlantic

The Crown – Netflix

Κωμική Εκπομπή

Charlie Brooker’s Antiviral Wipe – BBC2

Rob & Romesh Vs – Sky One

The Big Narstie Show – Channel 4

The Ranganation – BBC2

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Billie Piper, I Hate Suzie – Sky Atlantic

Daisy Edgar-Jones, Normal People – BBC3

Hayley Squires, Adult Material – Channel 4

Jodie Comer, Killing Eve – BBC1

Letitia Wright, Small Axe – BBC1

Michaela Coel, I May Destroy You – BBC1

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Aimee Lou Wood, Sex Education – Netflix

Daisy Haggard, Breeders – Sky One

Daisy May Cooper, This Country – BBC3

Emma Mackey, Sex Education – Netflix

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC3

Mae Martin, Feel Good – Channel 4

Διεθνής σειρά

Little America – Apple Tv+

Lovecraft Country – Sky Atlantic

Unorthodox – Netflix

Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville) – BBC4

Α’ Ανδρικός Ρόλος

John Boyega, Small Axe – BBC1

Josh O’Connor, The Crown – Netflix

Paapa Essiedu, I May Destroy You – BBC1

Paul Mescal, Normal People – BBC3

Shaun Parkes, Small Axe – BBC1

Waleed Zuaiter, Baghdad Central – Channel 4

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Charlie Cooper, This Country – BBC3

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC3

Joseph Gilgun, Brassic – Sky One

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Paul Ritter, Friday Night Dinner – Channel 4

Reece Shearsmith, Inside No 9 – BBC2

Mini-Series

Adult Material – Channel 4

I May Destroy You – BBC1

Normal People – BBC3

Small Axe – BBC1

Β’ Γυνακείος Ρόλος

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Leila Farzad, I Hate Suzie – Sky Atlantic

Rakie Ayola Anthony – BBC1

Siena Kelly, Adult Material – Channel 4

Sophie Okonedo, Criminal: UK – Netflix

Weruche Opia, I May Destroy You – BBC1