ENTER: Η Κατερίνα Ανδρέου, η Eun-Me Αhn και άλλοι φτιάχνουν 4 νέα έργα σε 120 ώρες

Ένα σκούτερ στη Σεούλ, χορός στις γέφυρες της Γενεύης, ένα άβαταρ σε ρόλο εικονικού μέντιουμ, ένας φόρος τιμής σε τοπόσημα της Αθήνας. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ENTER. Μπείτε στο onassis.org/enter.

ENTER: Όλο το σπίτι μια σκηνή

Το Ίδρυμα Ωνάση συνομιλεί με την εποχή, τη στιγμή και την κατάσταση. Συνεχίζει να μοιράζεται και να δημιουργεί, ανέπαφα μεν, αλλά με την ίδια αγάπη για τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, τους καλλιτέχνες και το κοινό τους. Το Ίδρυμα Ωνάση αναθέτει τις τελευταίες εβδομάδες σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο νέα πρωτότυπα έργα φτιαγμένα μέσα σε 120 ώρες. Χωρίς να έχουν πλέον πρόσβαση σε θεατρικές σκηνές, χώρους προβών ή στούντιο, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τα πάντα μόνοι τους, με τα laptop τους να ανάγονται σε δημιουργική υπερδύναμη. Από τις οθόνες μας και εμείς, πατάμε ENTER σε νέες φόρμες, σε νέες δημιουργίες, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα είδος καλλιτεχνικής ψηφιακής χρονοκάψουλας, μια πνοή ελπίδας για τον καλλιτεχνικό χώρο που πλήττεται και μία ακόμη απόδειξη ότι έχουμε ο ένας τον άλλον.

Επιστρέψαμε λοιπόν στους δρόμους, οι πόλεις σταμάτησαν να θυμίζουν πλάνα ταινίας επιστημονικής φαντασίας και γέμισαν πάλι από εμάς, ενώ βαδίζουμε ξανά ο ένας προς τον άλλον. Παράξενα, κάπως άτσαλα, σαν ξαφνικά το οικείο να έπαψε να είναι οικείο, το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» επανακτάται. Οι δρόμοι, οι πλατείες και οι δημόσιοι χώροι ξαναγίνονται ο ορίζοντας πάνω στον οποίο μένει να γραφτεί το νέο, post-Covid19, κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό το «εδώ και τώρα», στο οποίο ο δημόσιος χώρος ξαναγίνεται δικός μας, αποτυπώνουν με τα έργα της έβδομης εβδομάδας του Enter καλλιτέχνες από την Ευρώπη και την Ασία, στήνοντας μια γιορτή σε αλληλεπίδραση με τις πόλεις που ζούμε.

Από Δευτέρα 15 Ιουνίου πατούν ENTER:

Από τη γαλλική επαρχία της Νότιας Βουργουνδίας, όπου και βρίσκεται, η χορογράφος και χορεύτρια Κατερίνα Ανδρέου μάς στέλνει την πιο παράξενη καρτ-ποστάλ με το «Feat.JULIE». Εμπιστεύεται την Julie, ένα avatar εκπαιδευμένο από λογισμικό, να μιλήσει εξ ονόματός της, μεταφέροντάς μας έναν βαθιά εξομολογητικό μονόλογο για τους καιρούς της πανδημίας, με φόντο ένα –κατασκευασμένο από το ίδιο λογισμικό– τοπίο που θυμίζει έντονα ελληνικό νησί.

μάς στέλνει την πιο παράξενη καρτ-ποστάλ με το «Feat.JULIE». Εμπιστεύεται την Julie, ένα avatar εκπαιδευμένο από λογισμικό, να μιλήσει εξ ονόματός της, μεταφέροντάς μας έναν βαθιά εξομολογητικό μονόλογο για τους καιρούς της πανδημίας, με φόντο ένα –κατασκευασμένο από το ίδιο λογισμικό– τοπίο που θυμίζει έντονα ελληνικό νησί. Ηθοποιός με ιδιοσυγκρασιακό ταπεραμέντο, η Μαρία Διακοπαναγιώτου μάς παρασύρει σε μια εξίσου ιδιοσυγκρασιακή ξενάγηση στην Αθήνα, κάνοντας στάση σε μια σειρά από –εμβληματικά για την ίδια– τοπόσημα. Τα αγάλματα έχουν τη δική τους θέση σε αυτήν την αλλόκοτα κωμική αθηναϊκή ψυχογεωγραφία που καταγράφεται στο «perspective».

