Θέατρο

«Γυάλινος Κόσμος» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Γυάλινος κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς, μέσω διαδικτύου, 29-31 Ιανουαρίου. Η μητέρα, Αμάντα, γυρίζει αδιάκοπα στις αναμνήσεις της νιότης της, όταν ήταν μια «κοσμική δεσποινίς» και έχει δημιουργήσει μια σχέση εξάρτησης με τα παιδιά της, την ανάπηρη Λάουρα που ζει απομονωμένη, και τον Τομ, που τρυπώνει στους κινηματογράφους για να ζήσει τις περιπέτειες των άλλων. Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης. Παίζουν: Στέλλα Καζάζη, Ελένη Μαβίδου, Θανάσης Ρέστας, Κωνσταντίνος Λιάρος.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμη από τις 21:00 έως τη 01:00 π.μ.

Εισιτήριο: 7€

Αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 12:00 μ.μ. (της επόμενης μέρας)

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ένας Ελέφαντας στο Δωμάτιο» – enacttheatre

Η enacttheatre παρουσιάζει την κινηματογράφηση της devised παράστασης «Ένας Ελέφαντας στο Δωμάτιο», 29-2 Φεβρουαρίου, μέσω του viva.gr. Bασισμένο σε δύο ημερολόγια που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Πέντε άνθρωποι καθηλωμένοι σε καρέκλες χωρίς σωματική επαφή έχουν μόνο τις λέξεις τους για να έρθουν κοντά. Σκηνοθεσία: enacttheatre. Παίζουν: Ανδρέας Δανιηλ, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Μακρής, Μαρίνα Μακρή, Λουκία Πιερίδου.

Παρασκευή 29/1 | 21:00

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη θα είναι διαθέσιμη, για online streaming προβολές, από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Παρασκευή 29/1 | 20:00

Εισιτήριο: 5.50€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

»Ρωμαίος και Ιουλιέτα» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την αριστουργηματική τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Ένας καυγάς στον δρόμο ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες οικογένειές τους, είναι η αιτία της πρώτης γνωριμίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Παρά τις συνθήκες και το γεγονός ότι η Ιουλιέτα έχει λογοδοθεί με κάποιον άλλον, οι δύο νέοι ερωτεύονται. Όμως, τα σχέδια για την μελλοντική τους ευτυχία καταστρέφονται από την αναζωπύρωση της βίας μεταξύ των οικογενειών τους. Παίζουν: Adetomiwa Edun, Ellie Kendrick κ.α.

Παρασκευή 29/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ένας Εχθρός του Λαού» – Schauspielhaus Düsseldorf

Το Schauspielhaus Düsseldorf, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Lessingtage 2021, διαθέτει δωρεάν και με αγγλικούς υπότιτλους, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, από τις 20:00 έως τις 01:00 π.μ., την παράσταση «Ένας Εχθρός του Λαού»της Lothar Kittstein, βασισμένη στο ομότιτλο αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν και σε σκηνοθεσία Volker Lösch. Μια μεταφορά του κλασικού αυτού έργου από το 1882 στο σήμερα, εμπνευσμένη από τους νεαρούς, οικολόγους ακτιβιστές του Ντίσελντορφ. Μια εξερεύνηση της περίπλοκης σχέσης μεταξύ της κλιματικής κρίσης, της αντίστασης και της υπεράσπισης του status quo. Παίζουν: Minna Wündrich , Glenn Goltz , Cennet Rüya Voß κ.α.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμη: 20:00 – 01:00 π.μ.

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» – Maxim Gorki Theater

To Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, την παράσταση «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» της Sibylle Berg, σε σκηνοθεσία Sebastian Nübling με αγγλικούς υπότιτλους. «Είμαι τόσο θυμωμένη με τον εαυτό μου, με τον κόσμο, το σύστημα και τον εαυτό μου, επειδή πρόδωσα όλα όσα πίστευα, η πιστέψαμε πραγματικά ότι σώζαμε τον κόσμο…». Παίζουν: Svenja Liesau, Katja Riemann κ.α.

Παρασκευή 29/1 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 3€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

London International Mime Festival

Το London International Mime Festival προσφέρει, για online παρακολούθηση στο youtube, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, δεκάδες παραστάσεις των τελευταίων τριάντα ετών, συμπεριλαμβανομένων performances των εμβληματικών μίμων Nola Rae, Jos Houben και Paolo Nani, καθώς και κορυφαίων θιάσων όπως οι Ockham’s Razor, Gecko και Peeping Tom. Στις διαθέσιμες παραστάσεις περιλαμβάνεται κουκλοθέατρο, ζογκλερικά, χορός, drag κ.α. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμες έως 31/1

