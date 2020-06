ENTER: Η Isabella Rossellini, η Έφη Μπίρμπα και άλλοι φτιάχνουν 7 νέα έργα σε 120 ώρες

Αθήνα, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες. Ο Δαρβίνος στον κήπο της Ιζαμπέλα Ροσελίνι, ο Άρης Σερβετάλης αναμετριέται με τη φύση, τρεις διάσημοι χορευτές χορεύουν τη νέα αρχή, μια συλλογική περφόρμανς για το τώρα, μάσκες σε καιρό πανδημίας, χορός με τα σύννεφα, μια παράσταση από 6 ερμηνευτές σε 6 μέρη μέσω live stream. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ENTER. Μπείτε στο onassis.org/enter.

ENTER: Όλο το σπίτι μια σκηνή

ENTER: Το Ίδρυμα Ωνάση συνομιλεί με την εποχή, τη στιγμή και την κατάσταση. Συνεχίζει να μοιράζεται και να δημιουργεί, ανέπαφα μεν, αλλά με την ίδια αγάπη για τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, τους καλλιτέχνες και το κοινό τους. Το Ίδρυμα Ωνάση αναθέτει τις τελευταίες εβδομάδες σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο νέα πρωτότυπα έργα φτιαγμένα μέσα σε 120 ώρες. Πατάμε ENTER από τις οθόνες μας σε νέες φόρμες, σε νέες δημιουργίες, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα είδος καλλιτεχνικής ψηφιακής χρονοκάψουλας, μια πνοή ελπίδας για τον καλλιτεχνικό χώρο που πλήττεται και μία ακόμη απόδειξη ότι έχουμε ο ένας τον άλλον.

Ο πρώτος κύκλος του ENTER ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με μια σειρά έργων από την Ευρώπη και την Αμερική:

Η Isabella Rossellini και ο Paul Magid μάς μιλούν από ένα αγρόκτημα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για τη δύναμη της σαγήνης και αναρωτιούνται αν η ομορφιά βρίσκεται στα μάτια του θεατή, με τη δεύτερη ταινία τους για το ENTER, με τίτλο «Darwin, What? What?».

Διατίθενται ήδη έργα σημαντικών καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο που ανήκουν σε διάφορες γενιές και καλλιτεχνικά πεδία:

Την 8η εβδομάδα του ENTER, το Ίδρυμα Ωνάση ανέθεσε την επιμέλεια στο NEW INC του New Museum της Νέας Υόρκης, το πρώτο hub τέχνης, τεχνολογίας και design που έχει δημιουργηθεί από ένα μουσείο. Το NEW INC, με τη σειρά του, προσκάλεσε γυναίκες καλλιτέχνες και δημιουργικές τεχνολόγους, όπως οι Kristin Lucas, Ari Melenciano, Zhenzhen Qi, Laurel Schwulst και Molly Soda, να καταθέσουν νέες δημιουργίες τους.

Η 7η εβδομάδα αφιερώθηκε σε έργα που οι καλλιτέχνες Κατερίνα Ανδρέου, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ιωάννης Μανταφούνης, Eun-Me Ahn επανακατέλαβαν τον δημόσιο χώρο.

Η 6η εβδομάδα περιλάμβανε ιδρυτικά μέλη από σπουδαίες θεατρικές κολεκτίβες (Forced Entertainment, Rimini Protokoll), βραβευμένους με Marcel Duchamp καλλιτέχνες, ανερχόμενους κινηματογραφιστές, ιδιαίτερα σχήματα μουσικής-περφόρμανς: Γιώργος Ζώης, Σίμος Κακάλας, Eric Baudelaire, Tim Etchells – Jim Fletcher – Chris Thorpe, ITCHY-O, Ethan Lipton & his Orchestra, Daniel Wetzel.

Την 5η εβδομάδα το Ίδρυμα Ωνάση ανέθεσε την επιμέλεια στο Chocolate Factory Theater, μια δυνατή φωνή μέσα στην Πόλη της Νέας Υόρκης για την ευαισθητοποίηση πάνω στη δύναμη των τεχνών, με έργα των Madeline Best & Brian Rogers, Tei Blow, keyon gaskin, Dynasty Handbag, Annie-B Parson.

Για την 4η εβδομάδα, το πρόγραμμα αναθέσεων από το Onassis USA επιμελήθηκε το Queens Museum, το οποίο εδρεύει στο Κουίνς, την περιοχή που επλήγη περισσότερο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης με έργα των Xin Liu, Samita Sinha, Frisly Soberanis, QUEENSBOUND και Alina Tenser & Gabo Camnitzer. Από τη Στέγη την ίδια εβδομάδα προστέθηκαν έργα των Λένα Κιτσοπούλου, Μαρία Παπαδημητρίου και RootlessRoot.

