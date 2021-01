Οι 20 πιο ακριβές σειρές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης

Η τηλεόραση είναι ένα παιχνίδι με αριθμούς, που πολλές φορές προκαλούν πονοκέφαλο στους παραγωγούς. Η δημιουργία περίπλοκων σκηνικών, η χρήση νέων οπτικών εφέ και το κασέ διάσημων ηθοποιών καθιστούν την τηλεόραση μια ακριβή βιομηχανία.

Στη δεκαετία του 1990 για παράδειγμα, η Τζένιφερ Άνιστον και τα υπόλοιπα «Φιλαράκια» έφτασαν να αμείβονται με 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο, ενώ στην τελευταία σεζόν του «Game of Thrones», πολλοί από τους πρωταγωνιστές κέρδιζαν 500.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Το «Band of Brothers» ήταν από τις πρώτες σειρές μεγάλου προϋπολογισμού, όταν ξεκίνησε να προβάλλεται στο HBO στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Το να συνδέονται οι Τομ Χανκς και Στίβεν Σπίλμπεργκ με την σειρά, ώθησαν το HBO να το χρηματοδοτήσει.

Η ιστοσελίδα Stacker συγκέντρωσε τις 20 πιο ακριβές τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, πολλές από τις οποίες υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατομμυρίων, ενώ στην κορυφή βρίσκεται μια σειρά με budget 21,7 εκατομμυρίων δολαρίων ανά επεισόδιο!

20. The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (2016, FX, 6.5 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Η σειρά αληθινών εγκλημάτων του Ράιαν Μέρφι, απεικόνισε την διαβόητη δίκη του Ο. Τζ. Σίμπσον. Στην σειρά συμμετείχε ένα κορυφαίο καστ ηθοποιών, όπως οι Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ και Τζον Τραβόλτα, οι οποίοι κόστισαν εκατομμύρια για να δουλέψουν στο δράμα των 10 επεισοδίων. Ο Τραβόλτα, ο οποίος επέστρεψε στην τηλεόραση μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες για να παίξει τον δικηγόρο Ρόμπερτ Σαπίρο, συνοδεύτηκε επίσης από την ακριβοπληρωμένη ηθοποιό Σάρα Πόλσον, ως Μάρσια Κλαρκ.

19. Altered Carbon (2018, Netflix, 7 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Η δημιουργία μιας πλοκής που εκτυλίσσεται τον 25ο αιώνα με πρωταγωνιστή τον Τζόελ Κίναμαν και σκηνοθέτη τον Μιγκέλ Σαπόντσικ του «Game of Thrones» φημολογείται ότι κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια για τα πρώτα 10 επεισόδια. Η δεύτερη σεζόν του «Altered Carbon» κυκλοφόρησε μόνο οκτώ επεισόδια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν μικρότερα από τα επεισόδια της πρώτης σεζόν. Είναι ακόμα στον αέρα αν το Netflix θα ανανεώσει το σόου για μια τρίτη σεζόν.

18. Stranger Things (2016, Netflix, 7 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Η παραγωγή της πρώτης σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας «Stranger Things», που έπρεπε να μοιάζει με ταινία του ’80, ήταν πολύ δαπανηρή. Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού της σειράς, οι δημιουργοί της έπρεπε να αλλάξουν τις αρχικές τους ιδέες και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Τα παιδιά που πρωταγωνιστούν στην επιτυχημένη καλτ σειρά αμείβονται με 300.000 το επεισόδιο.

17. Camelot (2011, Starz, 7 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Δεν ήταν το κόστος των κοστουμιών και των σκηνικών του «Camelot» που έληξε την σειρά μετά από μια σεζόν, αλλά οι σημαντικές προκλήσεις στην παραγωγή. Το καστ με τον Τζόσεφ Φάινς, την Εύα Γκριν και τον Τζέιμι Κάμπελ εκτόξευσαν την τηλεθέαση στα ύψη μέχρι το τέλος.

16. The Alienist (2018, TNT, 7.5 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Το παιδί θαύμα του σινεμά Ντακότα Φάνινγκ, είναι το κεντρικό πρόσωπο του «The Alienist», της πιο ακριβής σειράς 10 επεισοδίων του TNT στην 30χρονη ιστορία του. Με τη σειρά, επικεντρωμένη σε ένα ζευγάρι ερευνητών της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1890, που κυνηγούν έναν δολοφόνο παιδιών, το δίκτυο πέτυχε εκεί όπου ένα μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ απέτυχε. Το 1996, η Paramount επένδυσε εκατομμύρια σε μια κινηματογραφική έκδοση της σειράς, που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.

