Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 14 προτάσεις για την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου

1. Portugal Now: Αφιέρωμα στον σύγχρονο πορτογαλικό κινηματογράφο από το Bios

Το Bios, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Καμόες και το KinoAthens διοργανώνουν κάθε Πέμπτη του Νοεμβρίου ένα αφιέρωμα στον σύγχρονο Πορτογαλικό κινηματογράφο. Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου θα προβληθεί η ταινία «Amor Fati» της Cláudia Varejão. Η ταινία αναζητά στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτά είναι τα πορτρέτα ζευγαριών, φίλων, οικογενειών, κατοικίδιων και των ιδιοκτητών τους. Μοιράζονται την οικειότητα της καθημερινής ζωής, τις συνήθειες, τις πεποιθήσεις, τα γούστα και ακόμη και κάποια φυσικά χαρακτηριστικά.

Πέμπτη 18/11, 21:00

Είσοδος ελεύθερη | Τηλέφωνο κρατήσεων: +30 2103425335

BIOS exploring urban culture, Πειραιώς 84, Αθήνα | Τηλ. +30.2103425335 , email:[email protected]

2. Italy On Stage: Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προσκαλούν τους σινεφίλ, φιλότεχνους και θιασώτες της ιταλικής κουλτούρας και γαστρονομίας που ζουν στην Ελλάδα, στο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού ItalyOnStage -ένα πλούσιο πρόγραμμα με online προβολές που πραγματοποιείται από το Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της ιταλικής τέχνης που περιλαμβάνει 93 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αλλά και επεισόδια επιλεγμένων τηλεοπτικών ή διαδικτυακών σειρών ποικίλης διάρκειας.

5 Νοεμβρίου – 16 Ιανουαρίου

Δωρεάν | Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Για παρακολούθηση εδώ.

3. Portraits: Έκθεση του Terry Tsiolis στο Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138

Η έκθεση «Portraits» αποτελεί την πρώτη παρουσίαση του έργου του Terry Tsiolis σε μουσειακό χώρο και περιλαμβάνει έργα που δημιούργησε από το 2013 έως σήμερα. Η συγκεκριμένη σειρά σηματοδοτεί τη μετάβαση του Tsiolis από τις δαπανηρές και σύνθετες φωτογραφίσεις μόδας προς μια πιο οικεία προσέγγιση του δίπολου φωτογράφος-μοντέλο. Περιλαμβάνει φωτογραφίες και σύντομα βίντεο και εστιάζει στην αποτύπωση καθημερινών ανθρώπων από όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τον σωματότυπο, τη θρησκεία ή την καταγωγή. Η συμπερίληψη όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων είχε πρωταρχική σημασία.

Διάρκεια έκθεσης: 18 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη, Κυριακή: 10:00 – 18:00 και Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 – 22:00.

Εισιτήριο: € 6, € 3 | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Μουσείο Μπενάκη – Κτίριο Οδού Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου. Τηλέφωνο: 210 345 3111. Email: [email protected] | https://www.benaki.org

4. «Η Αρχιτεκτονική των Δημόσιων Χώρων ως Μουσείων. Η περίπτωση του MOMAFAD»: Ένα έργο του Διονύση Χριστοφιλογιάννη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το 1ο MOMAFAD, «Η Αρχιτεκτονική των Δημόσιων Χώρων ως Μουσείων. Η περίπτωση του MOMAFAD», εγκαινιάζεται την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1) του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. To MOMAFAD (THE MUSEUM OF MODERN ART FOR A DAY) είναι ένα project / έργο του εικαστικού Διονύση Χριστοφιλογιάννη, το οποίο αξιοποιεί και μετατρέπει τον εκάστοτε χώρο σε Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης για μία Ημέρα, συγκεντρώνοντας τα έργα μίας ομάδας σύγχρονων καλλιτεχνών, τα οποία και παρουσιάζει κατά τη διάρκεια μίας ημέρας.