μάς παρασύρει σε μια εξίσου ιδιοσυγκρασιακή ξενάγηση στην Αθήνα, κάνοντας στάση σε μια σειρά από –εμβληματικά για την ίδια– τοπόσημα. Τα αγάλματα έχουν τη δική τους θέση σε αυτήν την αλλόκοτα κωμική αθηναϊκή ψυχογεωγραφία που καταγράφεται στο «perspective». Ο Ιωάννης Μανταφούνης , στο «Can I take you to the bridge beyond the scene», χορεύει στις 5 τα ξημερώματα, στις γέφυρες της Γενεύης, ωσάν άλλος James Brown. Μόνος, στήνει έναν ξέφρενο χορό, αποτίνοντας φόρο τιμής στο στυλ του «βασιλιά της soul», με μόνη συντροφιά το βλέμμα του κάμεραμαν που τον ακολουθεί, γραπωμένο πάνω του, αλλά σε απόσταση ασφαλείας.

, στο «Can I take you to the bridge beyond the scene», χορεύει στις 5 τα ξημερώματα, στις γέφυρες της Γενεύης, ωσάν άλλος James Brown. Μόνος, στήνει έναν ξέφρενο χορό, αποτίνοντας φόρο τιμής στο στυλ του «βασιλιά της soul», με μόνη συντροφιά το βλέμμα του κάμεραμαν που τον ακολουθεί, γραπωμένο πάνω του, αλλά σε απόσταση ασφαλείας. Στην πατρίδα της, τη Σεούλ, μας διακτινίζει για 15 λεπτά η Κορεάτισσα χορογράφος Eun-Me Αhn, η οποία στο έργο «Body & Seoul» ανεβαίνει στο σκούτερ της και ακολουθεί τους περφόρμερ να στήνουν hula hoop αγώνες αντοχής στον δημόσιο χώρο της ασιατικής μεγαλούπολης.

Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες θα πατήσουν ENTER:

Θα προστεθούν νέα πρωτότυπα έργα, από τους Isabella Rossellini & Paul Magid, Έφη Μπίρμπα & Άρη Σερβετάλη, Kat Válastur, Χρήστο Σαρρή και πολλούς ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, όπως το New INC, ενώ η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Ο καθένας μόνος του, αλλά τελικά όλοι μαζί, δημιουργούν μια σειρά έργων που διακτινίζονται στις οθόνες μας, διαμηνύοντας έτσι πως η τέχνη δεν πρέπει να σταματά ποτέ, όποιοι και αν είναι οι περιορισμοί.

Διατίθενται ήδη στο ENTER:

Διατίθενται ήδη έργα σημαντικών καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο που ανήκουν σε διάφορες γενιές και καλλιτεχνικά πεδία: Isabella Rossellini & Paul Magid, Ziad Antar, Μαρία Παπαδημητρίου, Αντώνης Φωνιαδάκης, Βασίλης Κεκάτος, Ευθύμης Φιλίππου, Σίμος Κακάλας, Δημήτρης Καραντζάς, Εύη Καλογηροπούλου, Kareem Kalokoh, Λένα Κιτσοπούλου, Κωστής Σταφυλάκης / Τεό Τριανταφυλλίδης / Αλέξης Φιδετζής, Akira Takayama, Risa Puno & Avi Dobkin, Ηλίας Αδάμ, Στέφανος Τσιβόπουλος, 600 HIGHWAYMEN, Maria Antelman, Kimberly Bartosik, Annie Dorsen, Emily Johnson, Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), Radiohole, RootlessRoot, QUEENSBOUND 2020 (Nadia Q. Ahmad, Rosebud Ben-Oni, Pichchenda Bao, Nana Brew-Hammond, Jared Harel, Abeer Y. Hoque, Joseph O. Legaspi, Robert Ostrom, KC Trommer), Samita Sinha, Frisly Soberanis, Alina Tenser & Gabo Camnitzer, Xin Liu, Madeline Best & Brian Rogers, Tei Blow, keyon gaskin, Dynasty Handbag, Annie-B Parson, Γιώργος Ζώης, Eric Baudelaire, Tim Etchells / Jim Fletcher / Chris Thorpe, ITCHY-O, Ethan Lipton & his Orchestra, Daniel Wetzel (Rimini Protokoll).

Ηλίας Αδάμ, «ΑΜΛΕΤ, a desktop performance»

Video | Διάρκεια: 34΄11´´

Γιώργος Ζώης, «Touch me»

Video | Διάρκεια: 8΄30΄΄

Σίμος Κακάλας, «Tarantino»

Σειρά Videos | Διάρκεια 1ου video: 3΄04΄΄

Σίμος Κακάλας, «Destination Acropolis»

Video | Διάρκεια: 3΄55΄΄

Εύη Καλογηροπούλου, «Πλακάκια» (Tiles)

Video | 10´28´´

Δημήτρης Καραντζάς, «Φυτά εσωτερικού χώρου»

Video | Διάρκεια: 4΄03´´

Βασίλης Κεκάτος, «Όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει»

Video | Διάρκεια: 12΄33΄΄

Λένα Κιτσοπούλου, «Λάλκα»

Video | Διάρκεια: 13´21´´

Μαρία Παπαδημητρίου, «Alter Ego»

Video | Διάρκεια: 2´41´´

Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης, Αλέξης Φιδετζής,

«Σημειώσεις για την ετοιμότητα: Βήμα πρώτο (Notes to Readiness: Step 1)»

