Athens Photo Festival 2020 στο Μουσείο Μπενάκη: Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Το Athens Photo Festival, πιστό στο καθιερωμένο του ραντεβού, παρά τις αντίξοες συνθήκες και σε εναρμόνιση με τα νέα υγειονομικά μέτρα, θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά το σημαντικότερο διεθνές καλλιτεχνικό γεγονός για τη φωτογραφία και τον σύγχρονο οπτικό πολιτισμό στην Ελλάδα.

Το Athens Photo Festival 2020 πραγματοποιείται από τις 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, με τη συμμετοχή 108 καλλιτεχνών από 26 χώρες. Οι εκθέσεις του Φεστιβάλ αναπτύσσoνται στους δύο ορόφους του Μουσείου, σε έκταση 2.200 τ.μ., και διασταυρώνουν φωτογραφικά έργα, βίντεο, εγκαταστάσεις και διαδραστικές εφαρμογές.

Το Athens Photo Festival, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μανόλη Μωρεσόπουλου, επικεντρώνεται με διάθεση διερευνητική και κριτική στα ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας και εστιάζει συγχρόνως στο μέλλον, αναδεικνύοντας καλλιτεχνικές πρακτικές που αντικατοπτρίζουν τις αναζητήσεις και τους πειραματισμούς στη σύγχρονη φωτογραφία.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Athens Photo Festival 2020, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, www.photofestival.gr.

Οι καλλιτέχνες

Romain Bagnard (FR), Aimilia Balaska (GR), Mandy Barker (UK), Αλέξης Βασιλικός (GR), Anais Boileau (FR), Phillipe Braquenier (BE), Fabiola Cedillo (EC), Jojakim Cortis (CH), Μανώλης Δασκαλάκης Λεμός (GR), Ulla Deventer (DE), Eli Durst (US), Clémence Elman (FR), Πέτρος Ευσταθιάδης (GR), Jillian Freyer (US), Kata Geibl (HU), Alberto Giuliani (IT), Paul Guilmoth (US), Dylan Hausthor (US), Sarah Mei Herman (NL), Lebohang Kganye (ZA), Sanna Lehto (FI), Glorija Lizde (HR), Marie Lukasiewicz (FR), Helena Manhartsberger (DE), Charlotte Mano (FR), Alix Marie (FR), Fernando Montiel Klint (MX), Mason Noelle (US), Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας [Κωνσταντίνος Αργιανάς (Επιμέλεια), Μαριλένα Αλιγιζάκη (GR), Βασίλης Βλασταράς (GR), Πάσκουα Βοργιά (GR), Γιάννης Θεοδωρόπουλος (GR), Κώστας Καψιάνης (GR), Νίκος Παπαδημητρίου (GR), Πάνος Σκλαβενίτης (GR), Παύλος Φυσάκης (GR)], Jana Sophia Nolle (DE), Ingmar Björn Nolting (DE), Eva O’Leary (IE/US), Harri Pälviranta (FI), Laura Pannack (UK), Martínez Pascual (ES), Weronika Perłowska (PL), Giovanna Petrocchi (IT), Ela Polkowska (PL), Heygster Rafael (AT), Mafalda Rakoš (AT), Marcel Rickli (CH), Isadora Romero (EC), Silvia Rosi (IT), Ιωάννα Σακελλαράκη (GR), Charlotte Schmitz (DE), Felix Schöppner (DE), Adrian Sonderegger (CH), Ilona Szwarc (PL/US), Comar Thaddé (FR), Danila Tkachenko (RU), Luis Carlos Tovar (CO), Άγγελος Τζωρτζίνης (GR), Μαρίλια Φωτοπούλου (GR), Sáez Vincent (ES), Katarzyna Wasowska (FR/PL), Marianne Wasowska (FR/PL), Wiktoria Wojciechowska (PL), Karolina Wojtas (PL), Alba Zari (IT), Marta Zgierska (PL), The Journal: Documenting Covid-19 [Μυρτώ Παπαδοπούλου (Επιμέλεια, GR) Rhiannon Adam (UK), Ans Brys (BE), Dee Dwyer (US), Rehab Eldalil (EG), Amara Eno (UK), Camilla Ferrari (IT), Mojgan Ghanbari (IR), Stella Kalinina (US), Chona Kasinger (US), Tira Khan (US), Karolin Klüppel (DE), Ksenia Kuleshova (BE), Tamara Merino (CL) Nicola Muirhead (UK), Lee-Ann Olwage (ΖΑ), Jen Osborne (CA), Nina Riggio (US), Noela Roibas (UK), Greta Rybus (US), Haruka Sakaguchi (US), Marzena Skubatz (DE), Ali Smith (US), Gaia Squarci (US), Katrin Streicher (DE), Adrienne Surprenant (FR), Kate Warren (US)

Νέοι Έλληνες φωτογράφοι 2020

Ιωάννης Ασμής, Μαριλένα Βλαχοπούλου, Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Γουάτκινσον, Stephie Grape, Γιώργος Δεμερτζής, Κατερίνα Διγώνη, Αλέξανδρος Ζαφειρίδης, Κωνσταντίνος Λεπούρης, Περσεφόνη Μίχου, Ria Mort, Γιώργος Παπαστεργής, Αντωνία Πετρίτη, Μαρία Σιόρμπα, Γιάννης Τρυφωνόπουλος.

Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη φετινή διοργάνωση: