Lana Del Rey: Μ’ ένα backstage βίντεο προετοιμάζει τους φανς για το επερχόμενο άλμπουμ της

Η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Lana Del Rey, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τα παρασκήνια για τα γυρίσματα του κλιπ για το καινούργιο της τραγούδι «Chemtrails Over the Country Club», που έχει και τον ίδιο τίτλο με το νέο της άλμπουμ.

Αν και η ίδια είχε, νωρίτερα, ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τη νέα της δισκογραφική δουλειά στις 5 Σεπτεμβρίου, τελικά καθώς φαίνεται, θέλει πρώτα να δώσει μία πρόγευση από το τι να περιμένουμε.

Όπως διευκρίνισε, αρχικά θα κυκλοφορήσει ένα single με τον τίτλο «Let Me Love You Like A Woman», ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει και το ομότιτλο τραγούδι «Chemtrails Over The Country Club».

Η τραγουδίστρια, αστειευόμενη, δήλωσε στο κοινό της: «Θέλω να ξέρετε πως αγαπώ αυτόν τον δίσκο, όπως αγαπώ και εσάς και ανυπομονώ να σας δω σύντομα. Πιθανόν το 2030. Αστειεύομαι, τα λέμε το 2029».

Το νέο της άλμπουμ, «Chemtrails Over the Country Club», ακολουθεί μετά το περσινό της «Norman Fucking Rockwell!». Επιπλέον, από τότε η ίδια κυκλοφόρησε και την ακουστική εκδοχή της ποιητικής της συλλογής «Violet Bent Backwards Over the Grass», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το teaser που μοιράστηκε η Lana Del Rey:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. On the set of…… @neilkrug 📸 @_brthr_ 🎥 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lana Del Rey (@lanadelrey) στις 1 Σεπ, 2020 στις 12:46 μμ PDT

Πηγή: Dazed