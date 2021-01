Ο Στιβ Μάρτιν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και απαντά στους αντιεμβολιαστές

Ο διάσημος κωμικός Στιβ Μάρτιν, που αγαπήσαμε μέσα από τις ταινίες «Ο Ροζ Πάνθηρας», «Μία Ντουζίνα Μπελάδες», «Το Χαζόμουτρο» και άλλες, αποκάλυψε σήμερα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, ότι έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Μάλιστα, δεν δίστασε να αστειευτεί και να… κοροϊδέψει το κίνημα των αντιεμβολιαστών, που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στις ΗΠΑ, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο κωμικός αστειεύτηκε ότι τα «καλά νέα» είναι ότι έκανε το εμβόλιο, ενώ τα «κακά νέα» ότι το έκανε μόνο και μόνο επειδή έχει φτάσει την ηλικία των 75 ετών. Ανέφερε επίσης ότι στην Νέα Υόρκη, όπου έκανε το εμβόλιο, η διαδικασία ήταν ομαλή, ενώ τόνισε ότι περίμενε στην ουρά σε νοσοκομείο για να το κάνει, όπως όλοι.

Στο τέλος, ο ηθοποιός ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν, αλλά και «την επιστήμη» σε ένα tweet στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter,

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science.

