Online Agenda: 47 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 9 Απριλίου

Θέατρο

«Το Τρύπιο Βαρέλι» – viva.gr

Η παράσταση «Το Τρύπιο Βαρέλι» του Θεοδόση Πελεγρίνη, σε σκηνοθεσία Άννας Σωτρίνη έρχεται για online streaming προβολές Παρακσευή 9 και Σάββατο 10 Απριλίου, στις 20:30, μέσω viva.gr. Η Ιστορία του Τίποτα. Εκείνη, που αντανακλάται σε ένα θεατρικό καθρέπτη , μας φέρνει αντιμέτωπους με τους εαυτούς μας αλλά και με το νόημα της ύπαρξής μας. Ερμηνεύουν οι Θεοδόσης Πελεγρίνης και Γιάννης Παπαθύμνιος.

Παρασκευή 9/4 | 20:30

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Πορτοκαλεώνας της Κατάνια» – e-thessalonikiculture.gr

Η online πολιτιστική πλατφόρμα Δήμου Θεσσαλονίκης, e-thessalonikiculture.gr, παρουσιάζει on demand, από τις 9 έως τις 20 Απριλίου, την παράσταση «Ο Πορτοκαλεώνας της Κατάνια», σε σκηνοθεσία – κείμενο Άγγελου Παπαδάκη. Το 1800, ο Κρίστοφερ Μάρλοου Λανγκλουά, κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας, αγοράζει στην εξοχή μια έπαυλη με 7.000 εκτάρια γης μετατρέποντας τον εαυτό του στον de facto τοπικό άρχοντα. Παίζουν: Παύλος Λάσκος, Παναγιώτης Μασούγκας, Έλενα Μουρατίδου, Μαρία Κωνσταντίνου, Οδυσσέας Κλήμης.

Από Παρασκευή 9/4 στις 21:00

Διαθέσιμη έως 20/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Τελευταία Συνάντηση» – viva.gr

Η «Τελευταία Συνάντηση» της Μαρίας Παπαδήμα, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Ευαγγελάτου, έρχεται για online streaming προβολές, μέσω viva.gr. Η Πηνελόπη Δέλτα (Δ. Παπαδήμα) κι ο Ίωνας Δραγούμης (Μ. Κωστής) σε ένα μεγάλο έρωτα. Τα πρέπει ενάντια στα θέλω. Mια Πατρίδα. Το καθήκον. Η Πηνελόπη κι ο Ίωνας συναντιούνται στο σταθμό του τραίνου. Είναι η τελευταία συνάντηση. Παίζουν: Δήμητρα Παπαδήμα, Μάνος Κωστής.

Παρασκευή 9/4 | Ώρα: 18:00

Εισιτήριο: 9€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μadame Βutterfly» – viva.gr

Η θρυλική παράσταση «Μadame Βutterfly» του David Henry Hwang, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, με τους Αλέκο Αλεξανδράκη και Κώστα Αρζόγλου, έρχεται online για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ο Γάλλος διπλωμάτης Ρενέ Γκαλλιμάρ, από το κελί του, αναπολεί την εποχή που έζησε στη Κίνα, τότε που η Σονγκ Λι-Λινγκ τον άγγιξε όσο καμία άλλη με έναν τρόπο συναρπαστικό. Συμμετέχουν: Γιώργος Λέφας, Μαρία Τζομπανάκη, Ελευθερία Σπανού, Σάσα Κρίτση, Γιάννης Ηλιόπουλος κ.α.

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμπιγιέρ» – viva.gr

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση διαθέτουν για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, την παράσταση θρύλο «Ο Αμπιγιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ, μέσω viva.gr. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας τη σεζόν 1989 -90 στο θέατρο Αθήναιον, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, με Σερ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νόρμαν τον Νικήτα Τσακίρογλου και Λαίδη την Ελένη Χατζηαργύρη. Είναι ένα έργο χαρακτήρων, που περιγράφει την ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα σε ένα βετεράνο διάσημο σαιξπηρικό ηθοποιό και τον αφοσιωμένο Αμπιγιέρ του.

