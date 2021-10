Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 15 προτάσεις για την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

1. «Ο άγγελος»: Προβολή της θρυλικής ταινία του Patrick Bokanowski στο πλαίσιο του «Ελευσίνα 2023»

Μια βραδιά αφιερωμένη στη δυσεύρετη μέχρι πρόσφατα, θρυλική, γαλλική πειραματική ταινία «L’ange» («Ο άγγελος», 1982) του Patrick Bokanowski, παρουσιάζει η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας. Η βραδιά θέτει στο επίκεντρο την έννοια του χρόνου, παρουσιάζοντας μια ταινία πρωτοποριακών τεχνικών του πειραματικού κινηματογράφου και του animation, παρουσία του δημιουργού της. Την προβολή της 65λεπτης ταινίας, θα ακολουθήσει συζήτηση του κοινού με τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του, Michèle Bokanowski, που υπογράφει τη μουσική της ταινίας.

Τετάρτη 20/10, 18:00

Ελεύθερη Είσοδος με Δελτίο Εισόδου. Απαραίτητη προκράτηση θέσεων έως 20/10, στις 17:00, εδώ.

Προαύλιο Αγίου Νικολάου, Σωτηρίου Γκιόκα 11, Πλατεία Ιεροφαντών, Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας | https://2023eleusis.eu/

2. Ciné-Club: Προβολή της ταινίας «Διαβολογυναίκες» στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Η ταινία του Ανρί Ζορζ Κλουζό «Διαβολογυναίκες», με τους Σιμόν Σινιορέ, Πολ Μορίς και Βέρα Κλουζό, προβάλλεται την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης νέων αγοριών, η Chistina και η Nicole, γυναίκα και ερωμένη αντίστοιχα του διευθυντή Michel Delasalle, συμπράττουν για να δολοφονήσουν τον άνδρα που κατέληξαν να μισούν.

Τετάρτη 20/10, 20:00

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσεων εδώ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα. T: (+30) 210 339 8600.Ε: [email protected]

3. 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων: Πρεμιέρα με το «Ζ» του Κώστα Γαβρά

Το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τιμώντας τη Μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, επιλέγει να κάνει πρεμιέρα – την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 – με μια εμβληματική συνεργασία, που δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Το «Ζ» του Κώστα Γαβρά, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Βασίλη Βασιλικού, που αφορά τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς στην ταραγμένη δεκαετία του ‘60.

Τετάρτη 20/10, 20:00

Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και online μέσα από το https://www.chaniafilmfestival.com.

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

4. Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: Πρεμιέρα με ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ντενί Βιλνέβ

Η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης επιστρέφει στο σπίτι της, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές στο Λιμάνι, και κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με μια πλήρη ρετροσπεκτίβα στο έργο του πολυβραβευμένου καναδού σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ. Το αφιέρωμα με τίτλο «Ντενί Βιλνέβ: Συνομιλώντας με το ανοίκειο», ξεκινάει 14 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει την προβολή εννέα ταινιών του σκηνοθέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του «Dune»,της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών εδώ.

14-20 Οκτωβρίου

Εισιτήρια: Ειδική προσφορά: 1+1=1: Με την αγορά ενός εισιτηρίου παίρνετε δώρο άλλο ένα για την ίδια προβολή. Γενική είσοδος: 4€ | Προπώληση: viva.gr.

Αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης | www.filmfestival.gr

5. Online: 7ο TAF – Thessaloniki Animation Festival

Το TAF – Thessaloniki Animation Festival έρχεται διαδικτυακά από τις 14 έως τις 24 Οκτωβρίου, με ξεχωριστές ταινίες, ταξινομημένες σε θεματικές κατηγορίες, masterclasses από καταξιωμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες και ένα συναρπαστικό αφιέρωμα στο ταϊβανέζικο animation. Θεματική της φετινής 7ης διοργάνωσης η έννοια «Believe», η πίστη, δηλαδή, στη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την τέχνη.

14-24 Οκτωβρίου

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

6. Φεντερίκο Φελίνι: Αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτοβουλίας Tempo Forte και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά, παρουσιάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Φεντερίκο Φελίνι με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του. Θα προβληθούν 17 εμβληματικές ταινίες του–ανάμεσά τους τα φιλμ: «8 1/2», «Γλυκιά Ζωή», «La Strada», «Νύχτες της Καμπίρια», «Roma», «Σατυρικόν», «Amarcord», «Πρόβα Ορχήστρας», «Ο Λευκός Σεϊχης» και «I Vitelloni». Δείτε το πρόγραμμα προβολών εδώ.

11-20 Οκτωβρίου

Εισιτήριο: 5 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 10 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 30 ευρώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 – 136, 104 35 Κεραμεικός (Μετρό Στάση Κεραμεικός). Τηλ: +30 210 3612046 και +30 210 3609695 (ext. 0117) | E: [email protected] | http://www.tainiothiki.gr

7. Online: TiSFF – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης στα 56α «Δημήτρια»

Το TiSFF της Θεσσαλονίκης, το διεθνές ραντεβού δημιουργών ταινιών μικρού μήκους επιστρέφει, υπό την αιγίδα των 56ων «Δημητρίων». Το 2021 θα είναι η 15η χρονιά του και η δεύτερη διαδικτυακή του προβολή. 36 ώρες με το καλύτερο σινεμά όλου τού πλανήτη σε 128 έργα πού θα μπορέσετε να απολαύσετε από τις 09 έως τις 20 Οκτωβρίου, στις διαδικτυακές προβολές της πλατφόρμας των 56ων «Δημητρίων».

