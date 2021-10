Let it Be: Επανέκδοση για το θρυλικό άλμπουμ των Beatles

Οι Beatles μας προσκαλούν όλους να επιστρέψουμε στο τελευταίο studio άλμπουμ τους, “Let It Be”, μέσα από μια σειρά επανεκδόσεων που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

Η νέα αυτή κυκλοφορία ακολουθεί τις επετειακές εκδόσεις των Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018) και Abbey Road (2019).

Το “Let It Be” παρουσιάζεται σε μια καινούργια μίξη από τον παραγωγό Giles Martin και τον μηχανικό Sam Okell σε στερεοφωνικό ήχο, 5.1 surround DTS και Dolby Atmos.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί τόσο σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή μορφή σε απλή, deluxe και super deluxe έκδοση.

Περισσότερες από 60 ώρες ακυκλοφόρητων ταινιών, περισσότερες από 150 ώρες ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων και εκατοντάδες αδημοσίευτες φωτογραφίες έχουν υποστεί επεξεργασία σχολαστικά για τον εμπλουτισμό της νέας έκδοσης του “Let It Be”.

Τα τρία πρώτα κομμάτια που ήδη είχαν παρουσιαστεί από την επανακυκλοφορία “Let It Be” ήταν τα: “Let It Be (2021 Mix)”, “Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)” και “For You Blue (1969 Glyn Johns Mix)”.

Το tracklist της ειδικής επανέκδοσης του Let It Be

SUPER DELUXE [5CD+1Blu-ray + σκληρόδετο βιβλίο 105 σελίδων σε θήκη | συλλογή ψηφιακού audio]

CD1: Let It Be (new stereo mix of original album)

1: Two Of Us

2: Dig A Pony

3: Across The Universe

4: I Me Mine

5: Dig It

6: Let It Be

7: Maggie Mae

8: I’ve Got A Feeling

9: One After 909

10: The Long And Winding Road

11: For You Blue

12: Get Back

CD2: Get Back – Apple Sessions

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4)

2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono)

3: Can You Dig It?

4: I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono)

5: For You Blue (Take 4)

6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10)

7: I’ve Got A Feeling (Take 10)

8: Dig A Pony (Take 14)

9: Get Back (Take 19)

10: Like Making An Album? (Speech)

11: One After 909 (Take 3)

12: Don’t Let Me Down (First rooftop performance)

13: The Long And Winding Road (Take 19)

14: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

CD3: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono)

2: Concentrate On The Sound (mono)

3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono)

4: I Me Mine (Rehearsal – mono)

5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal)

6: Polythene Pam (Rehearsal – mono)

7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono)

8: Oh! Darling (Jam)

9: Get Back (Take 8)

10: The Walk (Jam)

11: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo

12: Something (Rehearsal – mono)

13: Let It Be (Take 28)

CD4: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

1: One After 909

2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down

3: Don’t Let Me Down

4: Dig A Pony

5: I’ve Got A Feeling

6: Get Back

7: For You Blue

8: Teddy Boy

9: Two Of Us

10: Maggie Mae

11: Dig It

12: Let It Be

13: The Long And Winding Road

14: Get Back (Reprise)

CD5: Let It Be EP

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

3: Don’t Let Me Down (new mix of original single version)

4: Let It Be (new mix of original single version)

Blu-ray: Let It Be Special Edition audio mixes

Dolby Atmos

96kHz/24-bit DTS-HD Master Audio 5.1

96kHz/24-bit High Res Stereo (2019 Stereo Mix)

SUPER DELUXE VINYL [περιορισμένη έκδοση 4LP+12-inch EP + 1σκληρόδετο βιβλίο 105 σελίδων σε θήκη]

LP One: Let It Be (new stereo mix of original album)

Side 1

1: Two Of Us

2: Dig A Pony

3: Across The Universe

4: I Me Mine

5: Dig It

6: Let It Be

7: Maggie Mae

Side 2

1: I’ve Got A Feeling

2: One After 909

3: The Long And Winding Road

4: For You Blue

5: Get Back

LP Two: Get Back – Apple Sessions

Side 1

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4)

2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono)

3: Can You Dig It?

4: Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono)

5: For You Blue (Take 4)

6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10)

7: I’ve Got A Feeling (Take 10)

Side 2

1: Dig A Pony (Take 14)

2: Get Back (Take 19)

3: Like Making An Album? (Speech)

4: One After 909 (Take 3)

5: Don’t Let Me Down (First rooftop performance)

6: The Long And Winding Road (Take 19)

7: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

LP Three: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

Side 1

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono)

2: Concentrate On The Sound (mono)

3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono)

4: I Me Mine (Rehearsal – mono)

5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal)

6: Polythene Pam (Rehearsal – mono)

7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono)

Side 2

1: Oh! Darling (Jam)

2: Get Back (Take 8)

3: The Walk (Jam)

4: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo

5: Something (Rehearsal – mono)

6: Let It Be (Take 28)

LP Four: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

Side 1

1: One After 909

2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down

3: Don’t Let Me Down

4: Dig A Pony

5: I’ve Got A Feeling

6: Get Back

Side 2

1: For You Blue

2: Teddy Boy

3: Two Of Us

4: Maggie Mae

5: Dig It

6: Let It Be

7: The Long And Winding Road

8: Get Back (Reprise)

12-Inch Let It Be EP

Side 1

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

Side 2

1: Don’t Let Me Down (new mix of original single version)

2: Let It Be (new mix of original single version)

DELUXE [2CD σε θήκη με βιβλίο 40 σελίδων]

CD 1: Let It Be (new stereo mix of original album)

CD 2: Outtake Highlights

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4)

2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono)

3: For You Blue (Take 4)

4: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10)

5: The Walk (Jam)

6: I’ve Got A Feeling (Take 10)

7: Dig A Pony (Take 14)

8: Get Back (Take 8)

9: Like Making An Album? (Speech)

10: One After 909 (Take 3)

11: Don’t Let Me Down (First rooftop performance)

12: The Long And Winding Road (Take 19)

13: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

14: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

STANDARD [1CD | digital | 1LP βινύλιο | περιορισμένη έκδοση της φωτογραφίας του δίσκου 1LP]

Let It Be (new stereo mix of original album)