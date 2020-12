Online Agenda: 24 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Θέατρο

«Οι Μάγισσες της Σμύρνης» – Viva.gr

H μεγάλη θεατρική επιτυχία «Οι Μάγισσες της Σμύρνης», σε σκηνοθεσία – διασκευή Σταμάτη Φασουλή, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Μάρας Μεϊμαρίδη, έρχεται από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2020, για 7 μαγνητοσκοπημένες online προβολές, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Καβογιάννη, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Μέμος Μπεγνής, ο Ηλίας Μελέτης, η Νικολέττα Βλαβιανού και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Σμύρνη, 1887. Η ζωή της φτωχής Κατίνας αλλάζει όταν γνωρίζει την Αττάρτη, μια Τούρκα μάγισσα, που την παίρνει υπό την προστασία της. Έτσι η Κατίνα βάζει στόχο να ανέβει ψηλά. Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά ποτέ δεν κάνουν λάθος. Καταφέρνει να παντρευτεί τέσσερις άντρες, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον, φτάνοντας μια μέρα να γίνει αρχόντισσα όλης της Σμύρνης. Εκατό χρόνια μετά, σ’ ένα μπαουλάκι στο σπίτι της Αίγινας, βρέθηκαν οι γραφές, τα ξόρκια και τα μαγικά της.

Πέμπτη 10/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Radio Plays: Οι Κορυδαλλοί της Πλατείας Αμερικής – Φεστιβάλ Αθηνών

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκινούν online, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με το διήγημα του Φίλιππου Φιλίππου «Οι Κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού. Ο δημοσιογράφος Τηλέμαχος Λεοντάρης αποφασίζει να εξιχνιάσει την άγρια δολοφονία της γειτόνισσας του, Μάρθας Λύτρα, και μιας φίλης της, με τη συνεισφορά των κατοίκων της πολυκατοικίας, αλλά και διάφορων υπόπτων από το ευρύτερο περιβάλλον του θύματος. Φαίνεται, όμως, πως ο Λεοντάρης δεν είναι ο μόνος που αναζητά την αλήθεια. Κι όταν τελικά αυτή αποκαλυφθεί, θα επαναφέρει το κελάηδισμα των κορυδαλλών στην πλατεία του κέντρου της Αθήνας. Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Καλλιμάνη, Στέλλα Κρούσκα, Γιάννης Νταλιάνης και Γιάννης Τσορτέκης.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμο για 24ώρες

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Ήχος του Όπλου» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη προβάλλοντας δωρεάν και online, ανήμερα των γενεθλίων της, στις 4 Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα, τις παραστάσεις των έργων της. Σειρά, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, έχει η παράσταση «Ο Ήχος του Όπλου», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Παραμονές των εκλογών του 1985 η μητέρα του Μιχάλη, η Κάτια, εμφανίζεται στην Αθήνα για να ψηφίσει, διαταράσσοντας την καθημερινότητα του δεκαεννιάχρονου γιού και ερχόμενη σε αντιπαράθεση μαζί του. Εκείνος την απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει με ένα παράνομο όπλο, που βρέθηκε στα χέρια του από μια μυστήρια ιστορία παρανομίας, στην οποία φέρεται να είναι μπλεγμένος ο δεκαεξάχρονος αδελφός της Φανής Γιαννούκος. Μπροστά στη θέα του όπλου και στην επικείμενη εκπυρσοκρότηση, που όμως δε θα ακουστεί ποτέ, η Κάτια πέφτει νεκρή.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Άλλες ελληνικές παραστάσεις

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν διαθέτει, σε podcast, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν» , με τους Θανάση Δόβρη, Μιχάλη Πανάδη, Σωτήρη Τσακομίδη και Νίκο Στεργιώτη. Παράλληλα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση, την παράσταση «Τα Βραβεία μου». Θεατρική μεταφορά του έργου του Αυστριακού Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου.



Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμες για όλο το 24ώρο

Δωρεάν

«Amadeus» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Παρακολουθήστε την παράσταση του έργου του Peter Shaffer, «Amadeus», η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μουσική συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, της Southbank Sinfonia. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ένας νεαρός ανερχόμενος μουσικός, καταφθάνει στη Βιέννη για να ταράξει τα νερά. Εμβρόντητος από την ιδιοφυΐα του και κυριευμένος από ζήλια, το αντίπαλο δέος, ο Αντόνιο Σαλιέρι, κηρύττει τον πόλεμο στον Μότσαρτ, στην μουσική, αλλά και στον ίδιο τον Θεό.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη για 3 ημέρες από την ενοικίαση.

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.

«Ερρίκος Ε΄» – Royal Shakespeare Company

Μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις θεάτρου, χορού, όπερας, μπαλέτου, συναυλίες κ.α., live ή μαγνητοσκοπημένα, από την οθόνη του υπολογιστή σας. Ανάμεσα στις επιλογές, η παράσταση του σαιξπηρικού «Ερρίκου Ε΄» από τον Royal Shakespeare Company, σε σκηνοθεσία Gregory Doran, με τον Alex Hassell στον ομώνυμο ρόλο. Μετά τον θάνατο του Ερρίκου Δ΄, ο γιος του, Χαλ, ανεβαίνει στο θρόνο. Βρίσκοντας ένα κράτος σε αναταραχή, ο νέος Βασιλιάς, Ερρίκος Ε΄πρέπει να αφήσει πίσω την επαναστατημένη νιότη του και να κερδίσει τον σεβασμό των ευγενών και του λαού. Ελπίζοντας να σταματήσει τις διχόνοιες, στο εσωτερικό, συγκεντρώνει τα στρατεύματα εναντίον της Γαλλίας, με πρόσχημα εδαφικές διεκδικήσεις.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Μηνιαία συνδρομή: 8,99 $

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Louder is not always clearer» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville του Παρισιού, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, παρουσιάζει, την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω δωρεάν live stream, την αγγλόφωνη performance «Louder is not always clearer», σε σκηνοθεσία Gareth Clark. Jonny Cotsen πατέρας, σύμβουλος και Ουαλός…Ο Cotsen γεννήθηκε κωφός. Ανάμεσα στα πολλά ταλέντα του συγκαταλέγεται και η εκπαίδευση των ανθρώπων με ακοή να ενσωματώσουν τους κωφούς ανθρώπους. Πρόσφατα ξεκίνησε τις εμφανίσεις στο θέατρο, παίζοντας έναν χαρακτήρα που του μοιάζει και ο οποίος μας εξιστορεί τις εμπειρίες του με την εκπαίδευση, το ποδόσφαιρο, το σεξ, το clubbing, καθώς και τις σχέσεις του με τους ανθρώπους με ακοή. Με την προφορά, το στυλ και το βρετανικό του χιούμορ, μας βοηθάει να κατανοήσουμε την καθημερινότητα των κωφών ανθρώπων.

Πέμπτη 10/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Στα αγγλικά με γαλλικούς υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες παραστάσεις από το εξωτερικό

Επιπλέον παραστάσεις για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση: Στην ιστοσελίδα του Odéon – Théâtre de l’Europe, είναι διαθέσιμη από τις 4 Δεκεμβρίου η παράσταση του έργου «Έξι πρόσωπα αναζητούν συγγραφέα» του Ιταλού δραματουργού Λουίτζι Πιραντέλλο. Μια παραγωγή του 2012, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig (στη γαλλική γλώσσα). Τέλος, το Shakespeare’s Globe και η Swinging The Lens Productions προσφέρουν την παράσταση του ιστορικού έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ριχάρδος Β΄». Μια παραγωγή του 2019, σε σκηνοθεσία των Adjoa Andoh και Lynette Linton, με ένα εξολοκλήρου γυναικείο καστ.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμες για όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Όπερα

«Peter Grimes» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, η όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Peter Grimes», σε μουσική διεύθυνση Sir Donald Runnicles και σκηνοθεσία του, βραβευμένου με Tony, John Doyle. Μια παραγωγή του 2008, με πρωταγωνιστές τους Patricia Racette, Anthony Dean Griffey και Anthony Michaels-Moore. Πρόκειται για την ιστορία ενός εξόριστου ψαρά, ο οποίος παλεύει υπό το βάρος μιας υποτιθέμενης ενοχής.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Πέμπτη 10/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Gala Mozart Bel Canto – Teatro di San Carlo

Το Teatro di San Carlo της Νάπολης διοργανώνει την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω live stream, το γκαλά όπερας, με τίτλο «Gala Mozart Bel Canto», σε μουσική διεύθυνση Giacomo Sagripanti και διεύθυνση χορωδίας Gea Garatti Ansini. Συμμετέχουν οι λυρικοί ερμηνευτές: Maria Agresta , Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Francesco Demuro και Pretty Yende. Με τη συμμετοχή της Ορχήστρας και της Χορωδίας του Teatro di San Carlo.

Πέμπτη 10/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 1,09€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της βραδιάς εδώ.

Δείτε το γκαλά εδώ.

Χορός

«Never Forever» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει, την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), μέσω δωρεάν live stream, την παράσταση του Falk Richter, «Never Forever», σε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο Richter συνεργάζεται με τον θίασο χορού Total Brutal, του χορογράφου Nir de Volff και διερευνά τα όρια μεταξύ χορού και υποκριτικής. Οι σωματικές εικόνες και τα κινησιολογικά μοτίβα στις χορογραφίες του Nir de Volff, οι οποίες μπορούν να γίνουν δυναμικές, οικίες και ευάλωτες ταυτόχρονα, μαρτυρούν σε μια διαφορετική γλώσσα πως αυτός ο κόσμος αφήνει τα ίχνη του στα σώματα των ανθρώπων. *Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 13 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος).

Πέμπτη 10/12 | 18:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες παραστάσεις χορού

Επιπλέον παραστάσεις χορού διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση: Ο θίασος χορού Alvin Ailey American Dance Theater και το Lincoln Center At The Movies προσφέρουν performance χορού, με έργα των Wayne McGregor, Ronald K. Brown, Robert Battle και Alvin Ailey. Η ηχητική περιγραφή του φιλμ είναι διαθέσιμη εδώ. Το Ίδρυμα Πίνα Μπάους προσφέρει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, την παράσταση χορού «Palermo Palermo», σε σκηνοθεσία και χορογραφία της θρυλικής Πίνα Μπάους.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμες για όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Εξαϋλωμένη νύχτα, έργο 4» του Άρνολντ Σαίνμπεργκ, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη έως 9/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Μουσική

«Ο Οδοιπόρος και η Μακρινή Αγαπημένη» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει, την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:30, μέσω δωρεάν live stream, την συναυλία «Ο Οδοιπόρος και η Μακρινή Αγαπημένη». Πρόσωπο υπαρκτό ή φανταστικό, η «μακρινή αγαπημένη» του Μπετόβεν είναι το βασικό θέμα του Έργου 98, που μοιράζεται την ίδια νοσταλγική και σκοτεινή διάθεση με το Κύκνειο άσμα του Σούμπερτ. Ο Δημήτρης Τηλιακός και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης ερμηνεύουν επίσης, σε αυτή την αφιερωμένη στα Lieder βραδιά, τον σημαντικό κύκλο τραγουδιών του Σούμαν, Dichterliebe, που μελοποιεί ποίηση του Χάινριχ Χάινε.

Πέμπτη 10/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε το πρόγραμμα της συναυλίας εδώ.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

(Dis)playing Attica – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το πρόγραμμα (Dis)playing Attica, μια πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, αποτελείται από 8 μικρές μαγνητοσκοπημένες συναυλίες μουσικών συνόλων της ΚΟΑ, σε διάφορα σημεία της Αττικής, η κάθε μια από τις οποίες θα αναρτάται κάθε Πέμπτη, online, στο κανάλι της ΚΟΑ στο youtube. Οι «συναυλίες» παρέχουν μια ευρεία ποικιλία μουσικών επιλογών, από το αμιγώς κλασικό ρεπερτόριο, έως την κιν/φική μουσική, τη τζαζ, αλλά και το ελληνικό έντεχνο.