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας» στο viva.gr

Η θεατρική παράσταση «Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας», σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά και κείμενο-στίχους Παύλου Μητσόπουλου, παρουσιάζεται, μέσω online streaming, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου. Σε μια αγέλη ελεφάντων όλοι είναι διαφορετικοί μα έχουν το ίδιο χρώμα, γκρι. Εκτός από έναν…τον Έλμερ! Ο Έλμερ είναι πολύχρωμος ένας πολύχρωμος ελέφαντας που με τα αστεία του και τα παιχνίδια του καταφέρνει και κάνει όλους τους φίλους του χαρούμενους. Παίζουν: Μιχάλης Μαντάς, Ανδριάνα Νίκλη, Άννα Παρασίδου, Ιφιγένεια Σταμπουλή, Στέφανος Τσαβές. Τραγουδούν: Γιώργος Βραχνός, Μιχάλης Μαντάς, Βιβή Μιτσίτκα, Άννα Παρασίδου, Καλλιόπη Σαβρανίδου, Ιφιγένεια Σταμπουλή.

Παρασκευή 29/1 | 15:00 και 18:00

Εισιτήριο: 6.90€ για θέαση τριών ωρών

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Φάλσταφ» του Τζουζέπε Βέρντι, εμπνευσμένη από τον ομώνυμο ήρωα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Μια παραγωγή του 2013 σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Robert Carsen. Ο Ambrogio Maestri είναι ο ιδανικός Φάλσταφ, ηγούμενος ένα υπέροχο καστ βετεράνων και ανερχόμενων λυρικών ερμηνευτών όπως οι Angela Meade, Stephanie Blythe, Franco Vasallo κ.α.

Παρασκευή 29/1

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«The Enchanted Palace» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision παρουσιάζει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω online streaming, την όπερα του Luigi Rossi «The Enchanted Palace». Μια παραγωγή της Opéra de Dijon, σε μουσική διεύθυνση Leonardo García Alarcón και σκηνοθεσία Fabrice Murgia. Για να προστατέψει την προστατευόμενη του από μια θανατηφόρο μοίρα ένας μάγος φυλακίζει ιππότες και δεσποινίδες σε ένα μαγικό παλάτι-λαβύρινθο.

Παρασκευή 29/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Διαθέσιμη έως τις 01:00 π.μ.

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Cendrillon» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021, την όπερα «Cendrillon» του Ζυλ Μασνέ, βασισμένη στο ρομαντικό παραμύθι στης «Σταχτοπούτας». Μια παραγωγή του 2011, σε μουσική διεύθυνση Bertrand de Billy και σκηνοθεσία Laurent Pelly. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Lucette, γνωστής ως Cendrillon, βρίσκεται η Joyce DiDonato.

Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 2.80€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Χορός

«Sylvia» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), το μπαλέτο «Sylvia», σε μουσική Léo Delibes και χορογραφία Manuel Legris, βασισμένη στην πρωτότυπη χορογραφία του Louis Mérante. Η Άρτεμις, θεά του κυνηγιού, βλέπει την αντανάκλαση του εαυτού της στην Sylvia, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη θεά μέσα από την αγάπη της για το κυνήγι και τον όρκο της για αγνότητα. Όμως η Άρτεμις βρίσκεται σε αναταραχή. Ξαφνικά δεν είναι η Sylvia αυτή που βλέπει μπροστά της, αλλά ο Endymion, ο εμμονικός εραστής, τον οποίο καταδίκασε σε αιώνιο ύπνο, ώστε να κοιτάζει την νιότη και την ομορφιά του χωρίς να αθετεί τον όρκο της.

Παρασκευή 29/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«La Fille mal gardée» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton. Εμπνευσμένη από την αγάπη για την εξοχή του Suffolk, το μπαλέτο, τοποθετείται σε μια φάρμα και εξιστορεί την αγάπη μεταξύ της Lise, κόρης του Widow Simone και του Colas, ενός νεαρού αγρότη. Μουσική διεύθυνση: Barry Wordsworth. Παίζουν: Natalia Osipova, Steven McRae κ.α.

Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 2.81€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Jazz Chronicles: Κατερίνα Πολέμη – ΚΠΙΣΝ

Απολαύστε τη συναυλία της Κατερίνα Πολέμη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη στο snfcc.org, από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου από τις 11:00 π.μ.. Η Κατερίνα Πολέμη μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κιθάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, flugelhorn-φλικόρνο) παρουσίασαν μια ξεχωριστή παράσταση, επιλέγοντας χαρακτηριστικές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματογράφο, μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

29-31 Ιανουαρίου 2021 | Από τις 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Φιλελληνική Μουσική: Το πιάνο και η επανάσταση

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη διοργανώνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, το διαδικτυακό ρεσιτάλ «Φιλελληνική Μουσική: Το πιάνο και η επανάσταση», με τον σολίστ Άρη Γραικούση. Στην μουσική εκδήλωση, η οποία θα μεταδοθεί δωρεάν μέσω της σελίδας στο facebook του Ιδρύματος Θεοχαράκη, θα περιλαμβάνονται έργα για σόλο πιάνο Ελλήνων και Φιλελλήνων συνθετών.

