«Οι άνθρωποι κάτω από τις σκάλες»: Remake του εμβληματικού θρίλερ των 90s από τον Τζόρνταν Πιλ

Ο Τζόρνταν Πιλ ετοιμάζεται να γίνει παραγωγός στο remake της ταινίας τρόμου «Οι άνθρωποι κάτω από τις σκάλες» («The People Under the Stairs») που είχε σκηνοθετήσει ο Γουές Κρέιβεν το 1991.

Η πρωτότυπη εμβληματική ταινία του 1991

Η ταινία θεωρείται μια μίξη τρόμου και κωμωδίας. Θίγονται θέματα όπως η αστικοποίηση, η πάλη των τάξεων και ο καπιταλισμός. Σκηνοθέτης και σεναριογράφος ήταν ο Γουές Κρέιβεν, δημιουργός των θρυλικών ταινιών «Scream» και «Ο Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες».

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από μια ομάδα διαρρηκτών -δύο ενήλικες κι ένα παιδί- οι οποίοι προσπαθούν να διαρρήξουν ένα σπίτι και να κλέψουν μια συλλογή σπάνιων νομισμάτων. Για κακή τους τύχη όμως παγιδεύονται μέσα στο σπίτι, στο οποίο ζει ένα… περίεργο ζευγάρι.

Όλα όσα ξέρουμε για το remake

O Τζόρνταν Πιλ, γνωστός για τις ταινίες «Get Out» και «Us», τις οποίες έγραψε και σκηνοθέτησε, πρόκειται να είναι παραγωγός σε αυτό το remake. Ετοιμάζει, επίσης, κι άλλο remake παλιάς ταινίας τρόμου, το «Candyman», στο οποίο θα είναι παραγωγός αλλά και σεναριογράφος.

Παραμένει όμως άγνωστο εάν θα εμπλακεί και στο σενάριο του «Οι άνθρωποι κάτω από τις σκάλες».

Ο σκηνοθέτης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ενώ την παραγωγή θα την αναλάβει ο Πιλ με τον συνεργάτη του Βιν Ρόζενφελντ, μέσω της εταιρίας παραγωγής τους Monkeypaw Productions.

Δείτε το τρέιλερ της πρωτότυπης ταινίας του 1991: