Online Agenda: 45 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 15 Απριλίου

Θέατρο

«Μητέρες; Ελληνικά λαϊκά παραμύθια» – e-thessalonikiculture.gr

Η ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα Δήμου Θεσσαλονίκης, e-thessalonikiculture.gr, διαθέτει online, έως τις 20 Απριλίου, την παράσταση «Μητέρες; Ελληνικά λαϊκά παραμύθια», από την ομάδα Angelus Novus, σε σκηνοθεσία Δαμιανού Κωνσταντινίδη. Κάτω από τον γενικό τίτλο της παράστασης Μητέρες; φιλοξενούνται τρία «άγρια» λαϊκά παραμύθια από την ελληνική παράδοση: «Η Μαύρη Όρνιθα», από τη Μικρά Ασία, « Ο Τσυρόγλες», από τη Σκύρο, «Ο Καημός», από τη Σκιάθο. Ερμηνεία: Ιωάννα Μαμακούκα, Ελιόνα-Ελένη Σινιάρη.

Πέμπτη 15/4 | 21:00

Διαθέσιμη έως 20/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

«We are in the army now» – FUTURE N.O.W. Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ FUTURE NOW παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 10-18 Απριλίου, με 4 online πρεμιέρες, μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση. Παρακολουθήστε δωρεάν, μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, την performance του Ηλία Αδάμ «We are in the army now». Η Gen Z παίρνει τα όπλα και μας υποδέχεται σε έναν νέο κόσμο, όπου τα emoji και τα Pokemon συνυπάρχουν με την ακραία ευαισθησία και τον αιρετικό ακτιβισμό και σε ένα θέατρο εξίσου ψηφιακό όσο και αθεράπευτα σωματικό. * Φωτογραφία: Πηνελόπη Γερασίμου.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Τέχνη του Πολέμου» – FUTURE N.O.W. Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ FUTURE NOW παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 10-18 Απριλίου, με 4 online πρεμιέρες, μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση. Παρακολουθήστε δωρεάν, μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, την παράσταση της Βίκυς Κυριακουλάκου «Η Τέχνη του Πολέμου». Ένα παγόβουνο κρέμεται πάνω από τα κεφάλια έξι αλλόκοτων υπαλλήλων γραφείου. Αρχικά το αγνοούν, όμως η μοίρα τους μεταμορφώνεται όταν αυτό φανερώνεται μπροστά τους.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – viva.gr

Το βραβευμένο με Tony αριστούργημα του Νηλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» είναι διαθέσιμο για επιπλέον on demand προβολές, έως 31 Μαΐου. Τί συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι; Παίζουν: Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρης Λεμπεσόπουλος, Ελένη Κρίτα, Jerome Kaluta

Διαθέσιμη έως 31/5

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Εις το Όνομα του Ιού» – Σοφία Μουτίδου

«Μια Γυναίκα, μιάμιση ώρα σε 22 χώρες». Το stand-up comedy show, «Εις το Όνομα του Ιού», της Σοφίας Μουτίδου είναι διαθέσιμη on demadn, έως 3 Μαΐου, από το viva.gr.«Ένα stand up από μια φυλακισμένη προς άλλους φυλακισμένους! Γέλιο από κελιά…Με αγάπη, Σοφία.-».

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: Από 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θεατρικές παραστάσεις online

«Ιούλιος Καίσαρας» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Απρίλιο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση «Ιούλιος Καίσαρας» του Ουίλιαμ Σάιξπηρ, σε σκηνοθεσία Nicholas Hytner. Ο Καίσαρας επιστρέφει θριαμβευτής στη Ρώμη. Θορυβημένοι από τη δημοφιλία του και την αυξανόμενη εξουσία του, μια μικρή ομάδα ατόμων συνωμοτεί για να τον ρίξει. Παίζουν: Ben Whishaw, Michelle Fairley, David Calder και David Morrissey.