15. Vinyl (2016, HBO, 7.5 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Η δίωρη πρεμιέρα του «Vinyl», που δημιουργήθηκε από τους Μικ Τζάγκερ και Μάρτιν Σκορσέζε, κόστισε σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια, με την πρώτη σεζόν να ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια δολάρια. Όταν η πρεμιέρα απέτυχε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό τηλεθέασης, ακυρώθηκε.

14. Tom Clancy’s Jack Ryan (2018, Amazon Prime, 8 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Ο διάσημος πράκτορας της CIA, Τζακ Ράιαν (Τζον Κραζίνσκι), είναι η προσπάθεια του Amazon Prime να ανταγωνιστεί σειρές μεγάλου προϋπολογισμού. Το κόστος έφτασε τα 60 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη σεζόν. Οι τοποθεσίες γυρισμάτων του πολιτικού θρίλερ εκτείνονται σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους, οι οποίες βοήθησαν στη δημιουργία της τιμής των 8 εκατομμυρίων δολαρίων ανά επεισόδιο.

13. The Defenders (2017, Netflix, 8 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Τα οκτώ επεισόδια της σειράς, ήταν μέρος της μεγαλύτερης συμφωνίας παραγωγής που έγινε ποτέ στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία Walt Disney δεσμεύτηκε με συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014, το οποίο περιελάμβανε σειρές με τους ήρωες Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil και Luke Cage. Το Netflix έληξε τη συμφωνία για όλες τις σειρές των «Defenders» το 2019, όταν η Disney ετοιμάστηκε να λανσάρει την υπηρεσία streaming της. Η Marvel έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αναβίωση αυτών των δημοφιλών σειρών, οπότε εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα για τους θαυμαστές.

12. Sense8 ( 2015-2018, Netflix, 9 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Οι δημιουργοί του «Matrix» Λάνα και Λίλι Γουακόφσκι, συν-δημιούργησαν το «Sense8», ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, μιας ομάδας ξένων που ζουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου αλλά συνδέονται φυσικά, καθώς είναι όλοι συγγενείς με μια γυναίκα. Η σειρά είχε τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από όλες τις παραγωγές του Netflix, από 9 εκατομμύρια δολάρια ένα επεισόδιο. Δεν κράτησε πολύ ωστόσο, καθώς δεν ανέπτυξε ποτέ ένα αρκετά μεγάλο κοινό για να δικαιολογήσει το υπερβολικό κόστος και ακυρώθηκε μετά από δύο σεζόν.

11. Marco Polo (2014-2016, Netflix, 9 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Όπως πολλές παραγωγές εποχής, το «Marco Polo» του Netflix έσπασε το φράγμα του budget με τα περίπλοκα σετ, τα όμορφα κοστούμια και τα ακριβά props. Το ταξίδι του Ιταλού εμπόρου του 13ου αιώνα και η φιλία του με τον Μογγόλο κυβερνήτη Kublai Khan, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στην πλατφόρμα.

10. The Big Bang Theory (2007-2019, CBS, 9 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Παρόμοια με τα «Φιλαράκια», η σειρά «Big Bang Theory», που είπε αντίο μετά από 12 χρόνια, ήταν μια από τις ακριβότερες σειρές δικτύου της τηλεόρασης. Ο υψηλός προϋπολογισμός της οφειλόταν κυρίως στα αρχικά μέλη του καστ, που κέρδιζαν 1 εκατομμύριο ανά επεισόδιο (από 60.000 όταν ξεκίνησε η σειρά το 2007). Για το φινάλε της σειράς, το δίκτυο ζήτησε 1,5 εκατομμύρια δολάρια για 30 δευτερόλεπτα του χρόνου διαφήμισης.

9. Rome (2005-2007, BBC/HBO, 9 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Εκατοντάδες κομπάρσοι, κοστούμια και πολυτελή σκηνικά εκτίναξαν τον προϋπολογισμό της σειράς που απεικόνιζε τις μάχες που έδιναν οι στρατιώτες υπό τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία κατά την περίοδο εξουσίας του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Λόγω των χαμηλών βαθμολογιών και κριτικών που πήρε, το ιστορικό δράμα τελείωσε άδοξα.



