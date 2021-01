Εκδηλώσεις Online: 16 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για τις 8 Ιανουαρίου

Μουσική

Η συναυλία της Ελένης Καραΐνδρου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος θα είναι διαθέσιμη, για δωρεάν online παρακολούθηση, από την Παρασκευή 08/01 στις 11.00 έως την Κυριακή 10/01 στις 23.00, στο snfcc.org. Η συνθέτις Ελένη Καραΐνδρου έπαιξε στο πιάνο μια επιλογή από τις κορυφαίες συνθέσεις της για τον κινηματογράφο πλαισιωμένη από κορυφαίους σολίστ, ανάμεσά τους οι: Βαγγέλης Χριστόπουλος (όμποε), David Lynch (σαξόφωνο τενόρο), Σωκράτης Σινόπουλος (πολίτικη λύρα), Ναταλία Μιχαηλίδου (πιάνο), Στέλλα Γαδέδη (φλάουτο), Παναγιώτης Σιωράς (κλαρινέτο), Γιάννης Ευαγγελάτος (φαγκότο), Σοφία Σιωρά (τρομπέτα), Άγγελος Σιωράς (κόρνο), Ντίνος Χατζηιορδάνου (ακορντεόν), Άρης Δημητριάδης (μαντολίνο) και Λίλυα Εσίποβα (άρπα).

Παρασκευή 8/1 | 11:00

Διαθέσιμη έως 10/1 στις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Just for One Day» – Mike Garson’s A Bowie Celebration

Τα Rolling Live Studios παρουσιάζουν το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021, στις 4:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), ένα live streaming all-star αφιέρωμα στον David Bowie, με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων του. Διοργανωτής ο συνεργάτης του σπουδαίου καλλιτέχνη, πιανίστας, Mike Garson. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκεται ο Trent Reznor των Nine Inch Nails, ο Billie Corgan των the Smashing Pumpkins, o Adam Lambert, o Gavin Rossdale, o Ian Astbury, η Anna Calvi, οι Duran Duran, ο Boy George, ο Ricky Gervais, ο Michael C. Hall, ο Gary Oldman κ.α. Διαθέσιμο online έως 24 ώρες μετά την πρώτη προβολή.

Σάββατο 9/1 | 4:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 25$

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Mozart, dall’Austria alla Russia – Teatro Filarmonico

Το Ίδρυμα της Αρένας της Βερόνας παρουσιάζει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), στο πλαίσιο μιας σειράς μουσικών εκδηλώσεων για τη σχέση του Μότσαρτ και της πόλης της Βερόνα, το live streaming κονσέρτο «Mozart, dall’Austria alla Russia». Θέμα η επιρροή του Μότσαρτ στη μουσική της Ρωσίας ακόμη και πολύ μετά τον θάνατό του, αντιπαραβάλλοντας μερικές από τις ωραιότερες μελωδίες του αυστριακού συνθέτη μαζί με τη «Σουίτα n. 4 op. 61» του Τσαϊκόφσκι. Μουσική διεύθυνση: Francesco Ivan Ciampa. Συμμετέχουν οι λυρικοί ερμηνευτές της Χορωδίας της Αρένας: Manuela Schenale, Tamara Zandonà, Antonino Scarbaci και Valentino Perera.

Παρασκευή 8/1 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε το κονσέρτο εδώ.

Σινεμά

«Η ιστορία του νερού στο Χάνδακα» – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακελίου παρουσιάζει την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15, την online πρεμιέρα του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η ιστορία του νερού στο Χάνδακα» – η επίσκεψη του ραβδοσκόπου, σε σκηνοθεσία – σενάριο και αφήγηση Μανόλη Σφακιανάκη. Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, που ακολουθεί τη ροή του νερού ανά τους αιώνες, στην πόλη με τους πέντε συν έναν πολιτισμούς. Το Ηράκλειο, ο Χάνδακας, το Μεγάλο Κάστρο και το νερό λοιπόν, από την εποχή του Βασιλιά Μίνωα, μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Παρασκευή 8/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

«Δύο ζωές» του Βαγγέλη Νάκη

Ο Βαγγέλης Νάκης και η ομάδα του (PSDM Athens) σε συνεργασία με τον Μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν τη μικρού μήκους ταινία «Δύο ζωές», για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού. Η μικρού μήκους ταινία είναι διαθέσιμη: Στην επίσημη σελίδα του Βαγγέλη Νάκη στο Instagram: v.nakis98.Στην επίσημη σελίδα της ομάδας PSDM Athens στο Youtube: PSDM Athens . Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας PSDM Athens: https//psdm.gr. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook: Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the child. H ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος διαγιγνώστηκε με κακοήθεια και δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο και γίνεται άμεσος παραλληλισμός με τον αγώνα που έδωσε πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Πάτσος. Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Μαξίν και Άγγελος Ατσαλάκης.

Παρασκευή 8/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Χριστουγεννιάτικες online προβολές της Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου

Η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου παρουσιάζει, σε online προβολές, τέσσερις ποιοτικές χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές ταινίες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας με μειωμένο εισιτήριο 3,5 ευρώ. Οι ταινίες: «Μια ιστορία για τον Άη Βασίλη», «Το αλογάκι της Γουίνκι», «Μέσα στη Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» και «Χριστούγεννα της Λουτσία».

Παρασκευή 8/1

Ενοικίαση: 3.50€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Εορταστικό πρόγραμμα με online streaming προβολές

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές της στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, και προτείνει για τις γιορτές ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Οι θεατές, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, και με εισιτήριο 3 ευρώ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online δύο αφιερώματα: Επιλογές από τους θησαυρούς της Ταινιοθήκης: τους «Απάχηδες των Αθηνών» (1930) και, μαζί, ως δώρο, τις «Περιπέτειες του Βιλλάρ» και έξι ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία με την Weirdwave. Δείτε τις ταινίες αναλυτικά εδώ.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και προβολή ταινιών δείτε εδώ.