Την 3η εβδομάδα μας υποδέχτηκαν στο σπίτι τους η Isabella Rossellini και ο Paul Magid, ο Ziad Antar, η Εύη Καλογηροπούλου, ο Kareem Kalokoh, οι Risa Puno και Avi Dobkin, οι RootlessRoot, οι Κωστής Σταφυλάκης & Τεό Τριανταφυλλίδης & Αλέξης Φιδετζής και ο Akira Takayama.

Η 2η εβδομάδα περιλάμβανε έργα των Ηλία Αδάμ, Σίμου Κακάλα, Βασίλη Κεκάτου, Αντώνη Φωνιαδάκη, Emily Johnson, Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), RootlessRoot, Στέφανου Τσιβόπουλου.

Tο πρόγραμμα Enter εγκαινιάστηκε με παράδοξα σόλο και απροσδόκητες οικογενειακές συμπράξεις σε αθηναϊκά και νεοϋορκέζικα υπνοδωμάτια και σαλόνια με έργα των Δημήτρη Καραντζά, Ευθύμη Φιλίππου, 600 HIGHWAYMEN, Maria Antelman, Kimberly Bartosik, Annie Dorsen, Radiohole, που αποτελούσαν το πρόγραμμα της 1ης εβδομάδας.

Ηλίας Αδάμ, «ΑΜΛΕΤ, a desktop performance»

Video | Διάρκεια: 34΄11´´

Κατερίνα Ανδρέου, Feat.JULIE

Video | Διάρκεια: 16΄

Μαρία Διακοπαναγιώτου, perspective

Video | Διάρκεια: 17΄46΄΄

Γιώργος Ζώης, «Touch me»

Video | Διάρκεια: 8΄30΄΄

Σίμος Κακάλας, «Tarantino»

Σειρά Videos | Διάρκεια 1ου video: 3΄04΄΄

Σίμος Κακάλας, «Destination Acropolis»

Video | Διάρκεια: 3΄55΄΄

Εύη Καλογηροπούλου, «Πλακάκια» (Tiles)

Video | 10´28´´

Δημήτρης Καραντζάς, «Φυτά εσωτερικού χώρου»

Video | Διάρκεια: 4΄03´´

Βασίλης Κεκάτος, «Όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει»

Video | Διάρκεια: 12΄33΄΄

Λένα Κιτσοπούλου, «Λάλκα»

Video | Διάρκεια: 13´21´´

Ιωάννης Μανταφούνης, Can I take you to the bridge beyond the scene (Να σε πάω στη γέφυρα πέρα από τη σκηνή)

Video | Διάρκεια: 7΄35΄΄

Μαρία Παπαδημητρίου, «Alter Ego»

Video | Διάρκεια: 2´41´´

Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης, Αλέξης Φιδετζής,

«Σημειώσεις για την ετοιμότητα: Βήμα πρώτο (Notes to Readiness: Step 1)»

Παιχνίδι ρόλων, Video σε live-streaming στο YouTube

Στέφανος Τσιβόπουλος, «Untitled (Junkopia Redux)»

Video | Διάρκεια: 4΄17΄΄

Ευθύμης Φιλίππου, «Βίντεο 2: Μέλη του σώματος, υφάσματα και σπορ»

Video | Διάρκεια: 15΄37΄΄

Αντώνης Φωνιαδάκης, «st Dominique bd Arago»

Video | Διάρκεια: 4΄01΄΄

600 HIGHWAYMEN, «Fighting World»

Video | Διάρκεια: 10´57´´

Eun-Me Ahn, Body & Seoul

Video | Διάρκεια: 15΄34΄΄

Ziad Antar, «Το μικρό καράβι (Ήταν ένα…) (The Little Boat [Il Était un…])»

Video | Διάρκεια: 3΄

Maria Antelman, «AntiBody»

Video | Διάρκεια: 1´12´´

Kimberly Bartosik, «The Game»

Video | Διάρκεια: 5´19´´

Eric Baudelaire, «The Glove»

Video | Διάρκεια: 8΄

Madeline Best & Brian Rogers, «4 Fixations» | The Chocolate Factory Theater

Video / audio | Διάρκεια: 9΄35΄΄

Annie Dorsen, «Training Text, Step 2250»

Video | Διάρκεια: 6´16´´

Tim Etchells, Jim Fletcher & Chris Thorpe, «We are the King of Ventilators» («Είμαστε ο Βασιλιάς των αναπνευστήρων»)

Video | Διάρκεια: 9΄

Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), «Every Hologenome For Themselves»

Video | Διάρκεια: 8΄49΄΄

ITCHY-O, «Milk Moon Rite»

Video | Διάρκεια: 13΄35΄΄

Emily Johnson, «inbetween Kwimiak, blue»

Video | Διάρκεια: 22΄47΄΄

Kareem Kalokoh, «Swim»

Video | Διάρκεια: 3΄30΄΄

Ethan Lipton & his Orchestra, «Sleep Train»

Τραγούδι | Διάρκεια: 6΄30΄΄