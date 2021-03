Γαλλία: Ξεκίνησε η κοπή αιωνόβιων βελανιδιών για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων

Ήδη από τις αρχές του μήνα, ειδικοί στη Γαλλία έχουν επιλέξει τις αιωνόβιες βελανιδιές που θα χρησιμοποιηθούν ως οι πιο ιδανικές για την κατασκευή των δοκαριών στήριξης της νέας οροφής της Παναγίας των Παρισίων.

Συνολικά 1.000 αιωνόβιες βελανιδιές – σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να είναι ακόμη και 230 ετών – αναμένεται να κοπούν έως τα τέλη Μαρτίου για την ανοικοδόμηση του κωδωνοστασίου και της στέγης του καθεδρικού ναού, ο οποίος καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019.

Ο 93 μέτρων οβελίσκος, κατασκευασμένος από ξύλο και καλυμμένος από μόλυβδο, στην κορυφή του ναού, έγινε το σύμβολο της αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων, καθώς η κατάρρευσή του σκόρπισε τη θλίψη σε παγκόσμιο επίπεδο, πριν από περίπου δύο χρόνια.

Οι βελανιδιές που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου της χώρας, προέρχονται οι μισές περίπου από 200 γαλλικά δάση, ενώ οι υπόλοιπες από δωρεές ιδωτών.