Φεστιβάλ 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Κυρία του σεληνόφωτος, έργο 41» του Γιώργου Σισιλιάνου, σε σκηνοθεσία Κώστα Αθουσάκη.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμη έως τις 6/2

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Εκθέσεις

Dante Istoriato – Γκαλερί Ουφίτσι

88 σπάνια σκίτσα εμπνευσμένα από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη εκτίθενται σε μια δωρεάν εικονική έκθεση της γκαλερί Ουφίτσι, η οποία εγκαινιάζει τους ετήσιους εορτασμούς της Ιταλίας για την 700η επέτειο θανάτου του εμβληματικού ποιητή. Πρόκειται για σκίτσα του 16ου αιώνα, δημιουργημένα από τον Αναγεννησιακό καλλιτέχνη Federico Zuccari. Ο Dante Alighieri, γνωστός ως ο πατριάρχης της ιταλικής γλώσσας, γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265 και πέθανε στη Ραβένα το 1321. Το επικό ποίημα του «Θεία Κωμωδία» είναι διαιρεμένο σε τρία μέρη και εξιστορεί το «ταξίδι» ενός προσκυνητή μέσα από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο.

Παρασκευή 8/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

«Back Home, Kypselian Salon» – Snehta Residency



Η Snehta Residency παρουσιάζει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, την ψηφιακή έκθεση «Back Home, Kypselian Salon», στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε από εδώ. Τα έργα εκτίθενται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αύγουστος Βεϊνόγλου, John Bicknell, Catriona Gallagher, Ιωάννα Γκούμα, Απόστολος Ζερδεβάς, Στάθης-Αλέξανδρος Ζούλιας, Steven C. Harvey, Elsa Henderson, Eva Isleifsdottir, Ismene King, Βασιλική Κούκου, Δήμητρα Κουστερίδου, Βασιλική Λευκαδίτη, Eleanor Lines, Θεοδώρα Μαλάμου, Νίκος Μάντζιος, Tommaso Mauriello, Ζωή Μουτσόκου, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Παντελής Παντελόπουλος, Σοφία Παπαπολύζου, Ίρις Πλαϊτάκη, Lucas Recchione, Joseph Stokes, Florent Frizet, Αμαλία Χαρικιοπούλου, Αριστέα Χαρωνίτη, Su Wang.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμη έως τις 10/1

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

Άλλες εκθέσεις

Το πρώτο επίσημο «παρών» του δηλώνει το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ψηφιακή έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr.

Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το σύνολο των εκθεμάτων του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα.

www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα. Περιηγηθείτε διαδικτυακά στην ομαδική έκθεση «UBUNTU-Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ», η οποία παρουσιάστηκε, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Παρασκευή 8/1

Εκδηλώσεις

«Η Καλοσύνη των Ξένων» – Θέατρο Σταθμός

«Η Καλοσύνη των Ξένων» ονομάζεται η εθελοντική πρωτοβουλία του Θεάτρου Σταθμός για την στήριξη του ΤΑΣΕΗ και του Σπιτιού του Ηθοποιού, στην οποία συμμετέχουν 12 Έλληνες ηθοποιοί, που έχουν εργαστεί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Συμμετέχουν οι: Μπέτυ Αρβανίτη, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γρηγόρης Βαλτινός, Δημήτρης Καταλειφός, Ασπασία Κράλλη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Ερρίκος Λίτσης, Σπύρος Μπιμπίλας, Ράνια Οικονομίδου, Σοφία Φιλιππίδου, Άννα Φόνσου και Κατερίνα Χέλμη. Μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο στη σελίδα του Θεάτρου Σταθμός στο YouTube. Πληροφορίες για το πως μπορείτε να ενισχύσετε το ΤΑΣΕΗ εδώ.

Παρασκευή 8/1

Δείτε την καμπάνια εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχουν την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, οι ηθοποιοί Σοφία Ιωάννου και Γιώργος Ορφανουδάκης.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 12:00 μ.μ., τέσσερις αγαπημένοι καλλιτέχνες, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Άρης Σερβετάλης και ο Νίκος Κουρής, διαβάζουν το Πρωτοχρονιάτικο διήγημα του Φώτη Κόντογλου «Το βλογημένο το μαντρί».



Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμο έως τις 10/1

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.

Θέατρο Τέχνης – «Χρόνια Πολλά με Έλληνες Ποιητές»

Ανακαλύψτε τη σειρά μικρών, χειροποίητων videos «Χρόνια πολλά με Έλληνες ποιητές»: κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, ένας καλλιτέχνης-συνεργάτης του Θεάτρου Τέχνης διαβάζει το «εορταστικό» ποίημα ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή των τελευταίων 200 χρόνων.

Παρασκευή 8/1

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η online καλλιτεχνική δράση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, «Μετακίνηση 7», μια σειρά βίντεο σκηνοθετημένων από τον Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών ολοκληρώνεται με τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» της Άντζελας Μπρούσκου. (…) «Σήμερα όμως σπάνιο δώρο μιας ζεστής Κυριακής, μια μετακίνηση στην αγκαλιά της πόλης. Μιας πόλης που άλλοτε με θυμώνει κ άλλοτε με κάνει ευτυχισμένη…Γίνομαι αόρατη καθώς παραδίνομαι κι εγώ στα σκοτάδια της, στα σκουπίδια της, στις αντανακλάσεις του φωτός της.»

Παρασκευή 8/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο της δράσης εδώ.