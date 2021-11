En Route To Normal: Ο Bill Bailey έρχεται στην Αθήνα, για ένα μοναδικό show στο Μέγαρο

Ο εκκεντρικός Βρετανός κωμικός Bill Bailey, από τους πιο εύστροφους και πνευματώδεις performer της γενιάς του, ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσει ένα διαφορετικό show στο πλαίσιο της περιοδείας του «En Route To Normal» το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πώς φτάσαμε εδώ; Πώς θα βρούμε το δρόμο μας μέσα από αυτό; Ποιοι ακριβώς είμαστε;

Στο νέο του κωμικό show, o πολυτάλαντος Bill Bailey προσπαθεί να βρει μια διέξοδο μέσα από την παράδοξη εξωπραγματικότητα του νέου μας κόσμου. Αναζητά παραλληλισμούς όπου η ανθεκτικότητα και η ικανότητα του ανθρώπου να υπομένει, τον βοηθά να αντιμετωπίσει δύσκολες περιόδους. Αφηγείται τις δικές του εμπειρίες από την απομόνωση και τον εγκλεισμό. Μέσα από τη μουσική, τα τραγούδια και τις αναμνήσεις, ο Bill Bailey εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητές μας, το κατά πόσο τα μικρά πράγματα μπορούν να σε κρατήσουν σε καλό δρόμο και τη νεοαποκτηθείσα αγάπη του για την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Το EN ROUTE TO NORMAL δεν είναι απλώς ένα αστείο και συγκινητικό μείγμα ιστοριών, μουσικής και ιστορίας, αλλά μια προσωπική αποστολή για τον καθένα ώστε να χαράξει μια πορεία μέσα από αυτές τις παράξενες μέρες που ζούμε.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Γεννημένος στο Μπαθ της Νοτιοδυτικής Αγγλίας, το 1964, ο δημοφιλής κωμικός έδειξε από νωρίς ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική και το θέατρο. Πολύ σημαντική επιρροή στην επαγγελματική του πορεία υπήρξε ο κωμικός και ο ποιητής John Hegley, καθώς τον ενέπνευσε να συνδυάσει τη μουσική με την κωμωδία. Η καριέρα του στο stand up comedy ξεκίνησε το 1984, όταν δημιούργησε με τον Toby Longworth, ένα από τα πιο αγαπημένα κωμικά δίδυμα «The Rubber Bishops». To 1995 αποφάσισε να συνεχίσει μόνος του και πραγματοποίησε, με μεγάλη επιτυχία και ευρεία απήχηση στο κοινό, την παράσταση «Bill Bailey’s Cosmic Jam». Στη συνέχεια, δημιούργησε αρκετά επιτυχημένα shows όπως τα «Tinselworm», «Dandelion Mind», «Part Troll», «Qualmpeddler» και «Limboland».

Ο πολυπράγμων κωμικός έχει γίνει ευρέως γνωστός για το ασυναγώνιστο ταλέντο του όχι μόνο από το stand up comedy αλλά και από τις εμφανίσεις του στις επιτυχημένες εκπομπές «Never Mind the Buzzcocks», «QI» και «Have I Got News for You». Παράλληλα, ως πρωταγωνιστής αυτήν τη φορά, διακρίθηκε στην καλογραμμένη βρετανική sitcom «Black Books», η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Έχει στο ενεργητικό του συμμετοχές σε πληθώρα εκδηλώσεων και φεστιβάλ όπως τα «Glastonbury Festival», «Fringe Festival» στο Εδιμβούργο, «Sonisphere Festival» και «Beautiful Days Festival», καθώς και υψηλού κύρους χώρους όπως «MEN Arena», «WestBeth Theatre» στη Νέα Υόρκη, «Queen Elizabeth Hall», «Royal Albert Hall» και «Wembley Arena».

Οι διακρίσεις του

Μεταξύ άλλων, ο Bill Bailey έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις για τα κωμικά του σόου. To 1999 βραβεύτηκε από τα British Comedy Awards στην κατηγορία «Best Live Stand-Up», ενώ το 2003 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Observer ανάμεσα στα «50 best acts in British comedy». Το 2007 και το 2010, κατέκτησε την έβδομη θέση του «100 Best stand-up comedians of all time» από το Channel 4.

Με σπάνια κωμική στόφα, ο περιζήτητος Bill Bailey έχει κατορθώσει να κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του κοινού και να αποτελεί πλέον σταθερή αξία σε κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα με το έξοχο δείγμα κωμωδίας που προσφέρει στη σκηνή.