Online Agenda: 21 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 4 Δεκεμβρίου

Θέατρο

«Φεγγάρι από Χαρτί» – Εθνικό Θέατρο

Παρακολουθήστε online την μουσική παράσταση των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου, «Φεγγάρι από Χαρτί», σε ζωντανή μετάδοση από το Θέατρο Rex, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:30. Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του ’60. Μια εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν πως έκλεισαν επιτέλους οι οδυνηροί λογαριασμοί της δεκαετίας του ’40, αλλά την ίδια στιγμή στα έγκατα της ελληνικής κοινωνίας δούλευαν οι δυνάμεις του διχασμού. Αυτό το συλλογικό τραύμα έγινε το πλαίσιο και το θεμέλιο των 19 χαρακτήρων του έργου. Αυτό τους έδωσε φωνή και όνομα. Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφουν ο Νίκος Κυπουργός και η Αφροδίτη Μάνου αντίστοιχα. Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης).

Παρασκευή 4/12 | 19:30

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Σ’ εσάς που με ακούτε» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη προβάλλοντας δωρεάν, ανήμερα των γενεθλίων της, στις 4 Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα, τις παραστάσεις των έργων της. Αρχής γενομένης από την παράσταση «Σ’ εσάς που με ακούτε», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Οι ήρωες του έργου, ως επί το πλείστο διαφορετικής εθνικότητας και γλώσσας, συναντιούνται σε μια πολυπολιτισμική πόλη – transito, που βάλλεται από τη βιαιότητα της αστυνομίας. Με τα μικρόφωνα ανά χείρας μιλούν σε μια νοητή διαδήλωση, «σ’ αυτούς που τους ακούνε».

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Ευχαριστημένο» – Θέατρο Πορεία

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) σε συνεργασία με το θέατρο Πορεία παρουσιάζουν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου την παράσταση «Το ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Ο σύνδεσμος (link) , καθώς και ο κωδικός πρόσβασης για δωρεάν είσοδο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΠ την ίδια μέρα. Η διασκευή της Έρις Κύργια μας μεταφέρει στο σπίτι της οικογένειας του συγγραφέα Μ. Καραγάτση. Μέσα σε τρεις ημέρες αγρύπνιας του λογοτέχνη και μέσα από το βλέμμα της μικρής Μαρίνας, αποκαλύπτονται όλα όσα στοίχειωσαν και πλήγωσαν μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της Ελλάδας – ή απλώς μία οικογένεια.

Παρασκευή 4/12 | 10:00 π.μ.

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 24ωρες

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» – Θέατρο του Άλλοτε

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, δωρεάν σε live stream, την παράσταση «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Federico Garcia Lorca από το Θέατρο του Άλλοτε», σε σκηνοθεσία Βαρβάρας Δουμανίδου. Μια παράσταση αφιερωμένη στον Σύλλογο Ατόμων – Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων με Αναπηρία Νομού Χαλκιδικής «Η Αγάπη», η οποία θα προβληθεί μέσα από τη σελίδα facebook του ΚΠΠΚΜ.

Παρασκευή 4/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αυτοί που Κοιτούν» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν προσφέρει, από τις 1 Δεκεμβρίου 2020, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν», διαθέσιμο σε podcast. «Αυτοί που κοιτούν. Αυτοί που μας προσέχουν. Έχουν τα μάτια ορθάνοιχτα προς κάθε κατεύθυνση και δεν αφήνουν κανέναν να εισβάλει. Κανέναν να εισχωρήσει». Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Δόβρης, Μιχάλης Πανάδης, Σωτήρης Τσακομίδης και Νίκος Στεργιώτης.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Έως τις 5 Δεκεμβρίου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παράσταση «Καθαρή Πόλη» των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη. Άλλες διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου και η «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Medea» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Η Helen McCrory πρωταγωνιστεί ως «Μήδεια», σε μια νέα εκδοχή της αριστουργηματικής τραγωδίας του Ευριπίδη από τον Ben Power. Συντετριμμένη και γεμάτη πόνο, η Μήδεια σχεδιάζει μια φρικτή εκδίκηση, καταστρέφοντας ότι αγαπάει περισσότερο στον κόσμο.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη για 3 ημέρες από την ενοικίαση.

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.



«Η Τρικυμία» – Stratford Festival

Ο Κρίστοφερ Πλάμερ πρωταγωνιστεί, ως Πρόσπερο, στην «Η Τρικυμία» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Μια παραγωγή του 2010, σε σκηνοθεσία Des McAnuff, η οποία θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Stratford Festival στο youtube.

Παρασκευή 4/12 | 01:30 π.μ.

Δωρεάν/ Διαθέσιμη για 36 ώρες

Δείτε την παράσταση εδώ.

«I wonder where the dreams I don’t remember go» – Nederlands Dans Theater

Ο Θίασος Σύγχρονου Χορού Nederlands Dans Theater παρουσιάζει, 3-5 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live stream, την performance «I wonder where the dreams I don’t remember go», σε χορογραφία Yoann Bourgeois. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση ενός από τους σημαντικότερους και ποιοτικότερους Ολλανδικούς θιάσου, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, με το κόστος του εισιτηρίου να βρίσκεται στα 15€.