Έως 11/4 /2022

Τιμή ενοικίασης: 9.99€

Για ενοικίαση παράστασης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Miss Julie» – Storyhouse

Το Storyhouse παρουσιάζει, σε live streaming από τις 9 έως τις 17 Απριλίου, την παράσταση «Miss Julie», βασισμένη στο ομότιτλο κλασικό έργο του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, σε σκηνοθεσία Dadiow Lin και διασκευή Amy Ng. Βρισκόμαστε στο Χονγκ Κονγκ του 1940 κατά τη διάρκεια της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς. Η Julie, κόρη του Βρετανού κυβερνήτη, πηγαίνει απρόσκλητη στο πάρτι του υπηρετικού προσωπικού. Αυτό που αρχίζει βε παιχνίδι εξελίσσεται σαν μάχη για επιβίωση, όπου συγκρούονται το σεξ, το χρήμα και η φυλή.

Πέμπτη 15/4

Εισιτήριο: 16£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Βερενίκη», βασισμένη στον Ρακίνα, σε σκηνοθεσία-σύλληψη Célie Pauthe.

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση με την παράσταση «Consent» της Νίνα Ρέιν, σε σκηνοθεσία Roger Michell.

Το Barn Theatre παρουσιάζει, έως στις 17 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «The Picture of Dorian Gray», μέσα από το pictureofdoriangray.com, με τους Fionn Whitehead, Joanna Lumley, Alfred Enoch, Stephen Fry κ.α.

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις μέσω της on demand πλατφόρμας National Theatre at Home με την παράσταση «Λυσσασμένη Γάτα» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Δυσφορεί η νύχτα: Διαβάσαμε το βραβευμένο μυθιστόρημα του/της Marieke Lucas Rijneveld

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου: Νέα ψηφιακή δράση για παιδιά

Μουσικό Θέατρο

«ΗΠΑΡ» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Μια παράδοξη ερωτική ιστορία, σε λιμπρέτο του Ευθύμη Φιλίππου και σκηνοθεσία της Αγγελικής Παπούλια και του Χρήστου Πασσαλή. Μουσική: Ανχέλικα Καστεγιό, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Τομ Πάουελς, Ντήντερικ Πέετερς, Μίχαελ Σμιντ.

Διαθέσιμη έως 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Θείο Τραγί» – Θέατρο Πορεία

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr. Ένας αλήτης, ένας προκλητικός, ένας εχθρός του καθωσπρεπισμού επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για μια παλιά του αγάπη, που παντρεμένη τώρα πια μ’ έναν πλούσιο αστό, ζει την «ευτυχία» μιας «γεμάτης» ζωής. *H παράσταση διαθέτει δυνατότητα επιλογής υποτίτλων στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Ερμηνεία: Άρης Μπινιάρης.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 3.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα

«Αντρέα Σενιέ» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η πρώτη παραγωγή του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στην GNO TV από τις 31 Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για την όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν, σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμούς Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, όπως οι Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Αγκρέστα κ.ά. Δράμα σε ιστορικό περιβάλλον, η όπερα επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή Αντρέ Σενιέ.

Διαθέσιμη έως 31 Ιουλίου

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Ρέκβιεμ Αχμάτοβα» και «Η επέτειος»: Δύο μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου ως ενιαία παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα σύγχρονου ρεπερτορίου «Λευκό ρόδο» (1986) του Ούντο Τσίμμερμαν, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Το λυκόφως των χρεών», μια ριζική διασκευή του «Λυκόφωτος των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε μουσική μεταγραφή του Χαράλαμπου Γωγιού, λιμπρέτο του Δημήτρη Δημόπουλου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Διαθέσιμ από 14 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Ο μικάδος» (1885) των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν, σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Ο Μαγικός Αυλός» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Πέμπτη 15 Απριλίου η όπερα του Β. Α. Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός», σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Julie Taymor. Ο τενόρος Charles Castronovo ενσαρκώνει τον Ταμίνο, τον ευγενή πρίγκιπα που βρίσκεται σε αποστολή να σώσει την Παμίνα, εδώ ενσαρκωμένη από τη σοπράνο Golda Schultz.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 15 Απριλίου, στις 20:00, την όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Ο Κουρέας της Σεβίλλης», σε μουσική διεύθυνση Evelino Pidò και σκηνοθεσία Günther Rennert. Παίζουν: Juan Diego Flórez, Paolo Rumetz, Margarita Gritskova, Rafael Fingerlos.