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Γιούγκερμαν» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο 20 πρωταγωνιστών, είναι διαθέσιμη για online προβολές έως 23 Μαΐου στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr. Παρακολουθείστε τον βίο και την πολιτεία του γοητευτικού και δαιμόνιου Φινλανδού αριστοκράτη που ανακάλυψε το «υψηλό» μέσα από την ελληνική ψυχή.

Διαθέσιμη έως 23/5

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θεατρικές παραστάσεις online

«Miss Julie» – Storyhouse

Το Storyhouse παρουσιάζει, σε live streaming από τις 9 έως τις 17 Απριλίου, την παράσταση «Miss Julie», βασισμένη στο ομότιτλο κλασικό έργο του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, σε σκηνοθεσία Dadiow Lin και διασκευή Amy Ng. Βρισκόμαστε στο Χονγκ Κονγκ του 1940 κατά τη διάρκεια της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς. Η Julie, κόρη του Βρετανού κυβερνήτη, πηγαίνει απρόσκλητη στο πάρτι του υπηρετικού προσωπικού. Αυτό που αρχίζει βε παιχνίδι εξελίσσεται σαν μάχη για επιβίωση, όπου συγκρούονται το σεξ, το χρήμα και η φυλή.

Παρασκευή 9/4

Εισιτήριο: 16£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Δεσμός: Το μη κερδοσκοπικό σωματείο στηρίζει κοινωφελείς φορείς και νοσοκομεία ενάντια στον Covid-19

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 11 Απριλίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 11 Απριλίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr.

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 15 Απριλίου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Χαμόγελο του Παιδιού: Πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης ενόψει Πάσχα

Μουσικό Θέατρο

«ΗΠΑΡ» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, έρχεται στην GNO TV από τις 9 Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Μια παράδοξη ερωτική ιστορία, σε λιμπρέτο του Ευθύμη Φιλίππου και σκηνοθεσία της Αγγελικής Παπούλια και του Χρήστου Πασσαλή. Μουσική: Ανχέλικα Καστεγιό, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Τομ Πάουελς, Ντήντερικ Πέετερς, Μίχαελ Σμιντ.

Διαθέσιμη έως 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Θείο Τραγί» – Θέατρο Πορεία

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει online σε on demand προβολή έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr. Ένας αλήτης, ένας προκλητικός, ένας εχθρός του καθωσπρεπισμού επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για μια παλιά του αγάπη, που παντρεμένη τώρα πια μ’ έναν πλούσιο αστό, ζει την «ευτυχία» μιας «γεμάτης» ζωής. *H παράσταση διαθέτει δυνατότητα επιλογής υποτίτλων στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Ερμηνεία: Άρης Μπινιάρης.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 3.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα

«Αντρέα Σενιέ» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η πρώτη παραγωγή του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στην GNO TV από τις 31 Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για την όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν, σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμούς Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, όπως οι Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Αγκρέστα κ.ά. Δράμα σε ιστορικό περιβάλλον, η όπερα επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή Αντρέ Σενιέ.

Διαθέσιμη έως 31 Ιουλίου

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Ρέκβιεμ Αχμάτοβα» και «Η επέτειος»: Δύο μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου ως ενιαία παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα σύγχρονου ρεπερτορίου «Λευκό ρόδο» (1986) του Ούντο Τσίμμερμαν, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Το λυκόφως των χρεών», μια ριζική διασκευή του «Λυκόφωτος των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε μουσική μεταγραφή του Χαράλαμπου Γωγιού, λιμπρέτο του Δημήτρη Δημόπουλου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Διαθέσιμ από 14 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Ο μικάδος» (1885) των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν, σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Φραντσέσκα ντα Ρίμινι» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Παρασκευή 9 Απριλίου η όπερα του Riccardo Zandonai «Φραντσέσκα ντα Ρίμινι». Μια παραγωγή του 1984, σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Piero Faggioni. Η Renata Scotto και ο Plácido Domingo στον ρόλο των τραγικών εραστών, σε αυτή την βασισμένη σε ένα επεισόδιο της «Κόλασης» του Δάντη, όπερα.