Παρασκευή 4/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 15€

Δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Παρασκευή 4/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Μάκβεθ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει η όπερα του Τζουζέππε Βέρντι, «Μάκβεθ», βασισμένη στην ομότιτλη τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε μια παραγωγή του 2014. Πρωταγωνιστεί η διάσημη σοπράνο, Anna Netrebko, ως η μοχθηρή Lady Macbeth, κεντρικό χαρακτήρας της συγκεκριμένης διασκευής. Μουσική διεύθυνση: Fabio Luisi. Συμμετέχουν: Joseph Calleja, Željko Lučić και René Pape.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.



Μουσική

Dis)playing Attica – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το πρόγραμμα (Dis)playing Attica, μια πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, αποτελείται από 8 μικρές μαγνητοσκοπημένες συναυλίες μουσικών συνόλων της ΚΟΑ, σε διάφορα σημεία της Αττικής, η κάθε μια από τις οποίες θα αναρτάται κάθε Πέμπτη, online, στο κανάλι της ΚΟΑ στο youtube. Οι «συναυλίες» παρέχουν μια ευρεία ποικιλία μουσικών επιλογών, από το αμιγώς κλασικό ρεπερτόριο, έως την κιν/φική μουσική, τη τζαζ, αλλά και το ελληνικό έντεχνο.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Εκθέσεις

Evripides Art Gallery

Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν εικονικής περιήγησης, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, σε τέσσερις εκθέσεις της, οι οποίες διοργανώθηκαν πρόσφατα. Μπορείτε να επισκεφθείτε ή να ξαναδείτε, λοιπόν, τις εκθέσεις τεσσάρων καταξιωμένων εικαστικών: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth». Παράλληλα, μέσα από το facebook και το instagram της γκαλερί, ένας από τους καλλιτέχνες θα παρουσιάζει κάθε μέρα την ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα έργο τέχνης.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις από εδώ.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μας δίνει τη δυνατότητα της δωρεάν ψηφιακής περιήγησης σε τρεις περιοδικές εκθέσεις του. Η πρώτη «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα Όρια του Μύθου και της Ιστορίας» εντάσσεται στον εορτασμό για την επέτειο 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύει πτυχές του νικηφόρου αγώνα των Ελλήνων κατά των Περσών. Η δεύτερη «Δι’αυτά πολεμήσαμεν…Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση» εντάσσεται στον εορτασμό του μουσείου για την επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, όπου 26 επιλεγμένες αρχαιότητες «συνομιλούν» με 26 νεότερα έργα του 18ου και 19ου αιώνα. Τέλος, περιηγηθείτε στην έκθεση «Αδριανός και Αθηνά: Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο», με αφορμή τη συμπλήρωση 1.900 χρόνων από την άνοδο του Ρωμαίου αυτοκράτορα στον θρόνο.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις από εδώ.

«Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας»

Περιηγηθείτε online στην έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/. Η καμπάνια, μια συνεργασία του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ (ΙΡΛ) Παράρτημα Ελλάδας και της «HumanRights360», σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ. | Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil»

Η έκθεση αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ), στο πλαίσιο των Επετειακών Δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Μέσω της εικονικής περιήγησης αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής. Τέλος, το συνοδευτικό εκπαιδευτικό φυλλάδιο της έκθεσης, για μικρούς και μεγάλους, εμπλουτίζει αυτό το διαφορετικό ταξίδι στην Ιστορία.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Απολαύστε την περιήγηση εδώ. | Δωρεάν

Για το εκπαιδευτικό φυλλάδιο πατήστε εδώ.

Σινεμά

Φθινοπωρινό Ισραηλινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Συνεχίζεται, για μια ακόμη Παρασκευή, το online Φθινοπωρινό Ισραηλινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με θέμα τις γυναίκες συγγραφείς της εβραϊκής λογοτεχνίας. Αυτή την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, η πρεσβεία του Ισραήλ θα προβάλει, μέσω της σελίδας της, στο facebook, την ταινία «Τα επτά μονοπάτια» για τη φεμινίστρια και μεταμοντέρνα ποιήτρια Γιόνα Βάλαχ (1944-1984). Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για 10 ημέρες και ο μέγιστος αριθμός θεάσεων θα είναι 1000.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δείτε την ταινία εδώ.

23o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους

Η μεγάλη νεανική και παιδική κινηματογραφική γιορτή της χώρας υποδέχεται, μικρούς και μεγάλους, έως τις 5 Δεκεμβρίου, με ένα πλούσιο online πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της διοργάνωσης. Προβολές ταινιών, αφιερώματα, εργαστήρια, συζητήσεις κ.α. έρχονται για να συναρπάσουν το πιο δύσκολο και απαιτητικό κοινό της χώρας: Τα παιδιά και τους εφήβους.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ.

33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Το 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου συνεχίζεται, με ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα online προβολών, μέσω της πλατφόρμα cinesquare.net. Έως τις 4 Δεκεμβρίου, μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες Ελλήνων και ξένων δημιουργών, εντελώς δωρεάν.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ εδώ.

Εκδηλώσεις

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Παρασκευή 4/12 | 18:00

Δωρεάν | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δείτε το πρώτο βίντεο εδώ.

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών μας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον πολιτισμό «Made in Italy». Έως τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται ηλεκτρονικά σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Παρασκευή 4/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν μετά από εγγραφή εδώ.