Venom 2-Eternals-Spiderman: Όσα πρέπει να ξέρετε για τις νέες ταινίες Marvel που έρχονται μέσα στο 2021

Τους τελευταίους μήνες, το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έχει πάρει φωτιά με τις άκρως επιτυχημένες ταινίες, αλλά και σειρές του. Για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2021 όμως, φαίνεται πως έχει αφήσει τις τρεις πιο αναμενόμενες ταινίες, οι οποίες υπόσχονται να ενθουσιάσουν ακόμα και όσους δεν είναι φανατικοί θαυμαστές της Marvel.

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες η πρεμιέρα του Venom 2, ενώ στις αρχές του Νοέμβρη περιμένουμε την πρεμιέρα του Eternals και λίγο πριν τα Χριστούγεννα την επιστροφή του Spider-Man. Όπως είναι λογικό, αυτή θα είναι η καλύτερη περίοδος για τους φαν της Marvel, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία τις νέες κυκλοφορίες, για να δουν αν οι προσδοκίες τους θα γίνουν πραγματικότητα.

Με αυτούς τους τρεις μεγάλους τίτλους να πλησιάζουν, εμείς συγκεντρώνουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις πολυαναμενόμενες αυτές κυκλοφορίες που θα γίνουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, οι οποίοι θα έχουν μία έντονη γεύση υπερηρώων.

Venom 2: Let There Be Carnage

Ο υπερ-αντιήρωας που όλοι αγαπήσαμε, Έντι Μπροκ, τον οποίο υποδύεται με τεράστια επιτυχία ο εξίσου αγαπημένος Τομ Χάρντι, επιστρέφει με μία νέα και πιο διασκεδαστική, όπως μας υπόσχεται, ταινία.

Την σκηνοθεσία του Venom: Let There Be Carnage έχει επιμεληθεί ο Άντι Σέρκις και τον Τομ Χάρντι πλαισιώνουν οι Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χάρις και Γούντι Χάρελσον.

Η νέα ταινία έχει σκοπό να μας ξανά συστήσει έναν κάπως διαφορετικό Carnage, τον θανάσιμο εχθρό του Venom, ο οποίος θα φιλοξενείται στο σώμα του κατά συρροή δολοφόνου Κλίτους Κασάντι (Γούντι Χάρελσον). Όταν ο Κλίτους δραπετεύσει από την φυλακή και αφήσει τον Carnage ελεύθερο να αποφασίζει τα πάντα, ο Έντι Μπροκ θα λάβει δράση με τον Venom.

Ο Venom και ο Carnage θα συγκρούονται στους κινηματογράφους από τις 21 Οκτωβρίου, αφήνοντας τους θεατές να μάθουν στην μεγάλη οθόνη, το αποτέλεσμα της μάχης. Μάλιστα, ο Έντι Μπροκ θα εμφανιστεί και στο Spider-Man: No Way Home, ζωντανεύοντας το crossover που όλοι οι φαν έχουν αγαπήσει στα κόμικ.

Eternals

Η νέα all-star ταινία υπερηρώων της Marvel είναι γεγονός και την υπογράφει η βραβευμένη σκηνοθέτης Κλόε Ζάο. Οι Eternals είναι μία φυλή αρχαίων εξωγήινων που ζουν στη Γη κρυφά για χιλιάδες χρόνια. Μετά τα γεγονότα του Endgame, μια απροσδόκητη τραγωδία τους αναγκάζει να βγουν από την κρυψώνα τους και να επανενωθούν, για να πολεμήσουν ενάντια στον αρχαιότερο εχθρό της ανθρωπότητας, τους Deviants.

Η ταινία αυτή θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη του MCU, με διάρκεια 2 ώρες και 36 λεπτά. Η ομολογουμένως πιο φιλόδοξη ταινία της Marvel μέχρι τώρα, ακολουθεί 10 ήρωες, τους οποίους θα υποδυθεί ένα δυνατό καστ: η Τζέμμα Τσαν ως Sersi, ο Ρίτσαρντ Μάντεν ως Ikaris, ο Κουμάιλ Ναντζιάνι ως Kingo, η Λία ΜακΧιού ως Sprite, ο Μπράιαν Ταϊρί Χένρι ως Phastos, η Λόρεν Ρίντλοφ ως Makkari, ο Μπάρρυ Κιόγκαν ως Druig, ο Ντον Λι ως Gilgamesh, η Σάλμα Χάγιεκ ως Ajak και η Αντζελίνα Τζολί ως Thena. Ακόμα, ο Κιτ Χάρινγκτον, γνωστός από τον ρόλο του ως Τζον Σνόου στο Game of Thrones, θα υποδυθεί τον Μαύρο Ιππότη.

Η πρεμιέρα του στους ελληνικούς κινηματογράφους θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου.

Spider-Man: No Way Home

Ο σχεδόν αβοήθητος και πλέον γνωστός σε όλους Πίτερ Πάρκερ, επιστρέφει ως Spider–Man, χωρίς όμως αυτή την φορά την προστασία της μάσκας του. Μετά την αποκάλυψη που έκανε ο Μιστέριο, πως πίσω από τον υπερήρωα βρίσκεται ο νεαρός μαθητής λυκείου, Πίτερ Πάρκερ, η ζωή του δεύτερου θα γίνει πολύ πιο δύσκολη. Ειδικά μετά την βοήθεια του Doctor Strange, ο Πίτερ θα μάθει με τον σκληρό τρόπο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ο Spider–Man.

Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τζον Γουότς και τον Τομ Χόλαντ ως Spider-Man θα πλαισιώνουν οι Ζεντάγια, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τζέικομπ Μπάταλον, Τζον Φαβρό, Μαρίσα Τομέι, Τόνι Ρεβολόρι και ο Τομ Χάρντι ως Venom, που θα έρθουν αντιμέτωποι με τους Doctor Octopus του Αλφρεντ Μολίνα και Electro του Τζέιμι Φοξ.

Η ταινία αυτή, που θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου, αποτελεί πραγματικά ένα πρόωρο δώρο Χριστουγέννων για όλους τους φαν της Marvel. Ειδικά μετά τις φήμες του Multiverse και της πιθανής συνάντησης των 3 Spider-Man (Τόμπι Μαγκουάιρ, Άντριου Γκάρφιλντ, Τομ Χόλαντ) στην μεγάλη οθόνη, οι προσδοκίες μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν η ταινία θα ανταποκριθεί σε αυτές.