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Καβαλερία Ρουστικάνα» και «Παλιάτσοι – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 9 Απριλίου, στις 20:00, σε μία παράσταση την «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνι και τους «Παλιάτσους» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, σε μουσική διεύθυνση του Marco Armiliato και σκηνοθεσία Jean Pierre Ponnelle. Παίζουν: Eva-Maria Westbroek, Brian Jagde, Ambrogio Maestri, Zoryana Kushpler, Isabel Signoret; Roberto Alagna κ.α.

Παρασκευή 9/4, Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Απρίλιος με online εργαστήρια για παιδιά

Χορός

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας» – Christmas Theater Online

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», μία από τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο μπαλέτο από το χορογράφο Τιερί Μαλαντέν και τη Συμφωνική Ορχήστρα των Βάσκων. Με 22 χορευτές, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια εποχής κάτω από τους ήχους της σπουδαίας έκτης συμφωνίας του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, παρουσιάζεται στο Christmas Theater on line 9-12 Απριλίου 2021.

Παρασκευή 9/4 | 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

9η Συμφωνία του Μπετόβεν – Christmas Theater Online

Tο μπαλέτο Μπεζάρ μαζί με το Μπαλέτο του Τόκιο παρουσιάζουν με ζωντανή ορχήστρα και χορωδία, την μοναδική χορογραφία του Μωρίς Μπεζάρ για την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, 9-12 Απριλίου, στο Christmas Theater Online. Τους συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ υπό την διεύθυνση του σπουδαίου Ζούμπιν Μέτα και η χορωδία Ριτσουγιουκάι. Το «Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια» είναι το ισχυρό μήνυμα που μας μεταφέρει η σπουδαία αυτή παράσταση. 250 χορευτές και μουσικοί στέλνουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

Παρασκευή 9/4 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Havana Nights – artinfo.gr

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Οι χορευτές του Havana Dance Company, οι ακροβάτες του Εθνικού Τσίρκου της Κούβας και η ζωντανή ορχήστρα του σπουδαίου Κουβανού τρομπετίστα Yuliesky Donzalez, συνυπάρχουν σε μια παράσταση με γρήγορες αλλαγές, ακροβατικές ανατροπές και εξωτική σάλσα.

Διαθέσιμη έως 5 Μαΐου

Εισιτήριο: 13€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Rooms» – Rambert

Ο Θίασος σύγχρονου χορού Rambert παρουσιάζει την Πέμπτη 8/4, στις 14:00, την Παρασκευή 9/4, στις 22:00, το Σάββατο 10/4, στις 22:00 και τη Δευτέρα 12/4, στις 03:00 π.μ., την κινηματογραφημένη παράσταση χοροθεάτρου «Rooms», με 17 χορευτές, 36 σκηνές, εκατό χαρακτήρες και χίλια κοστούμια. Άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν τις ζωές τους, να τα βγάλουν πέρα με τα διλήμματά τους, να αποφύγουν τις κακοτυχίες και να επιβιώσουν από τα μικροδράματά τους. Χορογραφία: Jo Strømgren.

Παρασκευή 9/4 | 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Από 10£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζει, έως τις 18 Απριλίου, την παράσταση μπαλέτου «The Dream», βασισμένη στο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Μπλε Σπίτι της Φρίντα Κάλο φιλοξενεί livestream συναυλία που θα σπάσει ρεκόρ Γκίνες

Συναυλίες

The Cornelian Secret: Ερωτική Ποίηση του Λόρδου Μπάιρον – Εθνική Λυρική Σκηνή

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV. Βαθιά κλονισμένος, λίγα χρόνια αργότερα, από τον απροσδόκητο θάνατο του φοιτητικού του αγαπημένου από φυματίωση σε ηλικία είκοσι ενός ετών, ο Μπάιρον θα συνθέσει μια σειρά από σπαρακτικές ελεγείες.

