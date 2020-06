Frezyderm Sun Care: Ηλιοπροστασία και φροντίδα του ευαίσθητου βρεφικού και παιδικού δέρματος

Απολαμβάνουμε με ασφάλεια το παιχνίδι κάτω από τον ζεστό καλοκαιρινό ήλιο

Οι βόλτες στην πόλη και την παραλία έχουν ξεκινήσει και πάλι, με το χάδι του καλοκαιρινού ήλιου να μας συντροφεύει! Όπως κάθε χρόνο, η πρώτη ανάγκη που έρχεται στο προσκήνιο αυτή την εποχή δεν είναι άλλη από τη σωστή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν πρόκειται για το ευαίσθητο νηπιακό, βρεφικό και παιδικό δέρμα!

Η FREZYDERM εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο πολύτιμο σύμμαχο των μικρών μας φίλων κάτω από τον ήλιο, παρέχοντάς τους τη μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας ενάντια στις βλαβερές του επιδράσεις, μέσα από την πλούσια σε επιλογές βρεφική και παιδική αντηλιακή σειρά SUN CARE.

Baby Sun Care SPF 25

Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος για βρέφη, μόνο με φυσικά φίλτρα. Έχει σύνθεση εμπλουτισμένη με Βιταμίνη Ε και Πανθενόλη και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σέβεται τη φυσιολογία του ευαίσθητου βρεφικού δέρματος. Παράλληλα, θωρακίζει το DNA των κυττάρων του δέρματος και παρέχει προστασία από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες, όπως ο ήλιος και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Είναι ανθεκτικό στο νερό και είναι ιδανικό για βρέφη και παιδιά, καθώς και για άτομα με ατοπική προδιάθεση ή/και δυσανεκτικά στα οργανικά φίλτρα.

Κατάλληλο για:

Βρέφη

Άτομα με ατοπική προδιάθεση

Άτομα δυνανεκτικά στα οργανικά φίλτρα

Infant Sun Care SPF 50+

Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος για νήπια, που προσφέρει αποτελεσματική πολύ υψηλή ηλιοπροστασία μόνο με φυσικά φίλτρα. Δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας με γαλάζιο φυτικό χρώμα, που υποδεικνύει την ακριβή περιοχή εφαρμογής. Παράλληλα, η εμπλουτισμένη του σύνθεση με χαμομήλι, προστατεύει από την αφυδάτωση και τους ερεθισμούς. Καθώς απλώνεται το γαλάζιο χρώμα γίνεται διάφανο και δεν αφήνει λευκή ή γαλάζια χροιά.

Χωρίς άρωμα

Κατάλληλο για νήπια

Kids Sun Care SPF 50+

Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος, που παρέχει πολύ υψηλή προστασία. Iδανικό για παιδιά. Eξασφαλίζει παρατεταμένη και σταθερή αντηλιακή προστασία και μακρά παραμονή στο δέρμα κατά τη διάρκεια μίας ηλιόλουστης μέρας στη θάλασσα και στην παραλία, ή της βόλτας στο πάρκο, στην παιδική χαρά και όταν το παιχνίδι έξω δεν σταματά.

Mε δώρο επιπλέον ποσότητα 25ml

Κατάλληλο για:

Παιδιά

Φωτοευαίσθητα δέρματα

Δέρματα με ερυθήματα

Χωρίς άρωμα

Kids Sun + Nip SPF 50+

Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος, ανθεκτικό στο νερό. Είναι ιδανικό για παιδιά και εξασφαλίζει παρατεταμένη και σταθερή αντιηλιακή προστασία, θωρακίζει το DNA του δέρματος και προστατεύει από τη φωτοανοσοκαταστολή και τους περιβαντολλογικούς ρύπους. Παράλληλα, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Insect Guard, προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τις επιθέσεις εντόμων παραλίας.

Mε δώρο επιπλέον ποσότητα 25ml

Κατάλληλο για:

Παιδιά

Φωτοευαίσθητα δέρματα

Kids Sun Care Wet Skin Spray SPF 50+

Χωρίς οινόπνευμα, χρώμα και parabens

Παιδικό αντηλιακό spray πολύ υψηλής προστασίας που ψεκάζεται απευθείας και σε βρεγμένο δέρμα. Δεν απαιτείται σκούπισμα της επιδερμίδας πριν την εφαρμογή και έτσι δεν χρειάζεται να διακόπτεται το παιχνίδι ή η αθλητική δραστηριότητα των παιδιών στη θάλασσα και την παραλία. Έχει στοχευμένο ψεκασμό για εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε συνθήκες ισχυρού ανέμου. Με λεπτόρρευστη, διάφανη, υγρή σύνθεση που δεν αφήνει λευκά ίχνη.

Κατάλληλο για:

Παιδιά

Φωτοευαίσθητα δέρματα

Sea Side Dry Mist SPF 50+

Αντηλιακό ξηρό λάδι σε μορφή mist που προσφέρει πολύ υψηλή προστασία. Έχει λεπτόρρευστη υφή που απλώνεται πολύ εύκολα και χάρη στη Wet Skin Formula είναι ιδανικό για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί σκούπισμα, ενώ η πρακτική βαλβίδα του προσφέρει ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό, για άριστη εφαρμογή. Προστατεύει από τη φωτογήρανση και τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από την UVR ακτινοβολία και καλύπτει τις ανάγκες πολύ υψηλής ηλιοπροστασίας όλης της οικογένειας, ενώ είναι ιδανικό για παιδιά και εφήβους.

Σε καινοτόμο airless συσκευασία.

Κατάλληλο για:

Παιδιά, εφήβους, ενήλικες

Ανοικτούς φωτότυπους και φωτοευαίσθητο δέρμα

Προστασία από την φωτογήρανση

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟΥ: Καλύπτουμε ομοιόμορφα με το αντηλιακό ακόμα και τα δύσκολα σημεία, όπως αυτιά, μέτωπο, μύτη, πέλματα και πίσω από τα γόνατα. Εφαρμόζουμε το αντηλιακό σε στεγνό δέρμα 20 – 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο και το ανανεώνουμε ανά 1 ώρα, ακόμη και στην επιφάνεια του δέρματος που καλύπτεται από το μπλουζάκι και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι ή το σκούπισμα με την πετσέτα.

Keep it going!

Και αυτό το καλοκαίρι η FREZYDERM με SUN CARE συνεχίζει να διαδίδει το μήνυμα #KeepItSafe για ηλιοπροστασία με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο keepitsafe.gr.