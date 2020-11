Γιατί το Netflix ακύρωσε το «I’m Not Okay With This»;

Ο δημιουργός της σειράς «I’m Not Okay With This» αποφάσισε να μας λύσει τις απορίες και σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί η σειρά σταμάτησε να προβάλλεται στις οθόνες μας.

Η σειρά, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά τον φετινό Φεβρουάριο, ακυρώθηκε από το Netflix τον Αύγουστο μετά από μία μόλις σεζόν.

Σε συνέντευξή του στο Insider, ο συν-δημιουργός της εκπομπής Jonathan Entwistle εξήγησε γιατί η σειρά ακυρώθηκε μετά από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. «Υπήρχε προφανώς η επικείμενη απεργία των συγγραφέων, που ήταν σίγουρα ένα τεράστιο πρόβλημα για το Netflix», είπε ο Entwistle.

«Εργαζόμασταν σχεδόν από εβδομάδα σε εβδομάδα, χωρίς να γνωρίζουμε πόσο καιρό θα διαρκούσε προτού κάποιος ‘τραβήξει τη σκανδάλη’». Συνέχισε: «Όταν η πανδημία άρχισε, σταματήσαμε να δουλεύουμε από το γραφείο και υπήρξε σίγουρα μια αναταραχή στο Netflix. Τελειώσαμε τη συγγραφή των σεναρίων, αλλά ήταν δύσκολο να δουλεύουμε από το Zoom. Κανένας συγγραφέας δε λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν είναι εύκολο.»

Ο δημιουργός της σειράς εξήγησε πώς οι λόγοι που οδήγησαν στην ακύρωση της σειράς μπορούν επίσης να είναι και οικονομικοί.

Εξήγησε: «Το Netflix ουσιαστικά έλεγε ότι πληρώνει όλους αυτούς τους σκηνοθές και ηθοποιούς για να μην κάνουν τίποτα».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στη σειρά είναι ότι ενώ εγώ το θεώρησα ένα μικρότερο, εξειδικευμένο show, το Netflix το είδε ως υποκατάστατο της δημοφιλούς σειράς Stranger Things.»

«Νομίζω ότι όταν κοίταζαν όλα τα οικονομικά, η σειρά ήταν πιο ακριβή από ό,τι περίμεναν».

Η πρώτη σεζόν της σειράς υπάρχει πάντως ακόμα στο Netflix.