Πέμπτη 10/12 | 20:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Εκθέσεις «ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων» – Γκαλερί CITRONNE

Περιηγηθείτε στην έκθεση του Αλέκου Κυρανίνη, «ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων», στην γκαλερί CITRONNE, μέσα από ένα βίντεο σκηνοθετημένο από τον Αλέξανδρο Αβρανά, υπό τους ήχους της σύνθεσης «Το Ισοκράτημα ενός Παιδιού» του Γιώργου Κουμεντάκη. Ο Αλέξανδρος Αβρανάς περιέρχεται την έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη ως σύνολη δημιουργία, ενώ ταυτοχρόνως «περιγράφει» το κάθε έργο χωριστά, προσλαμβάνοντας τον εκθεσιακό χώρο ως πλαίσιο, αλλά και ως ενεργό τμήμα της έκθεσης. Ο σκηνοθέτης συντάσσει μια αφήγηση δραματική, εμμένοντας στις βασικές ανθρώπινες προσλήψεις, συνειδητές και υποσυνείδητες.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Evripides Art Gallery

Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν online περιήγησης, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, σε τέσσερις εκθέσεις της, οι οποίες διοργανώθηκαν πρόσφατα. Μπορείτε να επισκεφθείτε ή να ξαναδείτε, λοιπόν, τις εκθέσεις τεσσάρων καταξιωμένων εικαστικών: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth». Παράλληλα, μέσα από το facebook και το instagram της γκαλερί, ένας από τους καλλιτέχνες θα παρουσιάζει κάθε μέρα την ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα έργο τέχνης.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις από εδώ.

Άλλες εκθέσεις

Επιπλέον διαθέσιμες εκθέσεις: Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει, μέσα από την ιστοσελίδα του, τη δυνατότητα της δωρεάν διαδικτυακής περιήγησης σε τρεις πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις του. «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο όπου μέσα από την εικονική περιήγηση αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής. Η έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο. Τέλος, ο Εικαστικός Κύκλος Sianti gallery προσκαλεί το κοινό και το καλωσορίζει και διαδικτυακά τώρα πια, στην ομαδική έκθεση «Tondo: Κύκλος-Ζωή-Τέχνη». Πραγματοποιήστε ένα virtual 360 tour της έκθεσης εδώ.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Σινεμά

«I Am Not your Negro» online στο tainiothiki.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα προβάλει διαδικτυακά, τα μεσάνυχτα, την ταινία «I Am Not your Negro». Πρόκειται για ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ 95 λεπτών του 2016, που επιχειρεί να αποτυπώσει τον ρατσισμό της αμερικανικής κοινωνίας σε ένα χρονολογικό πανόραμα από το 1890 έως το 2014. Την ίδια μέρα, στις 19:00 το απόγευμα, θα ακολουθήσει διαδικτυακή συζήτηση μέσω zoom με τους Αφροέλληνες πρωταγωνιστές του έργου «the AfroGreeks».

Πέμπτη 10/12 | 00:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την ταινία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online αφιέρωμα στην Άννα Καρίνα: Γαλλικό Ινστιτούτο και Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνουν, 8-14 Δεκεμβρίου 2020, ένα online αφιέρωμα στην μούσα της Nouvelle Vague και αγαπημένης ηθοποιού του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Άννα Καρίνα, με προβολές έξι αριστουργηματικών ταινιών, τρεις εκ των οποίων υπογράφει ο ίδιος ο εμβληματικός Γαλλο – Ελβετός δημιουργός. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr και αγοράστε εισιτήρια για τις ταινίες που σας ενδιαφέρουν. Από την έναρξη της θέασης της ταινίας, έχετε 30 ώρες για να ολοκληρώσετε την προβολή της.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμη έως 30 ώρες από την έναρξη της θέασης.

Τιμή Εισιτηρίου: 3€ (η ταινία)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, από τις 27 Νοεμβρίου 2020 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, τέσσερις ταινίες από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, με τίτλο «Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους». Επιπλέον, μέσα από μια νέα διαδραστική πλατφόρμα και οι 12 ταινίες της σειράς μετατρέπονται στα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ, επιτρέποντας στον θεατή να γίνει ο ίδιος μέρος της ιστορίας, ζώντας την, διευρυμένη στον χώρο και στον χρόνο, με επαυξημένο υλικό, μέσα από έναν διαδραστικό τρόπο αναπαραγωγής.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τα ντοκιμαντέρ εδώ.

Εκδηλώσεις «Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Πέμπτη 10/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τον Λευτέρη Γιοβανίδη εδώ.