Χάρις Αλεξίου και Onirama διασκευάζουν το «Ξημερώνει»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μουσική: Αντώνης Βαρδής

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ενορχήστρωση: ONIRAMA

Επιμέλεια παραγωγής: Θοδωρής Μαραντίνης

Παραγωγή: Χρήστος Τρεσίντσης &Alex Simon Papaconstantinou

Φωνητικά: Χάρις Αλεξίου

Φωνητικά, ακουστικές κιθάρες: Θοδωρής Μαραντίνης

Ντραμς: Δημήτρης Κοκονίδης

Κιθάρες: Γιώργος Κοκονίδης

Πιάνο – Πλήκτρα: Χρήστος Τρεσίντσης

Μπάσο, τζουράς, μπαγλαμάς: Alex Simon Papaconstantinou

Mixed by Alex Simon Papaconstantinou @ The Lounge Recordings

Mastered by Paul Stefanidis @ Viking Lounge Mastering, Sydney

Credits Μusic videο:

Παραγωγή: Marni Films

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρινόπουλος

Δ/νση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαρία Καλαμαρά

Μοντάζ: Θέμης Κατσιμίχας

Οργάνωση Παραγωγής: Μίνα Ντρέκη

Δ/νση Παραγωγής: Μαριλένα Ευθυμίου

Συντονισμός Παραγωγής: Ηρώ Αηδόνη

Βοηθός Παραγωγής: Χρήστος Τσάκωνας

Βοηθοί Κάμερα: Αίγλη Δράκου, Αιμιλία- Μέη Βρότσου

SpecialThanks:Αλεξάνδρα Μυτά, Θεοδώρα Βαλεντή, Φωτεινή Δροσάτου

Το νέο single “Ξημερώνει” κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal σε παραγωγή YOLO Music.