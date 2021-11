Μουσείο Μπενάκη: «Πορτρέτα» αλήθειας από τον ελληνοκαναδό Terry Tsiolis

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΚΘΕΣΗ

How to host a rawmantic dinner party: Ατομική έκθεση της Σοφίας Ροζάκη στην Alibi Gallery

If Anything Survives: Ομαδική έκθεση απο το Potential Project σε διάφορους χώρους των Εξαρχείων

Passphrases: Έκθεση της κολλεκτίβας Metahaven στο State of Concept Athens

Τo see a block of flats as a cave: Ατομική έκθεση του Ανδρέα Ράγκναρ Κασάπη στην Kalfayan Galleries