Πέμπτη 15/4 | 20:00

Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πελλέας και Μελισσάνθη» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, έως τις 9 Οκτωβρίου 2021, την όπερα «Πελλέας και Μελισσάνθη» του Κλωντ Ντεμπυσύ, βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Μωρίς Μαίτερλινκ. Μια παραγωγή της Όπερας της Λιλ, σε μουσική διεύθυσνη François-Xavier Roth και σκηνοθεσία Daniel Jeanneteau. Σε ένα βασίλειο όπου το φεγγάρι και η νύχτα παγώνουν το αίμα, ένας πρίγκηπας υποπτεύεται ότι η μυστηριώδης σύζυγός του ότι έχει αισθήματα για τον ετεροθαλή αδελφό του.

Διαθέσιμο έως 9/10

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Met Gala 2021: Όλα όσα γνωρίζουμε για την επιστροφή της λαμπερής διοργάνωσης για τη μόδα

Χορός

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Havana Nights – artinfo.gr

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Οι χορευτές του Havana Dance Company, οι ακροβάτες του Εθνικού Τσίρκου της Κούβας και η ζωντανή ορχήστρα του σπουδαίου Κουβανού τρομπετίστα Yuliesky Donzalez, συνυπάρχουν σε μια παράσταση με γρήγορες αλλαγές, ακροβατικές ανατροπές και εξωτική σάλσα.

Διαθέσιμη έως 5 Μαΐου

Εισιτήριο: 13€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζει, έως τις 18 Απριλίου, την παράσταση μπαλέτου «The Dream», βασισμένη στο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα, σε online streaming από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μουσική

Τηλελάιβ 4: Nalyssa Green x The Boy x Δεσποινίς Τρίχρωμη | Live Stream

Στο Τηλελάιβ 4, της σειρά διαδικτυακών συναυλιών «Τηλελάιβ» η Nalyssa Green και η Δεσποινίς Τρίχρωμη υποδέχονται τον The Boy για ένα σοβαρό live, την Πέμπτη 15 Απριλίου, στις 21:30 και μας θυμίζουν ότι είναι ωραίο να βρισκόμαστε και κάπου όλοι μαζί. Με καινούργιο υλικό και οι τρεις την χρονιά της πανδημίας, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν το 2020, αποφάσισαν να παίξουν μουσική διαδικτυακά γιατί φοβούνται μην ξεχάσουν.

Πέμπτη 15/4 | 21:30

Εισιτήριο: Από 5€

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ο επαναπατρισμός της Διασποράς» του Ergon Ensemble – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συνεχίζεται ο κύκλος «Ο επαναπατρισμός της Διασποράς» του Ergon Ensemble, με 4 συναυλίες με έργα 16 σύγχρονων ελλήνων συνθετών και συνθετριών ή δημιουργών ελληνικής καταγωγής που ζουν και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στο εξωτερικό. Την Τετάρτη 14 Απριλίου στις 8:30 το βράδυ, ακολουθεί η δεύτερη συναυλία του κύκλου, η οποία μεταδίδεται σε δωρεάν live streaming από το site, το fb και το κανάλι του Μεγάρου στο YouTube. Σε αυτό δεύτερο μέρος το Ergon θα ερμηνεύσει, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζιάβρα, συνθέσεις των John Psathas, Δημήτρη Ανδρικόπουλου, Στρατή Μηνακάκη, Θανάση Δεληγιάννη και Καλλιόπης Τσουπάκη.

Διαθέσιμη έως 16/4 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Τσάι γιασεμιού: Η Αρλέτα μάς εμπνέει»– Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, έως την Παρασκευή 16 Απριλίου, την online συναυλία «Τσάι γιασεμιού: Η Αρλέτα μάς εμπνέει». Ο Βασίλης Ρακόπουλος (στενός φίλος και συνεργάτης της Αρλέτας για πολλές δεκαετίες) και η Νάνα Μπινοπούλου, μαζί με τους μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο και Πέτρο Κούρτη, ξαναζωντανεύουν τραγούδια της Αρλέτας και των αγαπημένων της συνθετών Μάνου Χατζιδάκι και Γιάννη Σπανού, στη σκηνή του Half Note.

Έως την Παρασκευή 16/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Active Member: «Μια της λευτεριάς παραλογή»

Οι Active Member ανατρέχουν στα τραγούδια και τους μύθους τους, σε μια καθ’ όλα οργανωμένη συναυλία, με τους ίδιους κώδικες, όμως μακριά από τα φώτα της σκηνής. Η συναυλία «Μια της λευτεριάς παραλογή» , η οποία μεταδόθηκε ζωντανά την Κυριακή 4 Απριλίου, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 18 Απριλίου, μέσω της viva.gr.