Παρασκευή 29/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι – Christmas Theater Online

Κάθε χρόνο στην Μόσχα παρουσιάζεται η Πρωτοχρονιάτικη συναυλία Grand Waltz. Διάσημα βαλς του Τσαϊκόφσκι αλλά και υπέροχα βαλς άλλων διάσημων συνθετών θα παρουσιαστούν από τη τη Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφκσι, σε 3 online προβολές, 29-31 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater On Line. Στο πόντιουμ ο Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ. Ένας ύμνος στα ωραιότερα βαλς όλων των εποχών: Στράους, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, Αράμ Χατσατουριάν, Λέοναρντ Μπερνστάιν, Γκεόργκι Σβιντίροφ, Μιχαήλ Γκλίνκα, Αλεξάντρ Γκλαζουνόφ, Γιαν Σιμπέλιους κ.α.

Παρασκευή 29/1 | 20:00

Εισιτήριο: 12€

Για αγορά εισιτηρίου και για να δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Εδώ Παρά Εδώ» – Ίδρυμα Ωνάση

Το backstage ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την παράσταση «Elenit» του Ευριπίδη Λασκαρίδη έρχεται, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, σε live youtube πρεμιέρα, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Στο «Εδώ Παρά Εδώ», ο Ευριπίδης Λασκαρίδης μοιράζεται μαζί μας την προετοιμασία των συντελεστών και των ηρώων του. Ο θίασος της παράστασης παρελαύνει στις οθόνες μας: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νίκος Δραγώνας, Αμαλία Κοσμά, Χαρά Κότσαλη, Μάνος Κότσαρης, Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Ματσούκας, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Γιώργος Πούλιος, Φαίη Τζούμα.

Παρασκευή 29/1 | 21:00

Διαθέσιμο έως τις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τον ντοκιμαντέρ εδώ.

«Νέος Ελβετικός Κινηματογράφος» – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

H Tαινιοθήκη της Ελλάδος και η Swiss Films δίνουν μια ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τον ελβετικό κινηματογράφο μέσα από το αφιέρωμα «Νέος ελβετικός κινηματογράφος -Όταν η ζωή θρυμματίζει την πραγματικότητα». Από τις 27 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, συστήνουν στο ελληνικό κοινό 10 ταινίες (τρία ντοκιμαντέρ και επτά ταινίες μυθοπλασίας) με την υπογραφή των Ούρσουλα Μέγερ, Λιονέλ Μπαγέ, Ζαν-Στεφάν Μπρον, Φρεντερίκ Μερμού και Αλέν Τανέρ.

Παρασκευή 29/1 | Διαθέσιμες έως 3/2

Εισιτήριο: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και παρακολούθηση των ταινιών εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«Art For First Choise» – Artforum Gallery

H Artforum Gallery παρουσιάζει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ομαδική ψηφιακή έκθεση 25 καλλιτεχνών, με τίτλο «Art For First Choise». Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες (με τη συμμετοχή και δύο διάσημων ξένων) πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, εκπροσωπώντας τόσο την παλιότερη γενιά, όσο και τη νεότερη. Στην έκθεσή εκπροσωπούνται και καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, όπως ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Κώστας Κουλεντιανός, ο Γιώργος Γκολφίνος, ο Θόδωρος, ο Τάκις, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο Αντώνης Απέργης, καλλιτέχνες -ζωγράφοι και γλύπτες-, που άφησαν βαθιά το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη με τη μοντέρνα γραφή τους.

Παρασκευή 29/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Θεατρικό Αναλόγιο – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει, στο πλαίσιο των online δράσεων του, μέσω live streaming, δύο θεατρικά αναλόγια (σκηνοθετημένες αναγνώσεις). Την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, σειρά έχει το θεατρικό αναλόγιο «Ιστορίες της Καραντίνας». Πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα, που στην πλειοψηφία τους, γράφτηκαν κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας και κάποια από αυτά κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας, σε σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα και Μαριάνας Αλεξανδρή. Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, ο «Ο Στέλιος Μάινας συναντά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη» και θα διαβάσει δύο από τα αριστουργήματα του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων. Τα διηγήματα «Έρως Ήρως» και «Το Μοιρολόγι της Φώκιας».

Τετάρτη 27/1 και Παρασκευή 29/1 στις 21:00

Κυριακή 31/1 στις 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Παρασκευή 29/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 3ο βίντεο με τον Γιάννη Βούλγαρη εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, ο Δημήτρης Τρίκας, δημοσιογράφος και παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος.



Παρασκευή 29/1

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.