Παιχνίδι ρόλων, Video σε live-streaming στο YouTube

Στέφανος Τσιβόπουλος, «Untitled (Junkopia Redux)»

Video | Διάρκεια: 4΄17΄΄

Ευθύμης Φιλίππου, «Βίντεο 2: Μέλη του σώματος, υφάσματα και σπορ»

Video | Διάρκεια: 15΄37΄΄

Αντώνης Φωνιαδάκης, «st Dominique bd Arago»

Video | Διάρκεια: 4΄01΄΄

600 HIGHWAYMEN, «Fighting World»

Video | Διάρκεια: 10´57´´

Ziad Antar, «Το μικρό καράβι (Ήταν ένα…) (The Little Boat [Il Était un…])»

Video | Διάρκεια: 3΄

Maria Antelman, «AntiBody»

Video | Διάρκεια: 1´12´´

Kimberly Bartosik, «The Game»

Video | Διάρκεια: 5´19´´

Eric Baudelaire, «The Glove»

Video | Διάρκεια: 8΄

Madeline Best & Brian Rogers, «4 Fixations» | The Chocolate Factory Theater

Video / audio | Διάρκεια: 9΄35΄΄

Annie Dorsen, «Training Text, Step 2250»

Video | Διάρκεια: 6´16´´

Tim Etchells, Jim Fletcher & Chris Thorpe, «We are the King of Ventilators» («Είμαστε ο Βασιλιάς των αναπνευστήρων»)

Video | Διάρκεια: 9΄

Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), «Every Hologenome For Themselves»

Video | Διάρκεια: 8΄49΄΄

ITCHY-O, «Milk Moon Rite»

Video | Διάρκεια: 13΄35΄΄

Emily Johnson, «inbetween Kwimiak, blue»

Video | Διάρκεια: 22΄47΄΄

Kareem Kalokoh, «Swim»

Video | Διάρκεια: 3΄30΄΄

Ethan Lipton & his Orchestra, «Sleep Train»

Τραγούδι | Διάρκεια: 6΄30΄΄

Radiohole, «Happy Hours»

Video | Διάρκεια: 10´29´´

RootlessRoot, «Σειρά videos»

Untitled, Μέρος 1 | Διάρκεια: 2΄56΄΄

Take your Time | Διάρκεια: 2΄46΄΄

Τα πέλματά μας (Our Feet) | Διάρκεια: 1´27´´

Isabella Rossellini & Paul Magid, «Darwin, What? (Δαρβίνος, τι;)»

Video | Διάρκεια: 8´22´´

Risa Puno & Avi Dobkin, «The Quiet: Part 1»

Παιχνίδι

Akira Takayama, «Heterotopia Garden»

Οδηγίες για να φτιάξετε έναν κήπο στο σπίτι σας

QUEENSBOUND 2020 (Nadia Q. Ahmad, Rosebud Ben-Oni, Pichchenda Bao, Nana Brew-Hammond, Jared Harel, Abeer Y. Hoque, Joseph O. Legaspi, Robert Ostrom, KC Trommer), «In the here and now» | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 4´46´´

Samita Sinha, «Into the day» | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 3´

Frisly Soberanis, «Forces of a city #1» | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 3´43´´

Alina Tenser & Gabo Camnitzer, «A Compass for the House Door» | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 11´06´´

Daniel Wetzel (Rimini Protokoll), «Safety Cards 2.0» («Καρτέλες με οδηγίες ασφαλείας 2.0»)

Video | Διάρκεια:12΄37΄΄

Xin Liu, Sleepwalk | «Queens Museum»

Videogame

Madeline Best & Brian Rogers, «4 Fixations» | The Chocolate Factory Theater

Video / audio: 9΄35΄΄

Tei Blow, «Essay in Idleness» («Δοκίμια οκνηρότητας») | The Chocolate Factory Theater

Video | Διάρκεια: 8΄

keyon gaskin, «How to Get Away With Westworld» («Πώς να τα βγάλεις πέρα με τον Δυτικό Κόσμο») | The Chocolate Factory Theater

Video: 2΄43΄΄

Dynasty Handbag, «Untitled Emergency» («Άτιτλη κατάσταση ανάγκης») | The Chocolate Factory Theater

Video: 2΄21΄΄

Annie-B Parson, «6΄» | The Chocolate Factory Theater

Αναπροσαρμοσμένο βίντεο ζωντανής παράστασης | Διάρκεια: 3΄10΄΄

*Πατήστε ΕΝΤΕR σε πάνω από 45 νέα έργα που διατίθενται ήδη, χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό, και περιπλανηθείτε στα έργα καλλιτεχνών που δίνουν φωνή στο σήμερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «Ανώνυμο» της Τζένης Αργυρίου και άλλες παραγωγές στο ψηφιακό κανάλι της Στέγης

Στις επομενες σελίδες δείτε τα νέα έργα του ENTER με μια ματιά!