Διαθέσιμη έως 18/4

Εισιτήριο: Από 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 5 μύθοι και αλήθειες για τη διατροφική αποτοξίνωση

Φεστιβάλ

Μεσόγειος Έρημος: 4ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Μεσόγειος Έρημος». Οι δωρεάν προβολές θα πραγματοποιηθούν στην GNO TV από τις 12 έως τις 26 Απριλίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα: 12 Απριλίου 2021 στις 20.00: «Σημειώσεις στη Μεσόγειο έρημο», του Γιώργου Κουμεντάκη | Πιάνο Λορέντα Ράμου, σκηνοθεσία Λήδα Παπακωνσταντίνου.

Διαθέσιμο έως 12/5

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Φεστιβάλ Αθηνών: Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα για το Αρχαίο Δράμα

Σινεμά

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

«Νίκη της Σαμοθράκης» – του Δήμου Αβδελιώδη

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου. Το ασταμάτητο κυνηγητό για την κατάκτηση της πολυπρόσωπης, φτερωτής Νίκης, με νικητές και ηττημένους, πρωτοπόρους και ουραγούς που δε παύουν να την αναζητούν ως την ανθρώπινη ευτυχία. Παίζουν: Θανάσης Δενδρής, Σπύρος Σακκάς, Δήμος Αβδελιώδης, Δημήτρης Πρίφτης, Μαρία Καραμπάτσου κ.α.

Διαθέσιμη έως 4/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«When we Fell» – New York City Ballet

To New York City Ballet παρουσιάζει, έως τις 22 Απριλίου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από το επίσημο κανάλι του στο youtube, το φιλμ των Kyle Abraham και Ryan Marie Helfant, με τίτλο «When we Fell». Σε χορογραφία του Kyle Abraham, στο φιλμ θα συμεμτέχουν οι χορευτές India Bradley, Jonathan Fahoury, Christopher Grant, Claire Kretzschmar, Lauren Lovette, Taylor Stanley, KJ Takahashi και Sebastian Villarini-Velez.

Διαθέσιμο έως 22/4

Δωρεάν

Δείτε το φιλμ εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Τον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 13/4 έως 15/4 δείτε την ταινία «Κακό Προαίσθημα» της Belén Macías.

Έως 15/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με to κινηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 18 Απριλίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10 ελληνικά θεατρικά έργα παρουσιάζονται στο ραδιόφωνο του Αθήνα 9.84

Εκθέσεις

«Stellar Gems» – γκαλερί Bernier/Eliades

H γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει, έως 20 Μαΐου, την ατομική, διαδικτυακή έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Brian Rochefort, με τίτλο «Stellar Gems». Η έκθεση περιγράφει τα αντικείμενα που βρίσκονται πλέον στη γη, όταν ένας φανταστικός κομήτης ή αστεροειδής, πλήττει τον πλανήτη και δημιουργεί χαοτικά συντρίμμια. Όλα τα έργα του Rochefort όπως και ο τίτλος τους, είναι προϊόν έμπνευσης από τα ταξίδια του καλλιτέχνη σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Διαθέσιμη έως 20 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Οι εικαστικοί της Ένωσης Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισµού, µε αφορµή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δημιουργούν πρωτότυπα έργα – ΛΑΒΑΡΑ – του σήµερα.

Περιηγηθείτε σε προηγούμενες εκθέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης μέσω των 360° virtual tours.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Σιμόν ντε Μποβουάρ: Φιλόσοφος, αγωνίστρια, Γυναίκα

Εκδηλώσεις

«Made in Italy» – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν ένα νέο online κύκλο αφιερωμένο στον Made in Italy πολιτισμό που θα σας συνοδεύσει μέχρι την άνοιξη. Με στόχο την όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου Ιταλικού πολιτισμού, στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο περιεχόμενο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στη μόδα, στο ντιζάιν, στη μουσική, στη γαστρονομία, στην επιστήμη και στις τέχνες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Διαθέσιμο έως 16 Απριλίου

Δωρεάν κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.