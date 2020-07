Our Festival 6 στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς με ελεύθερη είσοδο

Από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορός, κουκλοθέατρο, video art, παιδικές παραστάσεις αλλά και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, υπόσχονται όμορφες στιγμές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο αλλά και απόλυτη ασφάλεια, καθώς τηρούνται όλες προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Λίγα Λόγια για το Our Festival

Το Our Festival γεννήθηκε το 2015 για να επιβεβαιώσει τη δύναμη της αλληλεγγύης στην τέχνη. Είναι ένα φεστιβάλ με δράσεις από όλο το φάσμα των τεχνών, που έχει ως στόχο τη συνάντηση καλλιτεχνών που προασπίζουν έμπρακτα την έννοια της αλληλεγγύης. Απώτερος στόχος του Our Festival είναι, μέσα από την συνάντηση όλων αυτών των δημιουργικών ανθρώπων, να ξεπηδήσουν νέοι προσωπικοί και καλλιτεχνικοί δεσμοί, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση διαχρονικών πολιτιστικών συμπράξεων.

Στα πέντε Our Festival που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2015, περισσότεροι από 8.000 θεατές παρακολούθησαν 99 δράσεις από 492 καλλιτέχνες στο Θέατρο της Ρεματιάς. Σε ένα θέατρο που οφείλει την ύπαρξή του στην αλληλεγγύη.

Φέτος, η έννοια της αλληλεγγύης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους καλλιτέχνες. Στη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε, καλούμαστε να υποστηρίξουμε την αξία του πολιτισμού στην κοινωνία και να ενισχύσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν το αίσθημα της ενότητας και της συλλογικής δημιουργίας ως απάντηση στις περιόδους κρίσεων. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και τα μέτρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Our Festival 6 θα δώσει ένα δυνατό παρόν και φέτος το καλοκαίρι.

Το Πρόγραμμα του 6 ου OUR FESTIVAL με μία ματιά

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

19:00 |Μουσική με Ανακυκλώσιμα Υλικά | Marakaibo Percussion | Εργαστήριο για παιδιά Διάρκεια: 90’

21:00 | 2 meet | Μαρί Κασσαπιάν – Ελιάν Ρουμιέ | Χορός | Διάρκεια: 20’

21:30 | Νίκος Καζαντζάκης – Όφις και κρίνο | Χρήστος Θάνος, Ηρώ Μπέζου | Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Α’ Μέρος

20:00 | Αβγώ | IKIRU – Σερέφογλου Στέλλα | Παράσταση για βρέφη | Διάρκεια: 30’

Β’ Μέρος

21:30 | Paul Goodman – Αλέξης Νόνης | Weaving Worlds | Μουσική | Διάρκεια: 45’

22:30 | Chrysoula K. & Púrpura | Μουσικές του Κόσμου… Δύση και Ανατολή… | Μουσική |Διάρκεια: 50’

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Α’ Μέρος

20:00 | ΚοσκινοΑρμενίζοντας | Θέατρο Ανάποδα | Θέατρο Κούκλας | Διάρκεια: 40’

Β’ Μέρος

21:30 | Jazz performance | Alone Together Trio | Μουσική |Διάρκεια: 50’

22:30 | The Soul Peanuts Live | The Soul Peanuts | Μουσική |Διάρκεια: 50’

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συνθήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστήριο Υποκριτικής | Διάρκεια: 2 ½ ώρες

Α’ Μέρος

20:30 | Trés Sure | MayBe A Company | Θέατρο |Διάρκεια: 50’

Β’ Μέρος

22:00 | Αντιγόνη – αυτό τουλάχιστον το μπορώ | HashArt theater group | Θέατρο| Διάρκεια: 85’

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συνθήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστήριο Υποκριτικής | Διάρκεια: 3 ώρες

21:00 | [New] Horizons | Ντέμη Παπαθανασίου | Χορός | Διάρκεια: 12’

21:30 | We find each other in the plenum | Ζωή Ευσταθίου | Χορός | Διάρκεια: 20’

22:00 | Ελεγεία για έναν παράλογο κόσμο | Αδάμου Βίκυ | Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Α’ Μέρος

20:30 | «Το Τάβλι» του Δ. Κεχαϊδη | Θεατρική Ομάδα Roswitha | Θέατρο| Διάρκεια: 65’

Β’ Μέρος

22:00 | Live music | Desert Monks | Μουσική| Διάρκεια: 50’

23:00 | Live concert | Universe217 | Μουσική | Διάρκεια: 50’

Παράλληλη Δράση (καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, στον χώρο του κυλικείου): Balkaniko | Video art

ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 6ου OUR FESTIVAL