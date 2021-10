Ένα «συγγνώμη» που μάς ξαφνιάζει στην πλατεία Βικτωρίας

Το έργο είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας και συνεργασίας με παλιούς και νέους κατοίκους σχετικά με τη γειτονιά της Βικτώριας μετά από πρόσκληση των οργανισμών Counterpoints Arts και Victoria Square Project, με την επιμέλεια του Almir Koldzic, διευθυντή του Counterpoints Arts, και της Νιόβης Ζαραμπούκα-Χατζημάνου, διευθύντρια του Victoria Square Project.

Η πλατεία Βικτωρίας είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες και πολιτικά φορτισμένες πλατείες της Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας συχνά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα, καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης όλων των διαφορετικών κοινοτήτων που συγκροτούν την ευρύτερη γειτονιά της Βικτώριας.

Το έργο «We Apologize» δεν επιθυμεί να πάρει μία συγκεκριμένη θέση, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε, να κοιταχτούμε, και να βρούμε τους τρόπους να ζήσουμε μαζί, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του καθένα και της καθεμίας που ζει εκεί. Απευθύνεται σε όλους και όλες μας, ανεξάρτητα από τη θέση και την τοποθέτησή μας, χωρίς να διατυπώνει το ίδιο ένα συμπέρασμα μέσα στον δημόσιο χώρο αλλά αποτελώντας έναυσμα για σκέψη, όπως συνήθως συμβαίνει στο έργα του Αντριάν Πάτσι.

To «We Apologize» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Across Borders, με την υποστήριξη του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων. Αποτελεί κομμάτι της πολυετούς δράσης του VSP στην ευρύτερη περιοχή της Βικτώριας και του ερευνητικού επιμελητικού προγράμματος «Ποιος είναι ο σύγχρονος Αθηναίος;». Μέγας Δωρητής του Victoria Square Project και του ερευνητικού επιμελητικού προγράμματος είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το πρόγραμμα του VSP υλοποιείται σε συνεργασία με το Kulturstiftung Allianz.

Η εικαστική εγκατάσταση συνοδεύεται από ένα παράλληλο δημόσιο πρόγραμμα με εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, συζητήσεις πάνω στις θεματικές που θέτει το έργο, ξεναγήσεις και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες. Το δημόσιο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Goethe Institut Athen.

**Παρακαλούμε να δεχτείτε την ειλικρινή συγγνώμη μας για την όποια αναστάτωση ίσως να προκαλέσει η παρουσία του έργου στην Πλατεία Βικτωρίας. Κατανοούμε ότι η κάθε μικρή μετατόπιση από την καθημερινή μας διαδρομή και ρουτίνα είναι ενοχλητική και αναγνωρίζουμε τη δυσκολία να συνυπάρξουμε με το «νέο», το «άλλο», το «άγνωστο», που ίσως να ανατρέπουν τα όσα θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητα μας.