Πέμπτη 18/11, 18:00

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1), Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), Αθήνα. T. 211 101 9000. | https://www.emst.gr/

4. «Τόποι Επιθυμίας»: Έκθεση της Ειρήνης Ηλιοπούλου στην Γκαλερί Σκουφά

Σε αυτή την έκθεση, που θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στην Γκαλερί Σκουφά, παρουσιάζονται 23 πρόσφατα τοπία, λάδια και ακουαρέλες μεγάλων διαστάσεων, καθώς και τριάντα πέντε μικρές ακουαρέλες από τα σημειωματάρια της ζωγράφου, Ειρήνης Ηλιοπούλου, έργα που εκπληρώνουν ένα νέο ζωγραφικό στοίχημα, μέσα μια καινοφανή εικαστική ατμόσφαιρα. Τα έργα και οι ημέρες της Ειρήνης Ηλιοπούλου εξελίσσονται στους ουτοπικούς τόπους της ζωγραφικής και οι είκοσι ατομικές εκθέσεις που έχει δείξει μέχρι τώρα είναι το ημερολόγιο των ταξιδιών της.

Εγκαίνια: Πέμπτη 18/11, 18:00

Διάρκεια έκθεσης : 18 Νοεμβρίου – 14 Δεκεμβρίου 2021

Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Τετ: 10:00-15:30, Τρ & Πεμ: 10:00-21:00, Παρ: 10:00-20:00, Σαβ: 10:30-15:30

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι. Τ.: 210 360354. Ε-mail: [email protected], website: www.skoufagallery.gr

5. Brave New Normal World: Ατομική έκθεση του Aleksandar Todorovic στην γκαλερί Δύο Χωριά

Η γκαλερί Δύο Χωριά παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Σέρβου καλλιτέχνη Aleksandar Todorovic στην Αθήνα. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τη θρησκευτική εικονογραφία, ιδίως τη βυζαντινή αγιογραφία και την παράδοση του ανατολικού ορθόδοξου χριστιανισμού, ως μια εικαστική γλώσσα για να θίξει σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα από μια ανθρωπιστική οπτική.

Εγκαίνια: Πέμπτη 18/11, 19:00 – 22:00

Διάρκεια έκθεσης έως 15 Ιανουαρίου 2022.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή, 11:00 – 19:00 και Σάββατο, 11:00 – 15:00.

Δύο Χωριά Project Space Αθήνα, Μαντζουράκη 16, Νέα Φιλοθέη, Αθήνα. Τηλ: +30 2106714827. Email: [email protected]m.

6. Art Athina Virtual 2021

H Art Athina επιστρέφει διαδικτυακά μέσω της online πλατφόρμας της. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν στις 58 γκαλερί και project spaces, να συναντήσουν τους καλλιτέχνες και το έργο τους, 24 ώρες το 24ωρο έως τα τέλη Νοεμβρίου. Το Art Athina Virtual 2021 θα συνοδεύεται από ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Live Talks & Art Athina Podcast, στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς, καθώς και άλλες δράσεις.

Διαθέσιμη δωρεάν έως 30/11

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

7. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

8. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

9. Άλμπρεχτ Ντύρερ. Ο ανατόμος της μελαγχολίας: Διαδικτυακή συζήτηση από το Rembrandt and the Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat διοργανώνει, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, την ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Άλμπρεχτ Ντύρερ. Ο ανατόμος της μελαγχολίας». Μια καταβύθιση στον κόσμο του Γερμανού ζωγράφου, στη ζωή, το έργο του ακόμη και την σχέση του μεταβυζαντινή εσχατολογική ζωγραφική με τον Τάσο Παπαδόπουλο.

Πέμπτη 18/11, 19:00

Εισιτήριο: 7€

Μέσω zoom | Κρατήσεις: [email protected]

10. Public Social Live Event: Διαδραστική εκδήλωση για το νέο βιβλίο του Max Brallier «Τα τελευταία παιδιά στη Γη: Η κούρσα της Αποκάλυψης»

Την Πέμπτη 18/11 στις 19:00, ο Max Brallier, με αφορμή την κυκλοφορία του 7ου κατά σειρά βιβλίου «Τα τελευταία παιδιά στη Γη: Η κούρσα της Αποκάλυψης» θα αποκαλύψει τις νέες περιπέτειες του Τζακ Σάλιβαν και της παρέας του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με διαδοχική μετάφραση και θα μεταδοθεί live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

