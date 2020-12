Κάθε χρόνο και μία κάρτα: Γονείς δημιουργούν τις πιο ευφάνταστες κάρτες με πρωταγωνιστές τα παιδιά τους

Δύο γονείς δημιουργούσαν, επί 21 συνεχόμενα χρόνια, ευφάνταστες χριστουγεννιάτικες κάρτες με πρωταγωνιστές τα παιδιά τους. Η ιδέα τους ξεκίνησε να υλοποιείται το 1999 με την πρώτη χριστουγεννιάτικη κάρτα που δημιούργησαν για τις οικογένειες τους. Ωστόσο, δεν ήθελαν να φτιάξουν μία συνηθισμένη κάρτα με τα κλασικά οικογενειακά πορτραίτα, αλλά να αξιοποιήσουν πιο δημιουργικά τον χρόνο τους, με πρωτότυπες ιδέες για τις κάρτες των Χριστουγέννων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις χριστουγεννιάτικες κάρτες, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη!

#21

#20

#19

#18

#17

#16

#15

#14

#13

#12

#11

#10

#9