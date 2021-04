TV Guide: Tαινίες και σειρές που θα δούμε στην τηλεόραση τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 129: Ο Κανέλλος φιλάει τη Χρύσα, αλλά το όνειρό του τελειώνει εκεί και ξεκινά ο εφιάλτης της Χρύσας, καθώς ο Τζώρτζης μετά από αυτό δεν τη θέλει για κορίτσι του. Ο Παναγής συμφιλιώνει Σίμο και Κανέλλο και ο Κανέλλος κάνει πίσω στην απόφασή του, να εγκαταλείψει τον Πλάτανο για καριέρα στην Αθήνα, αλλά τώρα πια ο αστυνόμος έρχεται αντιμέτωπος με τον θύμο και την περιφρόνηση της Χρύσας. Μια ξαφνική θεομηνία κλείνει τους Πλατανιώτες μέσα στα σπίτια τους με παρέες, που όχι μόνο δεν αποδεικνύονται διασκεδαστικές, αλλά ζήλιες, συγκρίσεις και ανταγωνισμοί τούς ρίχνουν τη διάθεση, με εξαίρεση τη Μάρμω και τον Βαγγέλα, που γι’ αυτούς ενώ ο καιρός χαλάει, φτιάχνει η διάθεσή τους.

22:00 «Καζαντζάκης» στην ΕΡΤ1

Α’ Τηλεοπτική μετάδοση. Βιογραφική ταινία, ελληνικής παραγωγής (2017). Σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής. Ηθοποιοί: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Θοδωρής Αθερίδης, Στέφανος Ληναίος, Νίκος Καρδώνης, Ζέτα Δούκα, Αργύρης Ξάφης, Γιούλικα Σκαφιδά, Τάκης Παπαματθαίου, Μαρία Σκουλά, Αμαλία Αρσένη, Στάθης Ψάλτης, Πάνος Σκουρολιάκος, Όλγα Δαμάνη, Έρση Μαλικένζου κ.ά.

Υπόθεση: Το θέμα της ταινίας «Καζαντζάκης» είναι η πραγματική ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα συγγραφέα του 20ού αιώνα, Νίκου Καζαντζάκη και στηρίζεται πάνω στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο», το οποίο είναι η αυτοβιογραφία του. Είναι μια υπαρξιακή αναζήτηση του συγγραφέα, ο οποίος ταξιδεύοντας σε όλο το κόσμο διεκδικεί βιωματικά να κατανοήσει τον Χριστό, τον Βούδα, για να καταλήξει, μέσω του Οδυσσέα, στην κρητική ματιά: «Η ζωή είναι ανήφορος και πρέπει να τον ανέβουμε με αξιοπρέπεια και ανδρεία».

Ανυποχώρητος στις αξίες του, αντιμετωπίζει με στωικότητα και αξιοπρέπεια τις διώξεις του, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει το έργο του, το οποίο υπερασπίζεται την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, τις αξίες της ζωής και το ελληνικό φως. Η ζωή του Νίκου Καζαντζάκη είναι μια ιστορία αγάπης, πίστης και δύναμης ενός συγγραφέα που μπόρεσε να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και τη βαρβαρότητα της εποχής του και να μείνει το έργο του αιώνιο. Το δημιουργικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη εμπνέει το σήμερα και ενεργοποιεί ευεργετικά το αύριο.

21:00 «Ο Ιησούς Από Τη Ναζαρέτ- Α’ Μέρος (Jesus Of Nazareth)» στον ΑΝΤ1

Θρησκευτικό δράμα (1997), Σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι. Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον, Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Υπόθεση: Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα ογκώδες και ολοκληρωμένο έργο, σκηνοθετημένο με μαεστρία και απλότητα από τον κορυφαίο δημιουργό Φράνκο Τζεφιρέλι. Ο Ιταλός σκηνοθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα του θέματος.

23:00 «Η Βίβλος- Α’ Μέρος» στον ΑΝΤ1

Θρησκευτική μίνι σειρά, παραγωγής Ρομα Ντουάνι & Μαρκ Μπερνέτ (2013). Ηθοποιοί: Ντιόγκο Μοργκαντο, Ντάργουιν Σοου, Πωλ Μπράιτγουελ, Ράμα Ντουάνι, Αμπερ Ροζ Ρίβαμ, Άντριαν Σίλερ, Γκρεγκ Χικς , Λουίζ Ντελαμέρ, Μάθιου Γκραιβιέλ κ.ά.

Υπόθεση: Η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε σε μια κορυφαία παράγωγη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, έχοντας μια διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση με εντυπωσιακές σκηνές, ενώ τα αριστουργηματικά εφέ κόβουν την ανάσα και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η μίνι σειρά βασίζεται στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου και καλύπτει όλα όσα έχουν συμβεί από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη» σε μία μεγάλη και ολοκληρωμένη αφήγηση. Περιλαμβάνει τις «προφανείς» ιστορίες, όπως είναι η Κιβωτός του Νώε, η Έξοδος, καθώς και η γέννηση, ο θάνατος, και η Ανάσταση του Ιησού. Οι ιστορίες των πρώτων πέντε ωρών της σειράς προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ των υπόλοιπων πέντε από την Καινή.