Διαθέσιμη έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Spiral Trio – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, έως την Παρασκευή 9 Απριλίου, την online συναυλία του jazz group Spiral Trio. Το Spiral Trio, ένα από τα σημαντικότερα group τις ελληνικής jazz, παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του τρίο, αλλά και jazz standards που όμως και αυτά λειτουργούν ως αφετηρία από την οποία θα οδηγηθεί η μουσική, με όχημα τον αυτοσχεδιασμό, σε ξεχωριστούς και απρόβλεπτους μουσικούς χώρους.

Έως την Παρασκευή 9/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Συναυλία αλληλεγγύης για την συλλογική κουζίνα «El Chef»

Μουσικοί ενώνουν τις φωνές τους σε μία συναυλία αλληλεγγύης σε live streaming την Παρασκευή 9 Απριλίου, στις 22:00, μέσα από τη σελίδα facebook του Μανώλη Ρακιντζή, κατά την οποία όποιος θέλει θα μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά, ώστε να αγοραστούν τα απαραίτητα τρόφιμα που θα καλύψουν τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Συμμετέχουν: Θοδωρής Κοτονιάς, Αργύρης Λούλατζης, Σαβέρια Μαργιολά, Χρήστος Νινιός, Μανώλης Ρακιντζής, Βασίλης Ράλλης, Σταύρος Σιόλας, Αγγέλω Σφέτσου, Νίκος Ψημίτης, Idra Kayne, Mc Yinka.

Παρασκευή 9/4 | 22:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Πίτσα Παπαδοπούλου και Θέμης Αδαμαντίδης

Αυτή την Παρασκευή 9 Απριλίου ο Θέμης Αδαμαντίδης και η Πίτσα Παπαδοπούλου σε μια διαδικτυακή συναυλία με τίτλο «Ηχογράφημα Αγάπης» θα βρεθούν κοντά μας για να χαρίσουν ελπίδα και ψυχαγωγία στον κόσμο μέσα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, μέσα από 2,5 ώρες χαράς και αισιοδοξίας με μεγάλες τους επιτυχίες αλλά και αφιερώματα σε μεγάλους συνθέτες που αγάπησαν. Παρουσιαστής της συναυλίας ο Γιώργος Αγγελόπουλος, καθώς μέρος των εσόδων θα δοθεί στο σωματείο «Φύλακας Άγγελος» του οποίου αποτελεί εμπνευστή και συνιδρυτή.

Παρασκευή 9/4 | 21:00

Εισιτήριο: 14€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Εκατόχορδο» – Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί»

Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που ο καλλιτεχνικός κλάδος πλήττεται περισσότερο από ποτέ, 18 μουσικοί και μέλη του συλλόγου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και επαναφέρουν την παρέα, το κέφι, την διασκέδαση αλλα και την παιδεία γύρω από την Σμυρναϊκή, παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική, μέσα από μια διαδικτυακή συναυλία, με σύνολα της Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί». Διαθέσιμη 9,11, 16,18, 23,25, 30 Απριλίου και 2 Μαΐου μέσω ticketservices.gr.

Παρασκευή 9/4 | 20:00 – 03:00

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Istorima: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Φεστιβάλ

21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Από τις 6 ως τις 14 Απριλίου 2021 το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου προσκαλεί τους σινεφίλ, σ’ ένα ψηφιακό ταξίδι στην 7η Τέχνη, μέσα από ένα πρόγραμμα προβολών και συναντήσεων με τους δημιουργούς γαλλικών και γαλλόφωνων ταινιών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα festivalfilmfrancophone.gr/.

6-14 Απριλίου

Εισιτήριο: 3€, 4€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

Σινεμά

«Νίκη της Σαμοθράκης» – του Δήμου Αβδελιώδη

Η παράσταση «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου. Το ασταμάτητο κυνηγητό για την κατάκτηση της πολυπρόσωπης, φτερωτής Νίκης, με νικητές και ηττημένους, πρωτοπόρους και ουραγούς που δε παύουν να την αναζητούν ως την ανθρώπινη ευτυχία. Παίζουν: Θανάσης Δενδρής, Σπύρος Σακκάς, Δήμος Αβδελιώδης, Δημήτρης Πρίφτης, Μαρία Καραμπάτσου κ.α.

Διαθέσιμη έως 4/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«When we Fell» – New York City Ballet

To New York City Ballet παρουσιάζει, έως τις 22 Απριλίου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από το επίσημο κανάλι του στο youtube, το φιλμ των Kyle Abraham και Ryan Marie Helfant, με τίτλο «When we Fell». Σε χορογραφία του Kyle Abraham, στο φιλμ θα συμεμτέχουν οι χορευτές India Bradley, Jonathan Fahoury, Christopher Grant, Claire Kretzschmar, Lauren Lovette, Taylor Stanley, KJ Takahashi και Sebastian Villarini-Velez.

Διαθέσιμο έως 22/4

Δωρεάν

Δείτε το φιλμ εδώ.

«Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με to κινηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Τον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 9/4 έως 11/4 δείτε την ταινία «Συνέλευση» του Álex Montoya.

Έως 11/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι;» – Polyeco Contemporary Art Initiative

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη, τη σχέση του με τον Πειραιά και τη σημασία των αντικειμένων, των υλικών και του περιβάλλοντος στο έργο του. Μια σύλληψη της εικαστικού και καθηγήτριας τέχνης Κατερίνας Ζαχαροπούλου. Το φιλμ είναι διαθέσιμο στο κανάλι youtube του PCAI και την ιστοσελίδα του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά.

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Αφιέρωμα στον Ροβήρο Μανθούλη – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους διοργανώνει ένα αφιέρωμα κατά βάση κινηματογραφικό αλλά με σημαντικές προεκτάσεις με ηχητικά, γραπτά και φωτογραφικά ντοκουμέντα, με τίτλο «Ροβήρος Μανθούλης, μια τρίτη ματιά» σε επιμέλεια του Νίκου Θεοδοσίου. Ο Ροβήρος Μανθούλης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του κινηματογράφου με ένα πλούσιο κινηματογραφικό έργο που ξεπερνάει τις 120 ταινίες. Οι ταινίες του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμες (ελεύθερα) στη διαδικτυακή πλατφόρμα online.olympiafetsival.gr.

Έως 12 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 18 Απριλίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά: Έξι υπέροχες ταινίες που μάς εισάγουν στην κουλτούρα τους

Εκθέσεις

«Stellar Gems» – γκαλερί Bernier/Eliades

H γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει, έως 20 Μαΐου, την ατομική, διαδικτυακή έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Brian Rochefort, με τίτλο «Stellar Gems». Η έκθεση περιγράφει τα αντικείμενα που βρίσκονται πλέον στη γη, όταν ένας φανταστικός κομήτης ή αστεροειδής, πλήττει τον πλανήτη και δημιουργεί χαοτικά συντρίμμια. Όλα τα έργα του Rochefort όπως και ο τίτλος τους, είναι προϊόν έμπνευσης από τα ταξίδια του καλλιτέχνη σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Διαθέσιμη έως 20 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Οι εικαστικοί της Ένωσης Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισµού, µε αφορµή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δημιουργούν πρωτότυπα έργα – ΛΑΒΑΡΑ – του σήµερα.

Περιηγηθείτε σε προηγούμενες εκθέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης μέσω των 360° virtual tours.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2021: Οι 70 παραγωγές που επιχορηγούνται και θα δούμε το καλοκαίρι

Εκδηλώσεις

«Made in Italy» – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν ένα νέο online κύκλο αφιερωμένο στον Made in Italy πολιτισμό που θα σας συνοδεύσει μέχρι την άνοιξη. Με στόχο την όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου Ιταλικού πολιτισμού, στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο περιεχόμενο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στη μόδα, στο ντιζάιν, στη μουσική, στη γαστρονομία, στην επιστήμη και στις τέχνες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Διαθέσιμο έως 16 Απριλίου

Δωρεάν κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.