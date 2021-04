COSMOTE CINEMA Disney Princess: Ένα «πριγκιπικό» pop-up κανάλι έρχεται στην COSMOTE TV

Ένα νέο pop-up κανάλι διαθέσιμο από τις 28/4 έως τις 9/5

Το COSMOTE CINEMA Disney Princess θα βρίσκεται στον αέρα έως την Κυριακή 9 Μαΐου, προβάλλοντας καθημερινά από τις 09:00 π.μ. ταινίες (μεταγλωττισμένες ή με υπότιτλους) του εμβληματικού στούντιο του Χόλυγουντ.

Πρεμιέρα για το live-action remake της ταινίας Μουλάν

Μεταξύ αυτών, το υποψήφιο για δύο OSCAR® live-action blockbuster του περασμένου καλοκαιριού, Μουλάν. Η θρυλική ιστορία της νεαρής πολεμίστριας έρχεται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, το Σάββατο 8/5 στις 21:00. Αμέσως μετά την προβολή της, η ταινία θα είναι διαθέσιμη on demand, στη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Επιπλέον αγαπημένα και βραβευμένα Disney classics

Άλλοι τίτλοι που ξεχωρίζουν στο κανάλι είναι αγαπημένα και βραβευμένα Disney classics, όπως Ποκαχόντας, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Η Μικρή Γοργόνα, Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, Ωραία Κοιμωμένη και Σταχτοπούτα. Από το πρόγραμμα δεν λείπουν νεότερες επιτυχίες (Ψυχρά και Ανάποδα, Maleficent, Brave, Μαλλιά Κουβάρια, Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος) και τα live–action των ομώνυμων κλασικών ταινιών της Disney, Σταχτοπούτα και Η Πεντάμορφη και το Τέρας με τις Λίλι Τζέιμς (Mamma Mia! Here We Go Again, Rebecca) και Έμα Γουάτσον (Harry Potter, Little Women) στους αντίστοιχους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Εκτός από τις ταινίες, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δύο μικρού μήκους ταινίες sequel, Olaf’s Frozen Adventure και Tangled Ever After, με τη συνέχεια της ιστορίας των ηρώων των μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών Ψυχρά και Ανάποδα (Frozen) και Μαλλιά Κουβάρια (Tangled).