Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 13 προτάσεις για την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

1. 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στο σπίτι του, τις κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14 Νοεμβρίου. Στο 62ο ΦΚΘ, θα προβληθούν 197 ταινίες στην ιστορική έδρα του θεσμού, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε 144 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

4-14 Νοεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

2. Portugal Now: Αφιέρωμα στον σύγχρονο πορτογαλικό κινηματογράφο από το Bios

Το Bios, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Καμόες και το KinoAthens διοργανώνουν κάθε Πέμπτη του Νοεμβρίου ένα αφιέρωμα στον σύγχρονο Πορτογαλικό κινηματογράφο. Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου θα προβληθεί η ταινία «I’m Full of it!» του Paulo Antunes. Αυτό το ντοκιμαντέρ αποτελεί το πορτρέτο του μουσικού João Pedro Almendra. Του διάσημου τραγουδιστή συγκροτημάτων όπως οι Ku de Judas, Peste & Sida και PunkSinatra. Ως ένας από τους ιδρυτές του Censurados, ήταν επίσης στιχουργός και μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της πορτογαλικής Punk Rock σκηνής.

Πέμπτη 11/11, 21:00

Είσοδος ελεύθερη | Τηλέφωνο κρατήσεων: +30 2103425335

BIOS exploring urban culture, Πειραιώς 84, Αθήνα | Τηλ. +30.2103425335 , email:[email protected]

3. Italy On Stage: Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προσκαλούν τους σινεφίλ, φιλότεχνους και θιασώτες της ιταλικής κουλτούρας και γαστρονομίας που ζουν στην Ελλάδα, στο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού ItalyOnStage -ένα πλούσιο πρόγραμμα με online προβολές που πραγματοποιείται από το Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της ιταλικής τέχνης που περιλαμβάνει 93 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αλλά και επεισόδια επιλεγμένων τηλεοπτικών ή διαδικτυακών σειρών ποικίλης διάρκειας.

5 Νοεμβρίου – 16 Ιανουαρίου

Δωρεάν | Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Για παρακολούθηση εδώ.

4. «If Anything Survives»: Ομαδική έκθεση τέχνης στο Κέντρο της Αθήνας

Η Θεματική, ομαδική έκθεση «If Anything Survives: Archaeologies, Utopias & The Void» παρουσιάζεται, παράλληλα, σε τρεις διαφορετικούς χώρους στην περιοχή των Εξαρχείων, από τις 11 Νοεμβρίου. Η πρώτη θεματική, «Αρχαιολογία», είναι μία ερμηνεία του κόσμου σύμφωνα με αυτά που μπορούμε να γνωρίζουμε για αυτόν ως παρατηρητές. Η δεύτερη, «Ουτοπίες», είναι μία φαντασίωση για το πώς θα μπορούσε να είναι ο χαμένος κόσμος. Και η Τρίτη, «Το Κενό», Αποτελεί μία προσπάθεια να κατανοήσουμε την αποτυχία, την καταστροφή, το τέλος.

Εγκαίνια: Πέμπτη 11.11.2021 στις 19:00

Διάρκεια: 11.11.2021 – 05.12.2021

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο – Κυριακή 14:00-18:00

Χώροι: Νεοκλασικό κτίριο της οδού Ερεσσού 40, Εκδόσεις Ύψιλον (Τζαβέλλα 15) και εκθεσιακός χώρος του Potential Project (Ανδρέου Μεταξά 25).

5. Counting Days: Έκθεση της Raqs Media Collective και του Naeem Mohaiemen στο tavros.space

Το tavros.space παρουσιάζει, από τις 11 Νοεμβρίου, έκθεση της Raqs Media Collective και του Naeem Mohaiemen. Η ταυτόχρονη προβολή του βίντεο «Untold Intimacy of Digits», (2011) της Raqs και της ταινίας «Jole Dobe Na» (Those Who Do Not Drown), (2020) του Mohaiemen, προτείνει μια σύνδεση ανάμεσα στον Raj Konai, του οποίου το δακτυλικό αποτύπωμα βρίσκεται στο επίκεντρο του βίντεο της Raqs και στον Qazi Azizul Haque, συν-εφευρέτη της ταξινόμησης των δακτυλικών αποτυπωμάτων για τον οποίο γίνεται αναφορά στην ταινία του Mohaiemen.

Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, 18:00 – 21:00

Διάρκεια έκθεσης: 11 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Σάββατο 16.00-20.00

tavros.space, Αναξαγόρα 33 (1ος όροφος), Ταύρος. E: [email protected]

6. Η σιωπή της Ματιάς: Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας της Ντένης Θεοχαράκη στην Evripides Art Gallery

Η νέα έκθεση της Ντένης Θεοχαράκη με τίτλο «Η Σιωπή της Ματιάς» εγκαινιάζεται στην Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, στην Evripides Art Gallery. Η δημιουργός με έμπνευση από τα ταξίδια της μας παρουσιάζει το ζωγραφικό της έργο παράλληλα με το φωτογραφικό δημιουργώντας μία άρρηκτη ενότητα. Η ματιά εκφράζει συναισθήματα, φόβους, αγωνίες, σκέψεις, μέσα από μια εύγλωττη και πολυσήμαντη σιωπή. Μέσα από τις περιηγήσεις της σε διάφορα μέρη του κόσμου, εστιάζει στην απόδοση του εσωτερικού κάλλους που ενυπάρχει στον άνθρωπο.

Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, 14:00 – 21:00

Διάρκεια έκθεσης έως 4 Δεκεμβρίου.

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11.00 – 20.30, Τετάρτη: 11.00 -17.00 και Σάββατο: 11.00 – 16.00

Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 και Σκουφά Κολωνάκι, Αθήνα. Τηλ: 2103615909. Ε: [email protected]

7. Art Athina Virtual 2021

H Art Athina επιστρέφει διαδικτυακά μέσω της online πλατφόρμας της. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν στις 58 γκαλερί και project spaces, να συναντήσουν τους καλλιτέχνες και το έργο τους, 24 ώρες το 24ωρο έως τα τέλη Νοεμβρίου. Το Art Athina Virtual 2021 θα συνοδεύεται από ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Live Talks & Art Athina Podcast, στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς, καθώς και άλλες δράσεις.

Διαθέσιμη δωρεάν έως 30/11

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

8. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

9. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

10. Ελεύθερη είσοδος στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα θα υποδέχεται τους επισκέπτες του με ελεύθερη είσοδο, καθώς συμμετέχει στη «Δράση 21» της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν σε όλους τους χώρους της μόνιμης Συλλογής του Μουσείου, και να θαυμάσουν σπάνια έργα τέχνης της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας από τους Cézanne, van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Picasso, Braque, Léger, Miró, Giacometti και Balthus, αλλά και έργα σύγχρονης και νεότερης ελληνικής τέχνης από διακεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Παρθένης, ο Μπουζιάνης, ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης, ο Τέτσης και πολλοί άλλοι.

Πέμπτη 11/11, 10:00 – 18:00

Είσοδος ελεύθερη

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα. T 210 7252895. E [email protected]

11. «Ελληνική Επανάσταση και Θέατρο»: Επετειακό συνέδριο από τα 30 χρόνια ίδρυσης του τμήματος θεατρικών σπουδών

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ διοργανώνει Επετειακό Συνέδριο για τα τριάντα (30) χρόνια από την ίδρυσή του με θέμα: Ελληνική Επανάσταση και Θέατρο συνδυάζοντας παράλληλα τη συμμετοχή του Τμήματος στις δράσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η συστηματική καταγραφή και διερεύνηση της απήχησης του κορυφαίου ιστορικού γεγονότος στην ελληνική και παγκόσμια δραματουργία και σκηνή, στο σύνολο των θεατρικών και παραστατικών τεχνών, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, στη διάρκεια των 200 χρόνων μέχρι σήμερα.

10-12 Νοεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Έναρξη: 10 Νοεμβρίου 2021, 11:00 π.μ., στο Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ

Εκδηλώσεις: 10, 11 και 12 Νοεμβρίου στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

12. Online Θέατρο: Μάρθα – Μια ιστορία από το Μεσολόγγι: Το μουσικoποιητικό έργο του Νίκου Ξυδάκη έρχεται στη GNO TV

Το νέο μουσικoποιητικό έργο «Μάρθα: Μια ιστορία από το Μεσολόγγι» του Νίκου Ξυδάκη σε λιμπρέτο του Διονύση Καψάλη κάνει πρεμιέρα στην GNO TV, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η μορφή της Μάρθας, της μάνας που «έπαψε να ζηλεύει το πουλάκι που βρήκε ένα μικρό σπόρο και τραγούδησε» από τα σχεδιάσματα του Διονύσιου Σολωμού για τους Ελεύθερους πολιορκημένους, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της μουσικοποιητικής σύνθεσης που επιχειρεί να αποδώσει ένα από τα κορυφαία επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης, την πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου την άνοιξη του 1826 – ιδωμένη, αυτή τη φορά, από τη γυναικεία σκοπιά.

Διαθέσιμη έως 31 Δεκεμβρίου

Εισιτήριο: 5€ | Προπώληση: ticketservices.gr και στα ταμεία της ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00).

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

13. 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις»

Η μαγεία των γραμμάτων έρχεται με το 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις». Εξέχοντες συγγραφείς, κριτικοί λογοτεχνίας και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και την Πορτογαλία θα δώσουν ραντεβού στο ΛΕΑ για να προσεγγίσουν, να αξιολογήσουν και να ορίσουν ζωτικά ζητήματα σχετικά με τον πολιτισμό, και ειδικά με τη λογοτεχνία και τον ρόλο της στα νέα δεδομένα και στον τρόπο ζωής που φαίνεται να αλλάζει. Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, 19:00: Ποιητική Βραδιά. Συμμετέχουν οι Αλέξις Ντίας Πιμιέντα από την Κούβα και την Ισπανία, Φελίπε Μπενίτεθ Ρέγιες, από την Ισπανία, Μερσέδες Τζανέτ Σότο Σάντσες από το Μεξικό και Μαρία Ροσάριο Πεδρέιρα από την Πορτογαλία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά στο YouTube ή Facebook.

11 Οκτωβρίου έως 18 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.