10 all time classic ταινίες επιβίωσης για στιγμές… μεγάλης αγωνίας

Για έναν περίεργο λόγο, υπάρχει ένα μεγάλο μερίδιο κοινού που απολαμβάνει να βλέπει ταινίες επιβίωσης. Ίσως, είναι στην φύση του ανθρώπου η μάχη ενάντια σε αντίξοες συνθήκες προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Και τι πιο βολικό από το να βλέπεις τέτοιες ταινίες από την άνεση του καναπέ σου στην ασφάλεια του σπιτιού σου.

Τέτοιες ταινίες ακροβατούν ανάμεσα στο ψυχολογικό θρίλερ και τις ταινίες δράσης και σε κάθε περίπτωση ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Χρειάζεται «γερό στομάχι» για να αντέξει κανείς ορισμένες εξ αυτών κι εμείς θα αναλύσουμε 10 γνωστές και άγνωστες ταινίες αυτού του είδους.

1. Αδιέξοδο (Vacancy) – 2007

Τί γίνεται όταν ένα ζευγάρι σταματάει το βράδυ να διανυκτερεύσει σε ένα απομονωμένο μοτέλ; Η εμπειρία μας λέει πως δε θα συμβούν και τόσο ευχάριστα πράγματα. Το ζευγάρι ανακαλύπτει ότι το δωμάτιό τους είναι καλωδιωμένο με κάμερες και σιγά σιγά αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως αν δεν καταφέρουν να ξεφύγουν, θα καταλήξουν νεκροί. Ο θάνατός τους πρόκειται επίσης να βιντεοσκοπηθεί και να γίνει κασέτα! Δεν θα είναι εύκολη η απόδραση όταν θα καταλάβουν πόσο εγκλωβισμένοι είναι. Σίγουρα μια καθηλωτική ταινία με διαρκές το συναίσθημα της αγωνίας. Θα τα καταφέρουν;

2. Σιωπή (Hush) – 2016

Ορίστε μια καλή παραγωγή του Netflix με μια ιδιαίτερη ταινία επιβίωσης! Η Maddie είναι κωφάλαλη και ζει μόνη της σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δάσος, ίσως όχι και η καλύτερη επιλογή. Το σπίτι είναι μοντέρνο και cozy με μεγάλες τζαμαρίες στο σαλόνι και την κουζίνα και θέα όλα τα πεύκα. Παρά την άνεση και την αισθητική του σπιτιού, ακόμη κι αν δεν επρόκειτο για ταινία αγωνίας, σίγουρα η σκέψη της απομόνωσης θα φόβιζε πολλούς από εμάς. Φυσικά, την πλοκή συμπληρώνει ο – όχι και τόσο φιλικός – δολοφόνος που θα επιχειρήσει να σκοτώσει την πρωταγωνίστρια. Φοράει μια μάσκα παρόμοια με αυτή του Michael Mayers στο «Halloween» και θα κάνει τα πάντα για να μπει στο σπίτι και να την σκοτώσει. Η απουσία ακοής και ομιλίας της Maddie εντείνει την αγωνία και πολλές φορές βιώνουμε την κατάσταση από την υποκειμενική της ματιά.

3. Η πρόσκληση (The Invitation) – 2015

Ένα πρώην ζευγάρι έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του και κρατώντας καλές επαφές, η γυναίκα καλεί τον άντρα με την σύντροφό του σπίτι της. Μαζί με διάφορους φίλους και έχοντας καιρό να βρεθούν φαίνεται πως έχουν πολλά να πουν και να μάθουν! Κάτι αιωρείται στην ατμόσφαιρα και είναι αρκετά δυσδιάκριτο, αργεί να ξετυλιχτεί αλλά μόλις βγει στη φόρα, πρόκειται να εκπλαγούμε και εμείς ως θεατές και πολλοί από τους πρωταγωνιστές. Πόσο λάθος, άραγε, μπορεί να πάει ένα δείπνο με φίλους;

4. Buried – 2010

Ο Ράιν Ρένολντς πρωταγωνιστεί σε αυτό το κλειστοφοβικό θρίλερ που εξερευνά τις δυσβάσταχτες ώρες ενός άντρα που ξυπνά εγκλωβισμένος σε ένα φέρετρο. Θαμμένος ζωντανός θα μπορούσε να είναι ένας άλλος χαρακτηρισμός, πολύ κοντά και στον τίτλο της ταινίας, ο άντρας αγνοεί το πως κατέληξε εκεί και με μόνο ένα κινητό -το οποίο και πιάνει σήμα- θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει για να βγει στην επιφάνεια. Εάν τα κλειστοφοβικά περιβάλλοντα δεν είναι και τα αγαπημένα σας, τότε αυτή η ταινία δεν είναι για εσάς!