Οι δημιουργοί της σειράς δείχνουν πως η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται απόλυτα με την Καινή Διαθήκη, αλλά και πως είναι μια εντυπωσιακή ιστορία με ένα διαχρονικό και επιτακτικό μήνυμα: Ο Θεός αγαπά τον καθένα από εμάς σαν να ήμασταν το μόνο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο για να δώσει την αγάπη του.

22:00 «Ο Καθηγητής Και O Τρελός (The Professor and The Madman)» στον ALPHA

Δραματική ταινία, ιρλανδικής παραγωγής (2019). Σκηνοθεσία Φαρχάντ Σαφίνια. Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Σον Πεν, Νάταλι Ντόρμερ, Στίβεν Ντιλέιν

Υπόθεση: Το 1872 ο αντισυμβατικός φιλόλογος Τζέιμς Μάρεϊ δουλεύει πυρετωδώς πάνω στην πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης. Πιεσμένος από το χρόνο, την ακρίβεια των ορισμών και τον απίστευτο όγκο λημμάτων, θα βρει ανέλπιστη βοήθεια από έναν Αμερικανό γιατρό, τρόφιμο φρενοκομείου εγκληματιών.

22:00 «Η Μαρία Της Σιωπής» στο MEGA

Υπόθεση: Μια κωφάλαλη κοπέλα, η Μαρία (Αλίκη Βουγιουκλάκη), ζει μοναχικά με τον πατέρα της (Παντελής Ζερβός) σε ένα νησί μέχρι που γνωρίζει τον δάσκαλο (Αλέκος Αλεξανδράκης), ο οποίος ενώ της μαθαίνει τη νοηματική γλώσσα, την ερωτεύεται. Η κοπέλα θα πέσει θύμα βιασμού από τον ισχυρό άντρα του χωριού (Σπύρος Καλογήρου) και θα γεννήσει ένα αγοράκι, το οποίο ο βιαστής της με τη γυναίκα του θα επιχειρήσουν να πάρουν. Η αντίδραση της κοπέλας θα είναι βίαιη, ο επίδοξος απαγωγέας θα πέσει νεκρός, αλλά το δικαστήριο θα την αθωώσει.

21:00 «Νώε (Noah)» στο OPEN BEYOND

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι. Ηθοποιοί: Ράσελ Κρόου, Τζένιφερ Κόνελι, Άντονι Χόπκινς, Έμα Γουάτσον

Υπόθεση: Ο Νώε, ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης και ο μόνος εναπομείνας δίκαιος ανάμεσα στους ανθρώπους, επιλέγεται από τον Θεό για να σώσει τη γήινη πανίδα από μια επερχόμενη γιγαντιαία πλημμύρα.

23:45 «Stay» στο OPEN BEYOND

Ψυχολογικό θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής (2005). Σκηνοθεσία Μαρκ Φόρστερ. Ηθοποιοί: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ναόμι Γουότς, Ράιαν Γκόσλινγκ

Υπόθεση: Ο ψυχίατρος Σαμ Φόστερ κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες να αποτρέψει από την αυτοκτονία έναν μυστικοπαθή νεαρό ασθενή του, τον Χένρι Λέθεμ, την παραμονή των 21ων γενεθλίων του. Όμως στην προσπάθειά του αυτή, ο ψυχίατρος θα μπει σε ένα εφιαλτικό ταξίδι χωρίς επιστροφή, που θα τον διχάσει ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην φαντασία. Καθώς διεισδύει όλο και περισσότερο στη ζωή του Χένρι, και στο λαβύρινθο του υποσυνείδητού του, επηρεάζει και τη σχέση του με την κοπέλα του και πρώην ασθενή του, Λίλα. Τελικά καταλήγει στο σημείο να μην γνωρίζει τι είναι αληθινό και τι συμβαίνει μόνο στη φαντασία του.

23:00 «Η Ζωή του Ιησού» στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2019). Σκηνοθεσία Έιντριαν ΜακΝτάουαλ.

Επεισόδιο 3: Μαρία: Τα πρώτα θαύματα. Ως μητέρα, η Μαρία ήθελε να προστατεύσει τον γιο της. Όμως, ήξερε ότι αργά ή γρήγορα εκείνος θα έπρεπε να εκπληρώσει τη θεία αποστολή του. Όταν ξεκινά τη διδασκαλία του, η Μαρία είναι συντετριμμένη, όμως τον στηρίζει μέχρι τέλους.

23:45 «Άγιοι Απόστολοι: Κτήρια- Μάρτυρες της Εποχής τους» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV & Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης (2019). Σκηνοθεσία Δημιουργική Ομάδα CINEμαθήματα.

Υπόθεση: Τα κτήρια των παιδικών εξοχών των Αγίων Αποστόλων Χανίων χτίστηκαν τη δεκαετία του ’40. Έκτοτε, φιλοξένησαν, εκτός από κατασκηνώσεις, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης επί Κατοχής και μια στρατιωτική μονάδα.