8. Westworld (2016, HBO, 10 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο επεισόδιο της σειράς κόστισε περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή. Το φουτουριστικό γουέστερν, με πρωταγωνιστές τους αστέρες του Χόλιγουντ, Άντονι Χόπκινς, Εντ Χάρις και Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, ήταν συμπαραγωγή του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη Τζ. Τζ. Άμπραμς.

7. Game of Thrones (2011-2019, HBO, 10 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη παρακολούθηση στην ιστορία του δικτύου HBO, που ανέβασε τα στάνταρ για τα κοστούμια, τα σκηνικά, τα εφέ και το ταλέντο πίσω και μπροστά από τις κάμερες και κόστισε εκατομμύρια ανά επεισόδιο. Το δράμα φαντασίας εποχής κέρδισε παγκόσμια προσοχή και σεβασμό με τις οκτώ σεζόν του για την πλοκή, τα ειδικά εφέ και τον αστρονομικό προϋπολογισμό του.

6. Friends (1994-2004, NBC, 10 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Η τελευταία σεζόν των «Friends» έφτασε τα 10 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Οι ηθοποιοί Τζένιφερ Άνιστον, Κόρντι Κοξ, Μάθιου Πέρι, Ματ ΛεΜπλανκ και Λίσα Κούντροου, ενδιαφέρθηκαν όλοι να ακολουθήσουν άλλα πρότζεκτ, παρόλο που αμοίβονταν με πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για το κάθε επεισόδιο.

5. The Get Down (2016-2017, Netflix, 11 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Η σειρά δεν μπόρεσε να επιστρέψει τα χρήματα του συνολικού προϋπολογισμού του ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα ακριβά σετ και τις αμοιβές για να αποκτήσει τα δικαιώματα των R&B και funk τραγουδιών που χρησιμοποιούνται. Γυρισμένη στη δεκαετία του 1970 κατά τη διάρκεια του θανάτου της ντίσκο και της γέννησης του χιπ χοπ σε φημισμένα κλαμπ της Νέας Υόρκης, όπως το CBGB και το Studio 54.

4. Band of Brothers (2001, HBO, 12.5 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Τα κοστούμια εποχής, η ευρωπαϊκή τοποθεσία και το καστ αστέρων δεν ήταν φθηνά για τους συν-δημιουργούς Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς. Οι ερμηνείες των ηθοποιών αναγνωρίστηκαν από τους κριτικούς. Η δεκάωρη ρεαλιστική απεικόνιση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κόστισε περισσότερα από 125 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή.

3. The Crown (2016, Netflix, 13 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Σύμφωνα με πληροφορίες, κόστισε περίπου 37.000 για να αναδημιουργηθεί το νυφικό της Βασίλισσας Ελισάβετ Β ‘στο πρώτο επεισόδιο του «The Crown» και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο ακριβά από τότε. Μαζί με την αναδημιουργία της υπερβολικής γκαρνταρόμπας της Ελισάβετ, η σειρά χρησιμοποίησε συνολικά 7.000 κοστούμια και ένα ρεαλιστικό αντίγραφο του παλατιού Μπάκινγχαμ. Το Netflix δεσμεύτηκε αρχικά να δαπανήσει 130 εκατομμύρια δολάρια για τις δύο πρώτες σεζόν της σειράς.

2. ER (1994-2009, NBC, 13 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Τη στιγμή που η σειρά με τις 15 σεζόν προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1994, ο Τζορτζ Κλούνει και οι άλλοι ηθοποιοί δεν ήταν όσο γνωστοί είναι τώρα. Όταν αυτό άρχισε να αλλάζει, το ίδιο έκανε και ο προϋπολογισμός – ο οποίος τελικά έφτασε τα 13 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Προσθέστε στο ένα επεισόδιο την σκηνοθεσία του Κουέντιν Ταραντίνο, και το «ER» αποτελεί την δεύτερη πιο ακριβή σειρά όλων των εποχών.

1. The Pacific (2010, HBO, 21.7 εκατομμύρια/επεισόδιο)

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, γνωστός για τις παραγωγές του πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, δεν λυπήθηκε κανένα κόστος για να αναδημιουργήσει ιστορικά ακριβείς σκηνές μάχης στη σειρά «The Pacific». Μόνο μια συγκεκριμένη σκηνή κόστισε 5 εκατομμύρια δολάρια και 300 ηθοποιούς να μείνουν σε μια αυστραλιανή παραλία για τέσσερις ημέρες.