Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου: Online σεμινάριο αυτοβελτίσωσης από το Believe In You

Το Believe In You μας προσκαλεί, λοιπόν, να βάλετε θετικό πρόσημο στις Δευτέρες του Απριλίου και στη ζωή σας, μέσα από το νέο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο: «Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου».

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που προκαλεί αρνητισμό στη ζωή σας; Πολύ συχνά οι συνθήκες πηγαίνουν κόντρα στο χαμόγελό μας! Άνθρωποι στον εργασιακό μας χώρο ή στο κοντινό μας περιβάλλον μας «ρίχνουν», συσσωρεύουμε αρνητικά συναισθήματα, αισθανόμαστε ανασφάλεια μπροστά στις αλλαγές ή ακόμα δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με διαφορετικούς ανθρώπους και φοβόμαστε τη σύγκρουση.

Ωστόσο, ακόμα και αν το περιβάλλον μας δεν είναι ιδανικό, η διαχείριση των καταστάσεων που φέρνουν αρνητισμό στη ζωή μας βρίσκεται στην πραγματικότητα σε εμάς! Αυτόν τον Απρίλιο λέμε όχι σε ό,τι απειλεί να μας φορτώσει αρνητισμό και αποκτάμε τη γνώση και τα εργαλεία για μια ζωή που η καλή μας διάθεση θα είναι προτεραιότητα!

«Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου»: Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Τα σεμινάρια είναι αυτοτελή, παραμένουν, όμως, αλληλένδετα. Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ- Τα 3 κλειδιά της ζωής» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Πώς; Μέσα από 4 βήματα!

Βάζοντας όρια στους αρνητικούς ανθρώπους Παύοντας να συσσωρεύουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα Σταματώντας να παλεύουμε με την αλλαγή Μαθαίνοντας να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα

Θέματα σεμιναρίων:

Δευτέρα 12 Απριλίου: «Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων»

Πώς θα θέσουμε όρια στην επίδραση των αρνητικών ανθρώπων στην ψυχολογία μας

Πώς θα διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας όταν περιβαλλόμαστε από αρνητικούς ανθρώπους

Πώς να συμβιώσουμε και να συνεργαστούμε με αρνητικούς ανθρώπους

Πώς να διατηρούμε την πίστη στον εαυτό μας, ακόμη κι όταν το περιβάλλον μας μάς αποθαρρύνει

Πώς να αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις και τις συγκρούσεις

Δευτέρα 19 Απριλίου: «Διαχείριση διαφορετικότητας»

Ποιες είναι οι διαστάσεις της διαφορετικότητας και πώς να την κατανοήσουμε

Πώς θα αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα

Πώς θα γίνουμε πιο ανοιχτοί

Πώς θα επικοινωνήσουμε με διαφορετικούς ανθρώπους

Πώς θα διαφωνούμε με σεβασμό

Δευτέρα 26 Απριλίου: « Διαχείριση αλλαγών»

Γιατί αντιστεκόμαστε στις αλλαγές;

Πώς να αλλάξουμε στάση απέναντι στην αλλαγή

Πώς να διαχειριστούμε την προσκόλληση στο παρελθόν

Πώς να διαχειριστούμε απροσδόκητα γεγονότα

Πώς να διαχειριστούμε τις αλλαγές γενικότερα

Μεθοδολογία:

Θεωρία-χρήση διαφανειών

Ασκήσεις

Πρακτικές συμβουλές

Συζήτηση

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Τα σεμινάρια απευθύνονται:

Σε όσους θέλουν να απαλλαχθούν από τον αρνητισμό

Σε όσους θέλουν να διαχειριστούν ένα αρνητικό περιβάλλον

Σε όσους θέλουν να δουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους

Σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους

Σε όσους θέλουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κατάστασης και της καθημερινότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 33 προτάσεις για την εβδομάδα 5-11/4

Οφέλη: