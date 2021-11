Λάμπρος Φισφής: Η πρώτη φορά που το μωρό σου βλέπει θέατρο είναι μια μαγική εμπειρία

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Λάμπρο Φισφή είτε μέσα από το stand up comedy, από το (πολύ δημοφιλές) κανάλι του στο YouTube, είτε από τις τηλεοπτικές του εκπομπές. Φέτος συμπαρουσιάζει το Dancing With the Stars στο Star μαζί με την Βίκυ Καγιά. Πράγματι, ο Λάμπρος Φισφής είναι ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς κωμικούς στην Ελλάδα, ενώ με τις παραστάσεις του και φυσικά το «Κάψε το Σενάριο» συνέβαλλε σημαντικά στη διάδοση του stand-up στη χώρα μας.

Εκτός από το stand-up comedy, όμως, ο Λάμπρος Φισφής ασχολείται εδώ και πέντε χρόνια και με το βρεφικό θέατρο, με το θέατρο δηλαδή που απευθύνεται σε βρέφη 10 μηνών μέχρι και σε παιδιά έως τριών ετών.

Με την σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο, έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο πολύ επιτυχημένες παιδικές παραστάσεις, τις «Μουσικές Εποχές» και το «Θα Βγω απ’ το Αυγό», που ήταν και η μακροβιότερη βρεφική παράσταση της Αθήνας, και φαίνεται να έχει βάλει στόχο να προσφέρει ποιοτικές ψυχαγωγικές επιλογές για παιδιά κάθε ηλικίας, όσο μικρά και να είναι, αλλά και μία εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Φέτος επιστρέφει με νέα παιδική παράσταση, με τίτλο «Η Βασίλισσα των Πάντων» που κάθε Κυριακή στις 12:30 και στις 15:00, περιμένει τους μικρούς θεατές και τους γονείς τους στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Εμείς μιλήσαμε με τον αγαπημένο κωμικό για την «Βασίλισσα των Πάντων», για τις απαιτήσεις που έχει μία παράσταση για τόσο μικρά παιδιά, αλλά και για τη σημασία του να υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας. Εξάλλου, όπως λέει και ο ίδιος «τα παιδιά θέλουν να διασκεδάσουν όπως και εμείς».

Τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολείστε με το βρεφικό θέατρο και φέτος επιστρέφετε με την θεατρική παράσταση “Η Βασίλισσα των Πάντων”. Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή την παράσταση;

Από όταν γεννήθηκε η κόρη μου μπήκα και εγώ σε αυτόν τον χώρο. Πρώτα με τη θεατρική παράσταση για βρέφη «Θα βγω απ’ το Αυγό» και μετά με την συναυλία για παιδιά «Μουσικές εποχές». Τώρα παρουσιάζουμε ίσως την πιο απαιτητική παράσταση που έχω χειριστεί ως τώρα. Η ιδέα είναι της Σάρας Τοσκάνο με την οποία έχω την χαρά να είμαι και παντρεμένος. Είναι θεωρώ πανέμορφη ιστορία που προέκυψε από μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Το πώς μπορείς να διασκεδάσεις ένα μωρό-βρέφος με ότι έχεις πάνω σου εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά το πώς τα καθημερινά αντικείμενα με τη βοήθεια της φαντασίας μπορούν να φτιάξουν μια παράσταση.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που σκηνοθετείτε στο θέατρο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς; Τι σκηνοθετικές προκλήσεις έχει μία παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά 10 μηνών έως 3 ετών; Είναι δύσκολο να κρατήσετε την προσοχή σε παιδιά τόσο μικρής ηλικίας;

Είναι πολύ δύσκολο αλλά ταυτόχρονα αν φτιάξεις την παράσταση σωστά εκπλήσσει ευχάριστα τους γονείς το γεγονός ότι όντως μπορούν τα μωρά να παρακολουθήσουν μια παράσταση και να τη χαρούν. Θεωρώ ότι μια παράσταση για μωρά πρέπει να είναι «υπερπαραγωγή». Πρέπει να έχει πολλά οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα για να τους κρατάμε την προσοχή. Να γίνονται όλα κοντά τους. Να έχει μια επανάληψη στο κάθε πράγμα γιατί τα βρέφη συγκρατούν τις πληροφορίες μετά την 3η φορά. Η παράσταση αυτή έχει ότι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε live μουσική, φούσκες, κάθε λογής περίεργα ρούχα και props. Για πρώτη φορά επίσης δίνουμε και στις οικογένειες στην είσοδο μια τσάντα με διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της παράστασης για να βοηθήσουν την Βασίλισσα.

Ήσασταν συν-δημιουργός άλλων δύο πολύ επιτυχημένων παραστάσεων για βρέφη, το «Θα βγω απ’ το αυγό» και τις «Μουσικές Εποχές». Ποτέ προέκυψε η ανάγκη σας αυτή να κάνετε παραστάσεις για βρέφη; Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι γίνατε πατέρας ή ήταν κάτι που θέλατε πάντα;

Σαφώς έπαιξε ρόλο. Ξεκίνησα σιγά σιγά βοηθώντας τη γυναίκα μου σε μικρά πράγματα και πολύ γρήγορα μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που μπήκα και πιο ενεργά ως παραγωγός και πλέον σκηνοθέτης. Εγώ συνήθως κάνω παραστάσεις όπου είμαι μόνος μου με ένα μικρόφωνο οπότε μέσα από αυτές τις παραστάσεις που έχουν σκηνικά, κουστούμια, μουσική και γενικά όπως είπα και πριν «υπερπαραγωγή» βιώνω κάτι τελείως διαφορετικό που μου αρέσει πολύ.

Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως είναι το θέατρο, για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας;

Θεωρώ ότι τα παιδιά και τα βρέφη θέλουν να διασκεδάσουν όπως και εμείς. Περνάνε ωραία σε αυτές τις παραστάσεις. Τα βλέπεις να συμμετέχουν, να χαμογελάνε να θέλουν να πάρουν μέρος. Άσχετα με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή το γεγονός ότι γνωρίζουν τον κόσμο του θεάτρου θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία μορφή ψυχαγωγίας. Ως γονιός έχοντας πάει σε πολλές παραστάσεις βρεφικού θεάτρου με τις κόρες μου πιστεύω ότι είναι και μια πολύ ωραία εμπειρία που μοιράζεται η οικογένεια.

Τι ελπίζετε να «κερδίσουν» οι μικροί θεατές από την «Βασίλισσα των Πάντων»;

Όπως είπα και πριν το βασικό είναι να περάσουν καλά. Να γνωρίσουν το θέατρο. Τη ζωντανή μουσική. Και πάνω απ’ όλα να μοιραστεί η οικογένεια μια εμπειρία μαζί. Δεν είναι μια παράσταση που ο γονιός αφήνει το παιδί του και πάει και πίνει καφέ έξω. Είναι μια εμπειρία που βιώνει μαζί με το παιδί του. Η πρώτη φορά που το μωρό σου βλέπει θέατρο είναι μια μαγική εμπειρία.

Πόσο δύσκολο είναι αυτή την εποχή να ανεβάζει κανείς μια θεατρική παράσταση; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε;

Είναι ακραία δύσκολο. Όλο αυτό γίνεται με πολλές θυσίες και καινούργια δεδομένα. Πάνω απ’ όλα κάνουμε ότι μπορούμε για να μπορέσει το κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση με ασφάλεια. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε όλοι οι κανονισμοί να μην χαλάσουν την εμπειρία. Είναι μια λεπτή γραμμή αλλά νομίζω τα έχουμε καταφέρει.

Εκτός από την «Βασίλισσα των Πάντων», με τι άλλο ασχολείστε αυτόν τον καιρό;

Είμαι στο STAR κάθε Κυριακή στην παρουσίαση του Dancing with the Stars, κάνω περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με τo Stand up Comedy show μου «Να το Φως» και ετοιμάζω την μεγαλύτερή παράσταση που έχω κάνει ποτέ με τίτλο «Αυτά είναι» που θα είναι τον Ιούνιο στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου.