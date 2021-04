Σαν σήμερα, 5 Απριλίου 1994, αυτοκτονεί ο Kurt Cobain

Ο Kurt Donald Cobain γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1967, στο Aberdeen, Washington. Ο Cobain σχηματίζει το συγκρότημα Nirvana με τον Krist Novoselic το 1985 και το καθιερώνει ως μέρος της μουσικής σκηνής του Σιάτλ και του είδους grunge.

Το ντεμπούτο άλμπουμ «Bleach» των Nirvana κυκλοφόρησε στην ανεξάρτητη Sub Pop δισκογραφική εταιρεία το 1989. Μετά την υπογραφή με τη μεγάλη δισκογραφική DGC Records, το συγκρότημα βρήκε παγκόσμια αναγνώριση με το «Smells like Teen Spirit« από το δεύτερο άλμπουμ τους «Nevermind» (1991).

Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Cobain πάλεψε με την εξάρτησή του από την ηρωίνη, με ασθένεις και με κατάθλιψη. Είχε επίσης δυσκολία να αντιμετωπίσει τη φήμη του και τη δημόσια εικόνα του, και τις επαγγελματικές και δια βίου προσωπικές πιέσεις γύρω από τον εαυτό του και τη σύζυγό του, μουσικό Courtney Love.

Τον Απρίλιο του 1994, στον ξενώνα πίσω από το σπίτι του στο Σιάτλ, ο Cobain αυτοκτόνησε. O τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός, από μία σφαίρα στο κεφάλι. Ο ιατροδικαστής θα αποφανθεί ότι ο θάνατος του Cobain επήλθε στις 5 Απριλίου και πως επρόκειτο για αυτοκτονία. Οι συνθήκες του θανάτου του σε ηλικία 27 χρονών έχουν γίνει θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος και συζητήσεων.

Από το ντεμπούτο τους, οι Nirvana, με τον Cobain ως συνθέτη, έχουν πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ στις ΗΠΑ, και πάνω από 75 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Ο Cobain, μεταθανάτια, εγκαταστάθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2014, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας Krist Novoselic και Dave Grohl.

To 1993, ένα χρόνο πριν το θάνατό του ο Cobain, σε μία θρυλική πλέον εμφάνιση του στο MTV, επανεκτελεί το τραγούδι “Where Did You Sleep Last Night?” του αγαπημένου του performer Lead Belly. Με την ερμηνεία του εκείνη καταφέρνει να μείνει ο ίδιος στο μυαλό όλων συνδεδεμένος με το πολυαγαπημένο κομμάτι.

H γυναίκα του τραγουδιστή πόσταρε στα social media την παραπάνω φωτογραφία με τους δυο τους και την κόρη τους και το εξής μήνυμα: «Στεχαχωριέμαι τόσο πολύ! Το μωρό μας έχει μεγαλώσει τώρα πια. Χριστέ μου, Κερτ, κοίτα το πρόσωπό της… τι σκεφτόσουν; Θεέ μου, μου λείπεις, σε όλους μας λείπεις».