9-20 Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

8. «We Apologize»: Εγκατάσταση του Αντριάν Πάτσι στην πλατεία Βικτωρίας

Ο εικαστικός Αντριάν Πάτσι ύστερα από πρόσκληση των Counterpoints Arts και Victoria Square Project δημιουργεί την εγκατάσταση «We Apologize», που θα φιλοξενηθεί στην πλατεία Βικτωρίας από τις 20 Οκτωβρίου. Το έργο είναι αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και συνεργασίας με παλιούς και νέους κατοίκους σχετικά με τη γειτονιά της Βικτώριας. Η πλατεία Βικτωρίας είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες και πολιτικά φορτισμένες πλατείες της Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας συχνά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα. Το έργο μας προσκαλεί να βρούμε τρόπους να ζήσουμε μαζί, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του καθένα και της καθεμίας που ζει εκεί.

Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης έως 12 Νοεμβρίου

Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα.

9. «Ηθοποιός σημαίνει φως»: Εικαστική έκθεση στο Τhe European Centre Athens

Η εικαστική έκθεση «Ηθοποιός σημαίνει φως» θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 στο Contemporary Space Athens/Τhe European Centre Athens. Η ιστορικός τέχνης Μαρίνα Γκόντα αναφέρει: «Ο κόσμος του Θεάτρου χτυπήθηκε ακραία από τα βέλη της πανδημίας. Αυτός είναι ο λόγος που θελήσαμε με την έκθεση αυτή να τιμήσουμε τον Δημήτρη Χορν και όλους τους ηθοποιούς, είτε αναπνέουν στον κόσμο μας, είτε οι ψυχές τους πλανώνται κάπου αλλού».

Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 18:00

Διάρκεια έκθεσης έως 7 Νοεμβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή, 12:00 – 19:00

Contemporary Space Athens/Τhe European Centre Athens, Μητροπόλεως 74, Πλάκα, | Tηλ: +30 210 3428511.

10. However: Performance – εγκατάσταση της Δέσποινας Σανιδά-Κρεζία στο Tavros Space

Το «However» αφορμάται από τα how–to’s ως ερωτήματα καθημερινής ζωής που τίθενται στις ιντερνετικές μηχανές αναζήτησης προκειμένου να βρεθεί η αποτελεσματικότερη λύση τους. Τα how–to’s λειτούργησαν ως readymade/found tasks με βάση τα οποία δημιουργήθηκαν λεκτικά scores που καθοδηγούν τη δράση. Ο κάθε performer έχει τα δικά του tasks, τις δικές του περιοχές (territories), τα οποία φέρνει στον χώρο και αποτελούν τον σκελετό της δράσης.

19-23 Οκτωβρίου | 18:00 – 21:00

Σύλληψη, έρευνα, κινησιολογία, εγκατάσταση: Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία.

Online κρατήσεις δελτίων εισόδου εδώ.

Tavros Space, Αναξαγόρα 33, Ταύρος, Αθήνα. E: [email protected] |https://tavros.space/el/

11. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

12. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

13. Εργαστήριο ζωγραφικής ενηλίκων στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη διοργανώνει, από τις 20 Οκτωβρίου, εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικες. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κύκλους: Ο πρώτος και ο δεύτερος, με εισηγήτρια την εικαστικό Ελένη Δελή, θα έχει ως θεματική τη «Θάλασσα» και την «Τέχνη, ελληνική παράδοση, μυθολογία και ιστορία I» αντίστοιχα, και ο δεύτερος, με εισηγητή τον εικαστικό Ανάργυρο Πασχάλη, θα έχει ως θεματική την «Τέχνη, Ελληνική παράδοση, Μυθολογία & Ιστορία II».

Έναρξη 20 Οκτωβρίου | Τετάρτη, 17:30 – 20:30

Κόστος συμμετοχής ανά κύκλο: 140€ | Κλείστε το εισιτήριο σας εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/.

14. Online: To Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος φωτίζεται ροζ στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού

H Estée Lauder Hellas συμμετέχει στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Φωταγώγησης Σημείων-Οροσήμων στο πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού. Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στις 20:00, το εμβληματικό κτίριο Τσίλλερ όπου στεγάζεται το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος θα φωταγωγηθεί ροζ, με σκοπό να υπενθυμίσει σε όλους τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί live στη σελίδα της Estée Lauder Greece στο Facebook και στο κανάλι Estée Lauder Greece στο YouTube.

Τετάρτη 20/10, 20:00

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

15. 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις»

Η μαγεία των γραμμάτων έρχεται με το 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις», 11-29 Οκτωβρίου. Εξέχοντες συγγραφείς, κριτικοί λογοτεχνίας και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και την Πορτογαλία θα δώσουν ραντεβού στο ΛΕΑ για να προσεγγίσουν, να αξιολογήσουν και να ορίσουν ζωτικά ζητήματα σχετικά με τον πολιτισμό, και ειδικά με τη λογοτεχνία και τον ρόλο της στα νέα δεδομένα και στον τρόπο ζωής που φαίνεται να αλλάζει. Τετάρτη 20/10, 19:00: Συζήτηση: «200+ χρόνια Ισπανοαμερικανικού φιλελληνισμού». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά σε αυτή τη σελίδα YouTube ή Facebook. (Στα Ελληνικά και στα Ισπανικά).

11-29 Οκτωβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.