5. Μίζερι – 1990

Παλιό αλλά κλασικό και με την συγγραφική πένα του Στίβεν Κινγκ και την οσκαρική ερμηνεία της Κάθι Μπέιτς, πρόκειται για μια άφταστη ταινία επιβίωσης. Ακολουθούμε την ιστορία ενός διάσημου συγγραφέα ο οποίος έχει την ατυχία να πάθει ατύχημα που θα τον καταστήσει ανίκανο να περπατήσει για κάποιο διάστημα. Η ατυχία του μεγαλώνει όταν στο απομονωμένο μέρος που βρίσκεται τον παίρνει σπίτι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του. Φυσικά, ο ισχυρισμός ανήκει στην ίδια, η οποία ιδιαίτερα εμμονική, εγκλωβίζει τον συγγραφέα σπίτι της και δεν τον αφήνει να φύγει. Σκοπός της είναι να δώσει στην ηρωίδα των μυθιστορημάτων του, το τέλος που εκείνη θέλει. Η ερμηνεία της Μπέιτς καθηλώνει τόσο που δεν υπάρχει θεατής που να μη θέλει το κακό της…

6. Δωμάτιο Πανικού (Panic Room) – 2002

Από τις πιο γνωστές ταινίες του είδους με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φόστερ και την κόρη της στην ταινία, Κρίστεν Στιούαρτ και συμπρωταγωνιστές τους Φόρεστ Γουίτακερ και Τζάρετ Λέτο. Οι δύο γυναίκες -μάνα και κόρη- αγοράζουν ένα τεράστιο σπίτι για να ζήσουν οι δυο τους εφόσον η μητέρα έχει πάρει διαζύγιο. Το μέγεθος του σπιτιού θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς αχρείαστα μεγάλο για δύο άτομο αλλά έτσι κι αλλιώς είναι εξοπλισμένο με κάμερες σε όλους τους χώρους κι ένα δωμάτιο ελέγχου -κι αργότερα πανικού- το οποίο βρίσκεται στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας. Όταν δύο εγκληματίες θα επιχειρήσουν να ληστέψουν το σπίτι με κάθε κόστος, εκείνες θα κλειστούν στο δωμάτιο ελέγχου και θα κάνουν τα πάντα για να βγουν ζωντανές από εκεί!

7. 127 Ώρες (2010)

Παρακολουθούμε τις 127 ώρες ενός ορειβάτη (Τζέιμς Φράνκο) ο οποίος παγιδεύει κατά λάθος το χέρι του σε έναν βράχο στην Μόαμπ της Γιούτα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι μόνος και εκτεθειμένος σε άγριες καιρικές συνθήκες όπως υπερβολική ζέστη το πρωί, πολύ κρύο το βράδυ και καταρρακτώδεις βροχές. Πρέπει να βρει μια λύση για να απεγκλωβιστεί και να καταφέρει να γλιτώσει με τον μόνο αντίπαλο τον εαυτό του. Η ταινία αναπαριστά με έναν ανατριχιαστικό τρόπο τις παραισθήσεις και τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό υπό τέτοια πίεση. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία και αυτό είναι που συναρπάζει ακόμη περισσότερο.

8. Οι Επιζήσαντες (Alive) – 1993

Ακόμη ένα φιλμ επιβίωσης βασισμένο σε αληθινή ιστορία! Είναι αρκετά γνωστή η ιστορία επιβίωσης της ομάδας ράγκμπι που προσέκρουσε με το αεροπλάνο στις Άνδεις το 1972 και παρέμεινε εκεί για 2 μήνες με ελάχιστους επιζήσαντες καθώς τους είχαν θεωρήσει νεκρούς. Δεν υπάρχει καλύτερη ταινία για να σου δείξει το τι είναι ικανός να κάνει ένας άνθρωπος για να επιζήσει. Θα φτάσουν στα άκρα, θα ξεπεράσουν τα όριά τους κόντρα στις συνθήκες και σε όσους τους νομίζουν για νεκρούς. Μια ιστορία γενναιότητας και θέλησης για ζωή!

9. Εξέταση Μέχρι Θανάτου (Exam) – 2009

Οκτώ υποψήφιοι για μια πολύ καλή δουλειά κλειδώνονται σε ένα δωμάτιο προκειμένου να απαντήσουν σε μια φαινομενικά απλή ερώτηση. Γνωρίζουν πως η μόνη έξοδος είναι αυτή που θα σημάνει και την αποτυχία της πρόσληψής τους. Κοινώς όποιος βγει από το δωμάτιο χάνει και τη δουλειά. Ανάμεσά τους δεν θα αργήσουν να ξεσπάσουν κόντρες ή και ιδιοτελείς συμμαχίες. Αλλά τελικά ποιος είναι πιο ικανός και ποια προσόντα χρειάζεται η δουλειά; Μια πλοκή με το στοιχείο της υπερβολής έντονο, δεν θα υπήρχε μια τέτοια συνέντευξη στην πραγματική ζωή αλλά κι αν υπήρχε ίσως κανείς να μην έβγαινε ζωντανός!

10. Σε βλέπω (Saw) – 2004

Δε θα μπορούσε να κλείσει η δεκάδα ταινιών επιβίωσης χωρίς να υπάρχει η αναφορά στον περίφημο Jigsaw! Όποιος κατακρίνει τις ταινίες αυτές, τότε είτε δεν τις έχει δει καθόλου ή δεν τις έχει δει σωστά. Διότι η σειρά μετράει και πρέπει να τις δει κανείς από την αρχή για να καταλάβει μια ιστορία που ξετυλίγεται σιγά σιγά. Ας επικεντρωθούμε όμως στην πρώτη ταινία που μας δίνει μόνο μια γεύση για το τι εστί Saw και τι πρόκειται να ακολουθήσει στην συνέχεια. Οι δημιουργοί του, Λι Γουανέλ και Τζέιμς Γουάν, με πολύ μικρό προϋπολογισμό – 1.200.000 εκατομμύρια δολάρια έναντι των 103.911.669 εκατομμυρίων δολαρίων εισπράξεων παγκοσμίως -κατάφεραν να αποδώσουν μια πολύ έξυπνη και καλογυρισμένη ιστορία γεμάτη αινίγματα, μυστήριο και δολοφονικές παγίδες. Για το είδος της, είναι must!