All I Want for Christmas Is You: Πρώτο στα charts το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ

Το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ έφτασε στο νούμερο 1 των charts στο Billboard Hot 100. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ της Κάρεϊ, «Merry Christmas» το 1994, συμπληρώνει την τέταρτη εβδομάδα του στην κορυφή του Hot 100, φτάνοντας για πρώτη φορά στο Νο. 1 μετά από 26 χρόνια.

Το «All I Want For Christmas Is You» είναι ένα από τα πέντε κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στα 10 κορυφαία του Hot 100, με το «Rockin Around the Christmas Tree» της Brenda Lee, το «It’s the Most Wonderful Time of the Year» του Andy Williams, το «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms και, για πρώτη φορά, 50 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία του, το «Feliz Navidad» του Jose Feliciano να το συνοδεύουν.

Η Κάρεϊ επίσης κατέχει το No. 76 στο Hot 100 με την καινούρια ανανεωμένη έκδοση του τραγουδιού «Oh Santa!», στο οποίο συμμετέχουν και η Αριάνα Γκράντε με τη Τζένιφερ Χάντσον. Το τραγούδι, του οποίου η αρχική σόλο έκδοση του 2010 παρέμεινε για μία εβδομάδα στο Νο 100 στο Hot 100 κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2010-11, σημείωσε νέα άνοδο με 6,3 εκατομμύρια streams φέτος.

Η νέα έκδοση του «Oh Santa!» καθώς και μια νέα έκδοση του «All I Want For Christmas Is You» χρησιμοποιήθηκαν στη χριστουγεννιάτικη εκπομπή «Mariah Carey’s Magical Christmas» που έκανε πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου στην Apple Tv. Παράλληλα, ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Κάρεϊ, το «Merry Christmas» καταλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, μια θέση ανάμεσα στα 10 καλύτερα τραγούδια του Billboard 200.