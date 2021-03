Women in Digital: Τι αποκάλυψε η έρευνα της Focus Bari για το προφίλ της Ελληνίδας Digital Citizen

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021, η ημερίδα της Smartpress «Τhe Future is Female» με τίτλο Women in Digital.

Την εναρκτήρια ομιλία είχε η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της Focus Bari, παρουσιάζοντας τα τελευταία στοιχεία της Focus on Tech Life, τα οποία ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τη σχέση των Ελληνίδων με την τεχνολογία.

Η Focus Bari ξεκίνησε να ερευνά την σχέση των Ελλήνων με το internet και την τεχνολογία πριν 26 χρόνια, το 1995, μετρώντας τη χρήση, τη συχνότητα, τον χρόνο/ώρες, τους λόγους και τα είδη χρήσεων, τα είδη συσκευών πρόσβασης, τη θεματολογία και την επισκεψιμότητα των sites, το ηλεκτρονικό εμπόριο/αγορές, τα social media και άλλα. Έτσι, η Focus Bari τα τελευταία αυτά χρόνια έχει αποτυπώσει την εντυπωσιακή εξέλιξη της χρήσης του διαδικτύου από τους Έλληνες κάθε φύλου και ηλικίας.

Άντρες, γυναίκες, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες πλέον συμπεριλαμβάνονται ενεργά στον «digital world», ενώ αυξάνεται ραγδαία η ποικιλία συσκευών πρόσβασης με πρώτο το κινητό, αλλά και οι ποικιλία χρήσεων του διαδικτύου (με σημαντική αύξηση να παρουσιάζεται μεταξύ άλλων στα webinars και στις online συναλλαγές).

Όσο για τα social media, οι 4 στους 5 Έλληνες πλέον είναι χρήστες των ΜΚΔ, με κυρίαρχα μέσα το Facebook, το Instagram και το Youtube.

Ποιο είναι το σημερινό προφίλ της Ελληνίδας «Digital Citizen»;

Συγκεκριμένα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις γυναίκες προέκυψε ότι πλέον το 93% των Ελληνίδων 16-74 χρόνων είναι χρήστριες internet, επιβεβαιώνοντας επάξια τον τίτλο των «digital citizens», με τις μεγάλες ηλικίες και όλες τις περιοχές της χώρας να αποτελούν ενεργά «μέλη του διαδικτυακού τοπίου». Μάλιστα, μέσα στο 2020 σε συνθήκες lockdown που συνεχίζεται, οι Ελληνίδες καθολικά αύξησαν την σχέση τους με τα ψηφιακά μέσα σε μεγάλο βαθμό.

Οι Ελληνίδες έχουν πρόσβαση στο internet τόσο από το κινητό τους, όσο και από laptop, desktop, tablet αντίστοιχα με τους άντρες. Συγκεκριμένα, κάθε μέρα κατά μέσο όρο οι γυναίκες αφιερώνουν 149,2 λεπτά στον υπολογιστή/laptop τους και 122,5 λεπτά στο κινητό τους

Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για μια πλειάδα χρήσεων που συμπεριλαμβάνουν επικοινωνία μέσω email, αναζήτηση πληροφοριών, social, αλλά καιτο e-banking, συναλλαγές με το Δημόσιο, e-commerce, webinars και τηλεεργασία

Οι επτά στις δέκα Ελληνίδες είναι πλέον τακτικές χρήστριες του e–commerce, αγοράζουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών online, δαπανούν κατά μέσο όρο 735 ευρώ ανά εξάμηνο σε online αγορές, ενώ χρησιμοποιούν και ποικιλία τρόπων στις online πληρωμές τους. Μάλιστα, μέσα στο 2020 της πανδημίας ξεπέρασαν τους άντρες. Πλέον οι Ελληνίδες e-shoppers ξεπερνούν τα 2,3 εκατομμύρια.

Τέλος, οκτώ στις δέκα Ελληνίδες έχουν τουλάχιστον ένα προφίλ στα social, με τα βασικά δίκτυα να μοιράζονται την δημοτικότητά τους στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Βέβαια, οι «natives» των social είναι οι 16-24, οι οποίες κατά μέσο όρο είναι online μέσα στην ημέρα 6 ώρες.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την παρουσίαση της Ξένιας Κούρτογλου στο “The Future is Female” της Smartpress εδώ.