Πέμπτη 18/11, 19:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

11. Μια Βοσκοπούλα Αγάπησα: Αναμνήσεις μιας μουσικής αποστολής στην Ελλάδα του 1875 του Λουί-Αλμπέρ Μπουργκώ-Ντυκουντραί στη GNO TV

Ένα νέο οπτικοακουστικό αφήγημα βασισμένο στις αναμνήσεις μιας μουσικής αποστολής στην Ελλάδα του 1875 του Λουί-Αλμπέρ Μπουργκώ-Ντυκουντραί με τίτλο «Μια βοσκοπούλα αγάπησα»… έρχεται στην GNO TV από τις 16 Νοεμβρίου. Τον χειμώνα του 1875, o Λουί-Αλμπέρ Μπουργκώ-Ντυκουντραί έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, γοητευμένος από την αμεσότητα και την ειλικρίνεια των ελληνικών λαϊκών ήχων. Συλλέγει και εκδίδει Τριάντα λαϊκές μελωδίες από την Ελλάδα και την Ανατολή (1876), παραδίνοντας ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια για την πρόσληψη της ελληνικής λαϊκής μουσικής από τους Ευρωπαίους μουσικούς, ενώ συγχρόνως θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας Εθνικής Σχολής. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης/ bijoux de kant. Αρχική ιδέα – Έρευνα – Μουσική οργάνωση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.

Από 16 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

12. Θέατρο Σταθμός: Podcast του «Κροκόδειλου» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι με τη φωνή του Κώστα Βασαρδάνη

Το Θέατρο Σταθμός επιστρέφει στη ψηφιακή του δράση. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, το θέατρο Σταθμός δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του να ακούσουν δωρεάν στη σελίδα του το podecast «Ο Κροκόδειλος» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι με τη φωνή του Κώστα Βασαρδάνη και σε ηχητική επιμέλεια του Αντώνη Παπακωνσταντίνου. Με τον «Κροκόδειλο» (1865), ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του, ο Ντοστογιέφσκι στηρίζει τη διαμάχη μεταξύ των διανοούμενων διαφόρων προοδευτικών ρευμάτων.

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

13. Online Θέατρο: Μάρθα – Μια ιστορία από το Μεσολόγγι: Το μουσικoποιητικό έργο του Νίκου Ξυδάκη έρχεται στη GNO TV

Το νέο μουσικoποιητικό έργο «Μάρθα: Μια ιστορία από το Μεσολόγγι» του Νίκου Ξυδάκη σε λιμπρέτο του Διονύση Καψάλη κάνει πρεμιέρα στην GNO TV, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η μορφή της Μάρθας, της μάνας που «έπαψε να ζηλεύει το πουλάκι που βρήκε ένα μικρό σπόρο και τραγούδησε» από τα σχεδιάσματα του Διονύσιου Σολωμού για τους Ελεύθερους πολιορκημένους, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της μουσικοποιητικής σύνθεσης που επιχειρεί να αποδώσει ένα από τα κορυφαία επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης, την πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου την άνοιξη του 1826 – ιδωμένη, αυτή τη φορά, από τη γυναικεία σκοπιά.

Διαθέσιμη έως 31 Δεκεμβρίου

Εισιτήριο: 5€ | Προπώληση: ticketservices.gr και στα ταμεία της ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00).

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

14. 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις»

Η μαγεία των γραμμάτων έρχεται με το 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις». Εξέχοντες συγγραφείς, κριτικοί λογοτεχνίας και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και την Πορτογαλία θα δώσουν ραντεβού στο ΛΕΑ για να προσεγγίσουν, να αξιολογήσουν και να ορίσουν ζωτικά ζητήματα σχετικά με τον πολιτισμό, και ειδικά με τη λογοτεχνία και τον ρόλο της στα νέα δεδομένα και στον τρόπο ζωής που φαίνεται να αλλάζει. Πέμπτη 18/11, 19:00 | Ποιητική Βραδιά ΙΙ: Δεύτερη συνάντηση με τους Λεονάρντο Τόνους από τη Βραζιλία, Μαρία Μαρτίνεθ και Νατάλια Βελάσκο από την Ισπανία, και Σταμάτης Πολενάκης από την Ελλάδα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά στο YouTube ή Facebook.

11 Οκτωβρίου έως 18 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.